‘Spreidstandburgers’, zoals verpleegkundigen, verdienen ook de kans om beleid te bepalen

Verpleegkundige aan het werk in Alkmaar, tijdens de coronacrisis. Beeld Robin Utrecht

Wat een uitstekende keuze van de Volkskrant om Tim ’S Jongers met regelmaat zijn licht te laten schijnen over het reilen en zeilen van onze overheid. ’S Jongers noemt zich in zijn (helaas al weer laatste) column (O&D, 7 juni) een ‘spreidstandburger’ en roept andere ‘spreidstandburgers’ op meer van zich te laten horen.

Aan die oproep geef ik graag gevolg. Ik kom uit een arbeidersgezin waar het niet de gewoonte was om ‘door te leren’. Zoals andere spreidstandburgers stapelde ik opleiding op opleiding, van laag naar hoog (dat moet je tegenwoordig van praktisch naar theoretisch noemen) om na ruim tien jaar in de wijkverpleging, met academische titel, uiteindelijk als docent in het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkundigen terecht te komen.

Sinds een aantal jaren doe ik verwoede pogingen om een positie in een raad van toezicht in de ouderensector (verpleeghuizen, thuiszorg) te verwerven. Ik heb verstand van zaken op dat gebied. Keer op keer (begin juni vierde ik mijn 33ste afwijzing) is de boodschap: sorry, heel interessant, maar we hebben geschiktere kandidaten gevonden. Als ik vervolgens check wie er uiteindelijk benoemd zijn, zijn dat niet zelden de burgers die ’S Jongers zo treffend typeert als behorend tot de inner circle van de beleidsbepalers, de mensen geboren met een hoge sociaal-economische status. Met een achtergrond in bestuurs- of bedrijfskunde, rechten, economie en een enkele keer geneeskunde.

Witte raven

Van huis uit verpleegkundigen zijn witte raven in deze contreien. En dat terwijl kopstukken als de onlangs in het nieuws voorbijkomende zieners Kim Putters (oud-directeur van het SCP) en Herman Tjeenk Willink (oud-vicepresident van de Raad van State) aanhoudend wijzen op het belang van inhoudsdeskundigen op dit soort strategische posities. Tien jaar met ‘de poten in de klei’, 32 jaar in het onderwijs scherp op de inhoud, daarnaast onder meer redacteur van het vakblad voor dementie en een positie bekledend in de ledenraad van de grootste beroepsvereniging van Nederland (V&VN), et cetera: het maakt weinig indruk op de gevestigde orde.

Het is de vraag of het recentelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel (er komt een bepaling in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg die pleit voor meer invloed van verpleegkundigen op het instellingsbeleid) verandering gaat brengen in deze status quo. Het pleidooi vanuit onder andere GroenLinks om een dergelijke vertegenwoordiging bindend vast te leggen, heeft het niet gehaald. Resteert symboolpolitiek?

Kortom, er lijkt nog een lange weg te gaan voor de spreidstandburgers. Hoop put ik uit het geslaagde voorbeeld van Tim ’S Jongers, die binnen de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zijn input kwijt kan. Hem is het gelukt. Nu de rest nog.