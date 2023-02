Staat ‘rechts’ nog wel pal voor de rechtsstaat?

Afgelopen week hield Joe Biden de State of the Union, de jaarlijkse toespraak tot het Congres, waarin de president zijn plannen en politieke doelstellingen voor het komend jaar bekend maakte. Het lemma in Wikipedia meldt dienaangaande: ‘De toon van de State of the Union is vrijwel altijd optimistisch en motiverend’.

De vraag is, hoeveel reden er voor een optimistische toon is. Want wat is de staat van de unie momenteel, hoe staat de unie van Verenigde Staten er voor? En hoe staat die andere unie ervoor, die unie van Europese staten? En dan bedoel ik nog niet eens zo zeer dat beide unies in een proxy-oorlog verwikkeld zijn met een agressieve Russische dictator.

Over de auteur Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.

Maar misschien moet ik daar toch even wél eerst op doelen. Zeker: de Europese Commissie maakt onder leiding van Ursula von der Leyen een doortastender indruk dan zij jarenlang heeft gedaan. Maar hoe ver reikt haar werkelijke invloed in deze oorlog, waar zij voor concrete daden toch sterk van afzonderlijke regeringsleiders afhankelijk is?

En die van de belangrijkste lidstaten maken juist níet altijd een even doortastende indruk, vergeleken met (Koude) Oorlogsleiders van driekwart eeuw terug – Scholz is geen Adenauer, Macron geen De Gaulle, Sunak geen Churchill. En ook Biden toch geen Roosevelt. Daarvoor vallen vast allerlei verklaringen te geven, gerelateerd aan nationale geopolitieke tradities, electorale gevoeligheden en het feit dat de ‘naoorlogse’ generatie politici (waaronder we tot dusver nog die van na de Tweede Wereldoorlog verstaan) voor weinig existentiële keuzes heeft gestaan. Maar we zitten er wel mee.

Dat met elkaar samenhangende gebrek aan electorale moed en overtuigingskracht, dat onze regeringsleiders nu parten speelt, valt niet los te zien van dertig jaar neoliberalisme, dat de samenleving vergaand heeft geatomiseerd en de kiezer bij de stembus van een verantwoordelijke burger in een verwende consument heeft veranderd.

Het valt ook niet los te zien van de betonrot die in samenhang daarmee in de democratie is geslopen, met een sociaal-economische bovenlaag in het internationale bedrijfsleven. Dat de na 1945 uit maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef voortvloeiende persoonlijke materiële ingetogenheid na 1989 heeft ingeruild voor grenzeloze inhaligheid, met zijn aaneenschakeling van bonanza’s voor bonanerende bankiers. Dit heeft ertoe geleid dat de kloof tussen arm en (steen)rijk fors is gegroeid.

Omdat zowel de christen-democratie als de sociaal-democratie in dat neoliberale denken veel te ver zijn meegegaan, heeft dit een groot deel van de kiezers voor wie succes géén keuze was – om even het Ratelbandachtige motto van menige neoliberale goeroe te parafraseren – van de traditionele partijen vervreemd.

Die hebben zich vervolgens in de armen van xenofobe, rechtspopulistische politici gestort, die met de grondbeginselen van de rechtsstaat niets ophebben. En talloze ‘gewoon’-rechtse politici zijn daar vervolgens uit electorale overwegingen een stuk in meegegaan. Dat is de betonrot in de democratie, die na 1945 – toen nog iedereen helder voor de geest stond wat een ‘onrechtsstaat’ inhoudt – door democraten van links én rechts met kracht bestreden werd.

Dat is nu helaas anders. Ian Buruma wees in NRC van 28 januari op het feit dat in een aantal westerse democratieën de afgelopen jaren rechtse leiders aan de macht waren gekomen, die zelf in feite nergens in geloven – behalve in zichzelf. Zij bleken omwille van die macht bereid met extreemrechts te pacteren, en hun partij bleek bereid hen daarin te volgen. Donald Trump in de Verenigde Staten, Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk, Benjamin Netanyahu in Israël.

Kort samengevat: Trump heeft nooit enig coherent idee gehad, behalve dat hij president wil worden – om dat te bereiken omhelsde hij de lunatic fringe van zijn partij. Johnson idem dito: hij koos alleen voor Brexit, omdat dat hem het premierschap beloofde. Netanyahu offert zijn hele land op aan zijn behoefte om via het regeerkasteel uit de gevangenis te blijven. En als we het, in overdrachtelijke zin, over de State of the Union hebben: die staat is wat het Congres betreft allerbelabberdst. De ultieme draaitol Kevin McCarthy wilde koste wat kost voorzitter van het Huis van Afgevaardigden worden, geen knieval ging hem daarvoor te diep.

Merkwaardig genoeg noemde Buruma niet, als milde variant van dit grenzeloze opportunisme, Mark Rutte. Ook een man zonder enig eigen idee – hij is zelfs trots op zijn visieloosheid – die door elke deur kan, mits hij inderdaad dan ook door die ene deur kán: die van het Torentje. Hij regeert moeiteloos met links en rechts, omdat hij slechts van één ding bezeten is: het premiersduurterecord.

Ook hij is daarvoor tot menige tournure bereid – hij is om die flexibiliteit zelfs jarenlang in de pers opgehemeld, omdat Nederland zo ‘regeerbaar’ bleef – met als gevolg dat hij nu al zijn eigen puinhopen opruimen mag. En ook hij zag er, in 2010, geen been in om met extreemrechts te pacteren teneinde dat maar niet met ‘de linkse wolk’ te hoeven doen. Ook dat leidde bij de VVD tot geen enkele interne discussie. Het was verontrustend om te zien, hoe gemakkelijk rechtsstatelijke fatsoensnormen op de helling gingen om Wilders te behagen.

De Republikeinen, de Tory’s, de VVD: hun amorele keuze had een heel platvloerse reden. Kijken naar links in plaats van naar rechts zou in hogere belastingen hebben geresulteerd, en dus de portemonnee van hun welvarende achterban geschaad. Zo woog ook in Nederland in 2010 het behoud van de hypotheekrenteaftrek zwaarder dan dat van de rechtsstaat. Dat valt niet los te zien van rechtse regeringsleiders die moreel nergens meer voor durven staan.