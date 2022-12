Steeds maar keek mijn stomme grijnzende kop me vanaf de achterflap aan

Ik ben niet zo van het terugblikken, maar één moment uit 2022 zal me nog wel even bijblijven. Meteen nadat ik bij de uitgeverij het allereerste exemplaar van mijn debuutroman had opgehaald, gaf ik dat aan mijn vrouw. Ze had tot die tijd nog niets van mijn boek gelezen en ik wilde dat zij de eerste was die de voltooide versie las. Ze begon meteen. In de dagen die volgden probeerde ik in te schatten waar in het verhaal ze ongeveer was en wat ze ervan vond. Elke keer als ze aanstalten maakte om iets tegen me te zeggen, werd ik bevangen door zenuwen en zette ik me schrap. Nu ging het komen. ‘Wat zijn je plannen voor dit weekend?’, vroeg ze dan, of ‘ik haal ze wel uit school’, of ‘overal gore duivenkak’ (als ze naar het balkon keek). Over mijn boek zweeg ze.

Wel zag ik het steeds overal liggen, opengeslagen, met het omslag naar boven. In ons bed, op de bank, op de eettafel, op het dressoir. En steeds maar keek mijn eigen stomme grijnzende kop me vanaf de achterflap aan. Op een gegeven moment, ergens overdag, zat ze het boek op de bank te lezen. Onze dochters dartelden om haar heen, en ze legde het boek steeds even neer om iets tegen ze te zeggen. Ik vroeg haar of het wel een goed idee was om mijn boek met zulke gefragmenteerde aandacht te lezen. ‘Ja hoor’, zei ze, ‘maak jij je maar geen zorgen over hoe ik jouw boek lees.’ Maar hallo, dat deed ik natuurlijk wel. Even later, toen ik het weer eens opengeslagen ergens zag liggen, ving ze mijn starende blik. ‘Wat?’, vroeg ze. ‘Niets’, zei ik. ‘Nou ja, het ligt daar maar te liggen.’ Ze keek me aan en zei beslist: ‘Ik vertel je pas wat als ik het uit heb’.

Een paar dagen later was het zover. Ik zat in de werkkamer te doen alsof ik werkte, toen mijn vrouw binnenkwam. ‘Ik heb het uit’, zei ze en ze ging bij me op schoot zitten. Ze keek me aan. Haar ogen waren rood en het leek alsof ze net gehuild had. ‘Ik vond het heel mooi.’ We omhelsden elkaar. Haar zo geraakt zien door iets wat ik gemaakt had, deed bij mij ook tranen opkomen. Ik gaf me er aan over. Een paar minuten zaten we er zo bij en spraken we over het boek, wat ik erin had gestopt, wat zij eruit had gehaald. ‘Het heeft je ook echt geëmotioneerd hè?’, zei ik, en wees haar op haar rode ogen. ‘Oh nee hoor’, ze schudde haar hoofd, ‘ik heb gewoon heel slecht geslapen vannacht.’