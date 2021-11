Er is een punt geweest in het begin van de coronacrisis – ergens tussen de schokkende mededeling uit maart vorig jaar dat handenschudden is afgeschaft als totempaal van de Nederlandse beschaving, en de oproepen uit april om zieken en zwaarlijvigen bijeen te drijven in een isolatiekamp zodat de rest uit lockdown zou kunnen – dat het filosofietjes regende. Over ‘ons’. Over hoe straks alles anders zou zijn, hoe ‘we’ na een louterende periode anders zouden gaan leven. Rustiger en bescheidener en dichter bij huis en met legere agenda’s en zonder drie vliegvakanties per jaar – goed voor het milieu ook.

Het is geen verrassing dat dit welvaartsquatsch is gebleken. Mensen die elders op de wereld continu tussen rampen laveren wisten dat allang, maar in het land van exceptionalisme waar zelden ontregelende dingen gebeuren en waar elk ongemak Betekenis moet hebben, zijn heel wat zwaarwichtige stukken geschreven over hoe corona ‘een momentum voor verandering’ zou scheppen.

In de afgelopen twee weken reisden er twee miljoen mensen via Schiphol. Nog steeds minder dan de drie miljoen herfstvakantiereizigers uit 2019, maar drie keer zoveel als vorig jaar. Sta je daar te sleuren aan een rolkoffer, met je ‘momentum voor verandering’.

Ze willen het wel anders, ze hebben ook gehoord dat klimaattop nummer zoveel ‘de laatste kans voor de aarde’ is, ze hebben deze zomer de auto’s door de Valkenburgse straten zien dobberen, en ze hebben ook iets gelezen over het KNMI en een nog hogere zeespiegel. Daarna twitterde iemand daar godzijdank iets relativerends over, en checkten ze met ontlast geweten snel de rolkoffer in.

Bovendien: Schiphol doet z’n best. Er ligt een commerciële vlucht op waterstof naar Londen in het verschiet voor 2024. Er zijn nieuwe haventarieven die ‘verduurzaming stimuleren’ – op kousenvoeten, opdat we niet denken dat het de bedoeling is dat er minder wordt gevlogen. Er is een ‘stappenplan om duurzaam taxiën te realiseren’. Doorpakken voor gevorderden.

Het onvolprezen Kassa van BNNVara – dat om onbegrijpelijke redenen van de hogere omroeppolitiek moet ‘clusteren’ met dat andere baken van Ombudstv voor de kleine man, Radar – legde zaterdag een ander mallotig aspect van het groenwassen van vliegen onder het vergrootglas. De CO2-compensatie die KLM argeloze reizigers aansmeert onder de dwaalnaam CO2ZERO.

Daarmee zou je voor een grijpstuiver ‘emissievrij’ vliegen: één euro twaalf voor een vlucht naar München, 70 cent voor Londen, 11,77 voor Johannesburg. Onzin, rekende schrijver en onderzoeker Babette Porcelijn voor in Kassa. Zet voor emissievrij gerust twee nullen achter de bedragen, en dan maal twee. Bovendien: voor dat geld worden bomen geplant die over zestig jaar pas volledig CO2 gaan opnemen, mits ze in de tussentijd niet zijn verkoold in een bosbrand. KLM wilde niet reageren.

Reizigers lieten op tv blijmoedig weten het mooi te vinden dat ze tegen een paar euro emissievrij op pad kunnen. Een groep van meer dan tachtig mensen diende een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen KLM, wegens misleiding van zulke reizigers.

Uitspraak volgt binnen een paar weken. Eerder kreeg de advertentieafdeling van de Volkskrant al op z’n falie wegens het aanbieden van een fly-drive naar Toscane die naast ‘zinneprikkelend’ ook volledig emissievrij zou zijn. Die laatste claim vond de reclamecodecommissie twijfelachtig.

Palaveren over een ‘momentum’ is leuk. In de barre praktijk moeten we het hebben van duwen en sleuren en kleine stapjes.