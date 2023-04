Spreekt onze koning de premier aan op nogal veel falend beleid?

Koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte tijdens hun wekelijks gesprek op paleis Noordeinde. Beeld ANP / ANP

Wat mij als burger van dit land intrigeert, is of onze koning de premier aanspreekt op nogal veel falend beleid waarvan ook de koning z’n onderdanen de dupe worden. Elke maandag spreekt Willem-Alexander Rutte, dus kans genoeg. En waar koningin Máxima zich inspant om de armen van de wereld te helpen, hebben we hier inmiddels rond de één miljoen mensen die onder onze armoedegrens leven.

Daar zal vast eens discussie tussen Máxima en Willem-Alexander over zijn. Maar kaart hij dat vervolgens aan bij premier Rutte? Zo’n discussie’ is hard nodig om tot een visie te komen richting het moment dat Amalia over tien, vijftien jaar aantreedt als onze nieuwe koningin.

Ik geloof dat zij naast veel intelligentie ook een sociaal hart meeneemt en een zeer succesvolle koningin kan worden. Maar ik vraag mij zeer af of we dat wel gaan halen.

Jan Tolsma, Leiden

Harry Belafonte

Een zeer goede en mooie necrologie van een bijzonder persoon. Ik wil niet nationalistisch klinken, maar ik wil de lezer een bijzonder feitje niet onthouden: de naam Bellanfanti was zijn geboortenaam, afkomstig van zijn Joodse grootvader Belinfante. Deze Joodse Nederlander was naar de Caraïben geëmigreerd en later is de spelling bijgesteld tot Belafonte.

Henk Korthof, Boksum

Bennekom

In de rubriek ‘Laat het Stoppen’ in het Magazine van 22 april vertelt Jarl van der Ploeg hoe hij vroeger door Bennekom reed. Hij noemt het ‘misschien wel het deprimerendste dorp van Gelderland’ dat ‘eigenlijk alleen Wopke Hoekstra heeft voortgebracht’. Dit kan ik als inwoonster van deze mooie plek aan de rand van de Veluwe niet op me laten zitten.

Van der Ploeg vergeet misschien dat vele BN’ers hebben gekozen voor Bennekom. Het was en is de thuisbasis van illustere figuren zoals Hans Dorrestijn, Rob de Nijs, Ronnie Tober, Marjolein Bastin en niet te vergeten Boer Koekoek. Hoe een klein dorp groots kan zijn toont het jaarlijkse Kinderdorp, als elke zomer 1.500 kinderen uit de hele regio hutten komen bouwen. Maar ook zijn er de pittoreske Dickens Fair met Kerstmis, en de Vlegeldag als het graan wordt gedorst. Dat de inwoners steeds brutaler worden, laat het locatietheaterfestival Woest en Bijster zien. Sprekend is bovenal het feit dat Bennekom zijn eigen glossy heeft. Die draagt de ingenieuze titel Benn. Waarmee het dorp een lange neus trekt naar het door de auteur zo bejubelde I Amsterdam.

Kortom, meneer Van der Ploeg, bedankt voor het meedenken over de ideale slogan voor ons dorp. Ik ben inderdaad heel blij dat ik uit Bennekom.

Janneke Bruil, Bennekom

Sifan Hassan

Superlatieven te over. En terecht. Koningin van Tokio, buitenaards in de marathon van Londen. Bij de lofzang op haar ‘taalatletiek’ is evenwel een kanttekening op zijn plaats.

Fijn dat Sifan Hassan in 2008 welkom was in ons land, dat ze ondersteuning kreeg in haar sport en dat haar ruimhartig-opportunistisch op sprintsnelheid het Nederlanderschap toegekend werd. Kom daar maar eens om als doorsnee-asielzoeker. Maar is het dan gek om te vragen waarom ze na vijftien jaar nog zo slecht Nederlands spreekt dat een vraaggesprek met haar in onze taal moeizaam is en op tv ondertiteld moet worden?

Topsport bedrijven draait om veel meer aspecten dan alleen de fysieke prestatie. Financiële uiteraard maar vooral ook sociale, zoals het zijn van rolmodel en culturele zoals het beheersen van onze taal. Elke verdere vergelijking gaat mank, maar op taal scoort die andere koningin goed. Máxima kan dan wel niet zo hard rennen als Sifan, maar dat is ook geen inburgeringsvereiste, het Nederlands beheersen wel.

Nogmaals, driewerf en welgemeend hulde, maar met een opbouwend-kritische noot, ook aan het adres van haar begeleiding. Taalcursus op de koptelefoon tijdens de urenlange trainingen?

Ludo Grégoire, Leiden

Defensie

Het begrip defensie begint, gelet op de uitgaven eraan, te verworden tot een lachwekkend eufemisme. Mijns inziens wordt het grootste gedeelte van het geld dat aan dit begrip wordt uitgegeven, vooral besteed aan agressie en offensie.

Michaël Vork, Malden

Twee vrouwen

‘Tientallen dode vluchtelingen op zee’ (Ten eerste, 25/4). ‘Onder hen waren volgens de Tunesische kustwacht twee kinderen en twee vrouwen’. Dat dit een drama is, staat vast. Zeker als er kinderen zijn overleden. Maar waarom wordt hier vermeld dat er twee vrouwen zijn overleden? Dit doet vermoeden dat de dood van 27 mannen minder triest zou zijn dan de dood van twee vrouwen. Dat lijkt me geen juiste gedachte.

Fons Spoor, Vught

Milieuvriend

Sinds de laatste exorbitante belastingverhoging op mijn dierbare pakje shag, rook ik iets minder om wat geld apart te kunnen leggen voor een machinegeweer en een goede advocaat. Het milieu heeft er een vriend bij. Vanaf zijn geboorte wordt een mens lastiggevallen door ongewenste bezoekers die beweren het beste met hem voor te hebben. Het begint met de jaloerse peettante, daarna komen de dominee en de pastoor. Vervolgens de bekommerde socialisten. En nu weer de klimaatfatalisten.

Uiteraard zijn er zaken die niet al te gezond zijn. Zich bedrinken om een verloren geliefde, het tillen van twee keer het eigen gewicht bij het lossen van een container in de Rotterdamse haven, rijden zonder fietshelm, naaktlopen in de stromende regen, popmuziek. Ik ben er 70 mee geworden. Het probleem zit dan ook waarschijnlijk niet in mijn onverantwoorde gedrag, maar meer in het feit dat wij met zo­velen zijn. Daar zijn eenvoudige oplossingen voor. t. Men zou in elk geval de kinderbijslag mogen afschaffen en potentiële spermadonors preventief in verzekerde bewaring kunnen stellen.

De vele overbodige tochten die de mens onderneemt, helpen ook bepaald niet mee in onze strijd tegen de opwarming van de aarde. Zit stil en reis, sprak al de dichter. Mijn voorstel is dat elke Nederlander Koningsdag voortaan in zijn eigen woonplaats viert. Ook jij, Willem-Alexander! Een stadionverbod voor alle voetbalsupporters, inclusief de bestuurders, lijkt mij daarnaast geen overbodige luxe.

Nu nog een flinke verhoging van de vermakelijkheidsbelasting op concert- en museumbezoek en uitgebreide reisrestricties voor klimaatdemonstranten. Wedden dat wij straks weer van die ouderwetse koude winters hebben, waar ieder zo naar verlangt?

Ik schrijf u over 25 jaar wel vanuit mijn zwaar beveiligde isoleercel, met een portret van onze geliefde Commissaris Frans Timmermans aan de muur, hoe het mij en de wereld verder vergaan is.

Willem C. Ruigrok, Lisse