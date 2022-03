‘Stalinisatie van Rusland is in volle gang, nu het in de Oekraïne-oorlog tegenzit’

Agenten van de oproerpolitie in Moskou pakken een demonstrant tegen de oorlog in Oekraïne op, tijdens betogingen op 13 maart. Beeld AFP

Het lijkt wel of de wereld is teruggeworpen naar de jaren veertig van de vorige eeuw, in de commentaren en analyses van internationale deskundigen. De verschrikkelijke manier van oorlog voeren roept herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog. En uit de naoorlogse periode is het denken in invloedssferen van het Westen en het Sovjetblok weer helemaal terug.

Het Britse weekblad The Economist, pleitbezorger van de zegeningen van de vrije markt en de mondialisering, heeft de gedachte dat Rusland door het kapitalisme ook een vreedzaam land met financieel gewin als hoogste doel zou worden drastisch verlaten. Op het omslag deze week staat de diagnose: ‘De stalinisatie van Rusland’.

President Poetin heeft niet alleen de ergste ‘agressie in Europa sinds 1939’ in gang gezet, maar is thuis in Rusland verworden tot ‘een 21ste-eeuwse Stalin, die als nooit tevoren grijpt naar leugens, geweld en paranoia’. Met de propaganda van ‘denazificatie van Oekraïne is de staatstelevisie Rusland aan het herstaliniseren’.

Zichzelf bevrijden

Maar Poetin verbleekt bij Stalin, stelt The Economist vast: het Russische leger in Oekraïne heeft niets van de heroïek van de Sovjet-soldaten, de economie wordt zwaar geraakt door de sancties, zakenlieden verlaten het land. De Navo toont zich verstandig door zich niet direct in de strijd te mengen, maar het blad hoopt en verwacht dat de Russen zelf zich bevrijden van Poetin. ‘Bedenk eens wat Rusland kan worden, eenmaal bevrijd van zijn 21ste-eeuwse Stalin.’

Dit idee, dat Rusland op den duur gewoon mee zal draaien in een door westerse kapitalistische waarden beheerste wereldeconomie, is een illusie, betoogt de Amerikaanse politicoloog John Mearsheimer al jaren en nu ook op de site van The Economist. Het Westen maakt zichzelf wijs dat het streven naar invloedssferen is verdwenen met het einde van de Sovjet-Unie. En breidde zelf onverdroten de Navo uit met landen uit het voormalige Warschaupact. Daarmee heeft het Westen Rusland eindeloos getart en Poetin uiteindelijk gedreven tot de inval in Oekraïne, is zijn stelling.

Zijn zienswijze zou niet controversieel moeten zijn, schrijft Mearsheimer: Amerikaanse adviseurs waarschuwen al sinds eind van de jaren negentig dat Moskou in de hoek wordt gedrukt en dat dit gevaarlijk is. Dat werd weggewoven met het argument dat de Navo geen bedreiging meer was voor Rusland. Maar Moskou ziet dat wel zo. Het Westen moet dringend de zorgen en ergernissen van Rusland serieus nemen en onderhandelen, vindt hij, om escalatie en een ramp als een kernoorlog te voorkomen.

Al eeuwen autocratisch

Stephen Kotkin, een Amerikaanse historicus die werkt aan een grote biografie van Stalin, is het oneens met Mearsheimer, zegt hij in een interview met David Remnick op de site van The New Yorker. De gedachte dat Rusland zich anders zou gedragen als de Navo niet naar het oosten was uitgebreid mist grond, betoogt hij. Rusland is al eeuwen zo: ‘Een autocratische leider, onderdrukking, militarisme en argwaan jegens buitenlanders en het Westen.’ Hij vindt juist dat de Navo Moskou nu beter het hoofd kan bieden: ‘Waar zouden we nu staan als Polen of de Baltische staten géén lid waren van de Navo?’

Het regime van Poetin is niet hetzelfde als dat van Stalin of van de tsaar, meent Kotkin, de buitenwereld is enorm veranderd. Maar toch zien we ‘dit patroon waaraan ze niet kunnen ontsnappen’. Een despoot neemt alle beslissingen helemaal zelf en raakt in een geïsoleerde wereld, daarna komt de schok dat zijn voorstelling van zaken (‘Oekraïne is helemaal geen land’) niet strookt met de werkelijkheid, zoals nu het verzet van de Oekraïners.

Is er een kans op een paleiscoup, vraagt Remnick. Daar mikken westerse inlichtingendiensten op, antwoordt Kotkin, maar onderzoekers zoals hij horen veel gepraat zonder bronnen. De toegang tot de kring rond Poetin is heel beperkt, het is gissen naar de situatie in het Kremlin. Het zou best kunnen dat Poetin steviger in het zadel zit dan velen hopen. Sommige Kremlinvorsers vermoeden dat hij gek is geworden, maar Kotkin denkt dat hij met opzet die indruk wekt ‘om ons bang te maken’.

VN slachtoffer

Als Poetin aan de macht blijft in Moskou dreigt er een nieuwe Koude Oorlog tussen het Westen en Rusland, waarbij de economische contacten tot een minimum beperkt blijven. De Verenigde Naties werden na de Tweede Wereldoorlog onder andere opgericht om ondanks de vijandige machtsblokken in gesprek te blijven. Maar nu kunnen de VN een slachtoffer worden van de Oekraïne-oorlog, schrijft Richard Gowan, onderzoeker van de International Crisis Group, in Foreign Affairs. Doordat Rusland een veto heeft in de Veiligheidsraad is die vleugellam nu Moskou zelf de schender van alle afspraken is.

De Algemene Vergadering veroordeelde de invasie, maar dat heeft weinig gevolgen. Wie denkt aan een bemiddelende rol voor de VN in dit conflict, zal geen handvatten vinden in dit artikel. Gowan gaat na wat er nog te redden valt aan humanitaire taken van de VN zelf.