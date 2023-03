Steeds meer zorgmedewerkers zijn werkende armen die hun eigen reis- en parkeerkosten moeten betalen

Donderdag 16 maart gaat op 64 zorglocaties ‘de zorg op zwart’. Zorgmedewerkers van algemene ziekenhuizen leggen voor 24 uur het werk neer, omdat de onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn vastgelopen.

De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10 procent en vergoeding van reis- en parkeerkosten. Dat is nodig. Uit een onderzoek van pensioenfonds PGGM blijkt dat maar liefst 53 procent van alle zorg- en welzijnsmedewerkers zich zorgen maakt over hun financiële situatie. In veel zorginstellingen heeft 10 procent van de medewerkers te maken met loonbeslag. Werkende armen dus, die vaak ook nog moeten betalen om in de parkeergarage van hun werkgever te parkeren en zich ziek melden om reiskosten te besparen.

Het ziekteverzuim in de gezondheidszorg bereikte vorig jaar een nieuw record: 8,4 procent. De hoge werkdruk en zware administratieve lasten worden vaak genoemd als oorzaken, maar ook bestaansonzekerheid blijkt een belangrijke en vaak verzwegen reden voor ziekteverzuim. Want geldzorgen leiden tot mentale en fysieke problemen. Ze drijven zorgmedewerkers bovendien richting het zzp-schap. Reden genoeg dus om aan de eisen van de vakbonden te voldoen. Maar zo makkelijk gaat dat niet.

Over de auteur Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Rinske van de Goor.

Volgens de voorzitter van de NVZ, Ad Melkert, staan de ziekenhuizen met de rug tegen de muur. Ze hebben te maken met een opeenstapeling van kosten als gevolg van inflatie, hogere energieprijzen, gestegen inkoopkosten en loonkosten. Wanneer ze alle eisen van de vakbonden zouden inwilligen, zo berekende adviesorganisatie KPMG onlangs, dan belanden alle ziekenhuizen in de rode cijfers. Dat zou tegenstrijdig genoeg kunnen leiden tot verlies van banen en het verder oplopen van wachtlijsten dankzij sluiting van afdelingen of het faillissement van een heel ziekenhuis.

Ernst Kuipers heeft aangegeven dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geen partij is in de cao-onderhandelingen. Het is iets tussen werkgevers en vakbonden. Maar dat is te makkelijk. Ook de minister is verantwoordelijk voor de ontstane patstelling tussen vakbonden en ziekenhuizen. Net als de zorgverzekeraars. De tarieven die deze laatste betalen aan zorgaanbieders zijn al jaren nét genoeg om de toko van te laten draaien, maar absoluut onvoldoende om te innoveren of te investeren in onder meer (behoud van) zorgpersoneel.

Zorgverzekeraars waarschuwen op hun beurt dat hogere tarieven zullen leiden tot een premiestijging. Dus? Vorige maand berichtte RTL Nieuws dat een recordaantal Nederlanders hun zomervakantie al heeft geboekt. Vooral Turkije en Curaçao zijn populair ondanks de gestegen prijzen van vliegtickets. Het kan toch niet zo zijn dat, terwijl luchtvaartmaatschappijen de prijzen van vliegtickets verhogen, zorginstellingen de gestegen kosten niet mogen doorberekenen in het door hun geleverde product: zorg?

Natuurlijk moet er ook binnen ziekenhuizen zelf worden gekeken hoe de stijging van loonkosten binnen de perken kan blijven. Ik vraag mij daarom af waarom álle zorgmedewerkers een loonstijging van 10 procent moeten krijgen? Door steeds te werken met procentuele groei krijg je op den duur scheefgroei en een verbreding van de loonkloof in zorginstellingen. Juist de lonen van bestuurders en medische specialisten gaan er dan in absolute zin steeds verder op vooruit. 10 procent erbij als je 150 duizend euro per jaar verdient is aanzienlijk meer dan wanneer je een jaarsalaris hebt van 35 duizend euro.

Daar lijkt ook niemand zich goed bij te voelen, zo bleek wel uit de hoeveelheid steunbetuigingen voor het voorstel van OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch. Hij riep goedverdienende collega’s op om 5.000 euro van hun salaris af te staan aan een steunfonds voor noodlijdende collega’s met de hashtag #geencollegaindekou. Een absolute loonsverhoging in plaats van een procentuele kan ervoor zorgen dat juist de lagere inkomens er relatief meer op vooruitgaan. ‘Het juiste geld, op de juiste plek’ dus, waarbij de totale loonkostenstijging van zorginstellingen ook nog beperkt kan blijven.

Terwijl steeds meer zorgmedewerkers uit vooral de lagere loonschalen te maken krijgen met financiële problemen, wijzen de verantwoordelijke partijen naar elkaar. Deze financiële problemen zijn niet opeens ontstaan door de inflatie of de gestegen prijzen van voedsel en energie, maar door jarenlange en structurele onderbetaling. Onderbetaling van essentiële en schaarser wordende beroepsgroepen waar wij als maatschappij uiteindelijk de hoogste prijs voor zullen betalen.