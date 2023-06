Stadsfiguren

Met uitzondering van enkele studiejaren heb ik bijna mijn hele leven in Amsterdam gewoond. Dat klinkt weinig avontuurlijk, maar daar staat tegenover dat ik Amsterdam inmiddels ken als mijn broekzak. Lang kende ik Amsterdam vooral van de nacht, maar steeds meer ben ik een ochtend- en dagmens geworden. In de loop der jaren ben ik ook vertrouwd geraakt met het verschijnsel van de stadsfiguur.

Vorige week stierven er twee: Henri Pronker (66), alias de reetveterskater, en een paar dagen later José Antonio Guerra Padilla (76), die bekend stond als Chiko. Beiden heb ik niet gekend, maar de eerste heb ik vaak door mijn straat zien skaten en de tweede kwam ik geregeld tegen als ‘levend kunstwerk’, soms bij het Rijksmuseum zelfs als ‘levend standbeeld’. De blotebillenschaatser was een bezienswaardigheid. Omstanders stonden altijd even stil als hij langskwam en vergaapten zich aan zijn onbeschaamdheid. In de zomer waren zijn billen bruiner dan in de winter, want hij was wel iemand van de vier jaargetijden.

Padilla hield de esthetica meer in het oog en hij zag er op zijn manier impeccable uit met zijn lange haar en zijn krijtwitte gezicht. Zijn kleding vertoonde de sporen van vele continenten en tijdperken, van sjamanisme tot neobarok, al droeg hij soms wc-rollen om zijn nek. Hij was een eenzame maar aimabele figuur, hoewel hij heftig ruzie kon maken met zijn rivaal Fabiola, een uit Antwerpen overgewaaide stadsfiguur.

Mijn eerste herinnering aan een stadsfiguur gaat terug naar een Walter de Rochebrune-achtige verschijning, die in een zijsteeg van de Heiligeweg bivakkeerde in een kartonnen doos. Af en toe deed hij het deksel open, rees kaarsrecht overeind om uit volle borst te roepen: ‘Meedogenloze tucht!’ Daarna zakte hij weer door de knieën en deed het deksel dicht. Of die meedogenloze tucht voor hemzelf was bedoeld, of voor de wereld om hem heen, daar ben ik nooit achtergekomen. Op een winter was hij ineens verdwenen en hij kwam ook niet meer terug. Dat gebeurt veel met stadsfiguren, zoals ook met de man die altijd naast het terras van café Welling op de grond ging zitten met een fles bessenjenever. Men zei dat hij als soldaat in een tank had gezeten, die was ontploft door een verkeerde instructie van de legerleiding. Ook hij kwam na een winter niet meer terug.

Volgens mij heb je twee soorten stadsfiguren: zij die tegen wil en dank zo zijn geworden, en zij die het van nature zijn. De laatste groep kan dankzij haar status populair en gelukkig door het leven gaan, maar dat geldt zeker niet voor de eerste groep.

Zelf heb ik P.L.L. van der Mark gekend. Hij zat op de kweekschool en ging psychologie studeren. Hij droeg een zware baard en was een beer van een vent, behendig in judo en karate. Hij trouwde met het mooiste meisje van zijn jaar en een gedichtenbundeltje van hem werd uitgegeven. Maar toen ging het mis. Hij wilde schrijver worden, maar zijn stukken werden telkens door het studentenblad Propria Cures geweigerd met schimpscheuten in de geest van: ‘Hartelijk dank voor het stuk van uw hand, de volgende keer graag een stuk van uw voet.’

Op een keer bracht hij me een gestencilde roman met de titel Jezus ik ben Jezus, waaraan ik geen touw kon vastknopen. Hij zei dat hij gescheiden was en dat niemand meer met hem wilde omgaan. Wat moest hij doen? Ik gaf hem het advies zijn baard af te scheren, want dan zou hij er toegankelijker en appetijtelijker uitzien. Pas een jaar later kwam ik hem weer tegen. ’s Nachts in de Kalverstraat hoorde ik iemand vanuit de verte tegen me schreeuwen: ‘Het heeft helemaal niks geholpen!’

Een paar later is hij gestorven als een van de eersten van mijn generatie. Hij is, naar ik meen, begraven door de gemeente op manier die alleen maar mensen overkomt die helemaal geen cent bezitten.

Stadsfiguren heb je in alle soorten en maten. Zo is er een volwassen vent, ergens in de 60, die rondloopt in babykleren en ook schijt in een luier. Hij wil graag toegesproken worden als een baby en het liefst ook geknuffeld worden, wat hem naar eigen zeggen regelmatig overkomt. De man die door de stad fietst, daarbij een dun spoor van verf achterlatend, heb ik al heel lang niet meer gezien.

Op mijn escapades door de stad kwam ik ’s nachts in het Vondelpark bij volle maan ook wel eens heksen tegen. Bij nadere observatie bleken dat altijd keurig nette dames te zijn, uit Amsterdam-Zuid en omstreken. Ze sprongen in het rond en riepen heksenspreuken, die ik hier natuurlijk niet kan herhalen. Als stadsfiguren nam ik ze niet erg serieus.