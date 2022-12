Steeds meer wordt duidelijk dat rechts-extremisme een globalistische beweging is

De geplande coup in Duitsland maakt zichtbaar dat rechts-extremistisch gedachtengoed en complotdenken elkaar wereldwijd versterkt.

De arrestatie van 25 rechts-extremistische samenzweerders in Duitsland die een machtsovername aan het plannen waren maakt duidelijk dat de dreiging uit die hoek steeds concreter wordt. Hoe kansloos het complot ook, de bereidheid tot dodelijk geweld en het nadenken over de personele invulling van ministersposten ná de coup laten zien dat de gevoelens van anti-overheidsonvrede nu tot harde, strategische gedachten en daden leiden. Deze ontwikkeling is ook in Nederland niet te onderschatten.

Want eens te meer is zichtbaar dat het rechts-extremisme een globalistische beweging is. Met dank aan sociale media waaien de meest bizarre theorieën de wereld over, aangedreven door de straalstromen van wereldwijde gebeurtenissen zoals corona en klimaatverandering, om vervolgens in vruchtbare lokale voedingsbodems te belanden. Zo sluit de complottheorie rond QAnon, die begonnen is met het waanidee dat Democratische politici in de kelder van een pizzeria in Washington kinderen misbruiken, in Duitsland naadloos aan bij de daar al decennia gekoesterde frustratie van de Reichsbürger, die denken dat de Bondsrepubliek een onwettige vazalstaat van de VS is en die alleen het Duitse keizerrijk erkennen.

Fanatieke aanhangers van beide theorieën, aangevuld met geradicaliseerde corona-ontkenners en omvolkingsfascisten, vonden elkaar en namen zich voor de gehate ‘deep state’ in het hart te treffen: de Bondsdag, het Duitse parlement. Ook dat is weer een echo uit de VS, waar twee jaar geleden het Capitool werd bestormd door een ander amalgaam van rechts-extremisten en doorgedraaide overheidshaters. Onder de verdachten in Duitsland zijn zelfs leden van de Kommando Spezialkräfte, het korps commandotroepen. Dat de verdedigers van de rechtsstaat zich ontpoppen tot aanvallers, is de nachtmerrie van elke democratie.

Aanslagen in Nederland ‘voorstelbaar’

Zeker omdat zij een ‘Strategie der Spannung’ hanteren: de ontwrichting van de samenleving, waardoor burgers zich gedwongen voelen een kant te kiezen. De Duitse groep zou daartoe onder meer het elektriciteitssysteem willen saboteren. Een en ander zou moeten leiden tot een burgeroorlog – waarbij de rechts-extremisten dus in elk geval op eliteonderdelen van het leger denken te kunnen rekenen.

Nederland heeft geen traditie van militair fascisme, maar FvD-kamerlid en ex-militair Gideon van Meijeren pleitte vorige maand in een interview wel voor een ‘revolutionaire beweging’ die ‘bij wijze van spreken’ naar het parlement moet optrekken. Hopelijk vreedzaam, zei hij erbij. De opkomst van rechts-extremisme en anti-overheidsdenken maken ook hier aanslagen ‘voorstelbaar’, schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het meest recente Dreigingsbeeld.

Specifiek werd daarin het ‘accelerationisme’ genoemd, een stroming die terroristisch geweld als legitiem middel ziet om de zogenaamde omvolking tegen te gaan, het deels antisemitische waanidee van gecoördineerde verdringing van de oorspronkelijke bevolking door (gekleurde) immigranten. Dat dit waanidee in Nederland door een publieke omroep en ook de partij van Van Meijeren wordt genormaliseerd, is reden tot grote zorg.

Dat onderkent ook de NCTV. ‘De verspreiding en normalisering van dergelijke theorieën kan aanleiding vormen voor het plegen van extremistische en zelfs terroristische handelingen.’ Als het extreme normaal wordt, ontstaat er een extremer extreem.