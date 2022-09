Staken kan ook anders. Ga met bussen het Binnenhof op, hang de NS-vlag op zijn kop

Drukte op Rotterdam Centraal in verband met NS-stakingen in regio West. Beeld ANP

De vakbonden van de NS en de streekvervoerders hebben eisen en rechten. Zij voelen zich gedupeerd en tekort gedaan. Dus protesteren ze. Tot zover heb ik geen bezwaar.

Echter: met ‘hun’ treinen en bussen reizen 750 duizend studenten met een ov-kaart naar de collegebanken. Dat kan deze weken dus niet. En daar maak ik wel bezwaar tegen. Juist de eerstejaars studenten reizen nu mentaal terug naar die coronatijd. Online college vanuit de studeerkamer. Een ramp!

En deze keer is dat niet nodig. Staken kan ook anders. Laat de treinen juist wel rijden, maar stop met controleren. Blokkeer je eigen hoofdkantoor. Ga met je bussen het Binnenhof op. Hang de NS-vlag op zijn kop. Lekker doen!

Maar ga niet onze jeugd afremmen. We hebben al een onderwijsachterstand in te halen. Meer vertraging kunnen onze studenten er niet bij hebben. Vakbonden: laat die treinen weer rijden. Doe het voor onze jeugd.

Paul Strack van Schijndel, docent Fontys SPECO Sportcommunicatie, Tilburg

Zorg

Het kabinet wil ‘onbewezen’ zorg uit het basispakket schrappen. Maar wat is onbewezen zorg? Even iemands rug insmeren na het wassen, een kopje koffie inschenken, de hand vasthouden van een stervende, een gesprek met een dierbare? Of een uitbehandelde patiënt die met een extra behandeling nog drie maanden extra kan leven om een belangrijk moment in de toekomst mee te maken?

Zullen we dan ook maar stoppen met al die bestuurslagen in de zorg, of zijn die wel wetenschappelijk bewezen? En waarom nu meteen het klimaat en milieu er weer bij halen? Mensen niet naar het toilet helpen en 24 uur met incontinentiemateriaal laten terwijl je niet incontinent bent, dat is niet alleen slecht voor het milieu maar ook voor de mens.

Laat er dan ook een betere euthanasiewet komen, zodat mensen kunnen bedanken voor gebrekkige zorg en waardig uit het leven kunnen stappen.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Collecteren

Hoewel ik de voordelen van collecteren met een QR-code zie, zoals veiligheid van de collectant, is er een groot nadeel. Niet iedereen heeft een smartphone die QR-codes kan lezen, en het geld zo’n mobieltje aan te schaffen.

Zelfs al zou ik het geld hebben mijn mobieltje te vervangen, dan zou ik daar diep over nadenken. Een deel van de grondstoffen komt uit conflictgebieden waar op grote schaal kinderarbeid voorkomt.

Ik vind het jammer dat juist goede doelen er geen oog voor hebben dat steeds minder mensen zich dergelijke luxegoederen kunnen permitteren. Maar misschien is dit ook een loos argument: wie een dergelijk mobieltje niet kan betalen, kan wellicht ook niet bijdragen aan een collecte.

Els van Lierop, ‘s-Hertogenbosch

Sjoemelstallen

Emissiearme melkveestallen zijn, zeker als de apparatuur niet goed wordt gebruikt, minder emissiearm dan wordt beweerd. De boeren presenteren zich meteen als slachtoffer in plaats van dader. Maar laten we, net als bij de foute dieselauto’s, het beestje bij de naam noemen: dit zijn sjoemelstallen van sjoemelboeren.

Gerard Mensink, Vleuten

Energie besparen

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen c.s. willen energie besparen en diverse maatregelen afdwingen. Geheel mee eens, maar niet voordat de spilzieke reizen naar Straatsburg definitief worden opgeheven.

Nu is het moment om massaal hiertegen te protesteren.

Joop van Gestel, Overijse (België)

Wintertijd

Een van de beoogde maatregelen tegen de energiecrisis is stroom en gas besparen tijdens piekmomenten in de vroege avond. Consumentengedrag binnenshuis van buitenaf veranderen is een helse klus. Een simpele vorm van zachte en toch onbuigbare dwang zou zijn om de wintertijd niet in te laten gaan eind oktober.

Daar denken we al jaren over, nu is er een echt goede reden. We schikten ons al eerder gedwee naar de avondklok, dus overheid: grijp deze kans.

Veronique van Zanten, Breda

T-shirt

Wat een rotgezicht: al die ontblote bovenlijven op de tribune bij de wedstrijd van Ajax tegen de Rangers. Niet meer doen! Je gaat kijken naar een wedstrijd en je bent een bezoeker. In dat geval kleed je je behoorlijk aan. Dat doe je ook als je bij oma op bezoek gaat, of bij de ouders van je vriendin.

Allemaal een t-shirt aan de volgende keer, uit respect zeggen we dan.

Corry Ursem, Gouda

Afrika

In de rubriek Het eeuwige leven gaat het 7 september over natuurfotograaf Adri de Visser, die door een roofoverval gehandicapt raakt. ‘De Vissers zijn na de overval niet meer in Afrika geweest. Dat zou een helse tocht zijn geworden over de hobbelige wegen.’

Denken we echt nog altijd dat de wegen in Afrika allemaal hobbelig zijn?

Marion Augusteijn, Amsterdam

Uithuisplaatsingen

Het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire moet analyseren wat ouders en kinderen nodig hebben om bij elkaar te komen. Met deze uitspraak van Harriet Duurvoort ben ik het eens, zolang dit niet letterlijk opgevat wordt.

Het zou voor veel kinderen allesbehalve gewenst zijn als ze weer bij hun ouders zouden gaan wonen. Met alle begrip voor de problematiek van de ouders, maar velen van hen zijn niet in staat een volwaardige leefomgeving aan hun kinderen te bieden. Uit de ­rapportage van het Ondersteuningsteam haal ik precies dit gegeven.

Veel ouders die benaderd worden willen nog wat meer tijd voordat ze in staat zijn hun onder ­toezicht geplaatste kinderen op te vangen.

Het stelt mij dan ook gerust dat er pas twee kinderen terug naar huis zijn geplaatst en dat er door het team veel aandacht wordt besteed aan het herstellen van het contact tussen kind en ouder.

In mijn werk binnen het JAC (Jongeren Advies Centrum), het gezinshuis van de Opbouw en als projectleider binnen diverse justitiële tehuizen viel mij juist dit feit op: hoe graag ouders en kinderen onder één dak wilden wonen, tal van problemen stonden deze concrete wens regelmatig in de weg.

Analyseer deze problemen en herstel het contact, voor zover gewenst en mogelijk.

Jan Bouman, Zeist