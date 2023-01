Spreek recreatieve drugsgebruikers aan

Onbekenden openden maandagavond het vuur op een woning in het Antwerpse stadsdeel Merksem. Daarbij werd een 11-jarig meisje dodelijk geraakt. Zij zou een nichtje zijn van Othman El B., volgens het gerecht een van de grootste cocaïnesmokkelaars van België. Die woont al jaren in Dubai. Beeld Rebecca Fertinel

Het nieuws uit de havens van Antwerpen en Rotterdam drukt ons weer eens met de neus op de ellende die de cocaïnehandel veroorzaakt. De aandacht gaat nu uit naar de handel, maar waar het nauwelijks over gaat is de consumptie. Daar is nog een wereld te winnen. Verslaafde gebruikers vragen een geheel eigen traject. Het merendeel van het cocaïnegebruik gebeurt echter in de sfeer van uitgaan en feestjes. Voor hen is het helaas gewoon om in het weekend een of meer lijntjes te snuiven. Deze mensen zouden we moeten aanspreken.

Het wordt tijd dat er een forse overheidscampagne komt, waarin al deze recreatieve gebruikers er op worden gewezen wat voor ellende hun cocaïnegebruik veroorzaakt. Met een oproep om te stoppen en niet langer medeverantwoordelijk te zijn voor het maatschappelijke onheil door de drugshandel.

Ate Flapper, Den Haag

Hakka-saus

In de heerlijke rubriek Volkskeuken staat een prachtig recept van noedels in Hakka-saus. En wat een rijkdom aan ingrediënten voor de saus: naast ketjap en sojasaus, ook nog citroensap, ahornsiroop, citroengras, gember, kaneel, steranijs.

Toe maar, het kan niet op. Nou, dat ga ik morgen maken! Hoewel, op het eind van het recept staat: ‘Proef en breng indien nodig op smaak met zout en peper.’ Huh?

Paul Coenen, Waalre

Mobieltjes

De discussie over wel of geen mobieltjes op school lijkt een ware breinbreker. Voor de oplossing kunnen we echter afkijken bij de makers van de technologie zelf. In Silicon Valley spaart menig tech-tovenaar immers kosten noch moeite om het eigen kroost zo ver weg mogelijk van alle tablets, apps, mobieltjes, smartwatches en slimme rommel te houden. Toch frappant dat het Nederlandse onderwijs zich zo gretig laaft aan een middel waar de maker zelf geen brood van lust.

Branco van der Werf, Amersfoort

Slavernijmuseum

Als we eerst het onderzoek afwachten dat koning Willem-Alexander heeft ingesteld naar de rol van zijn eigen familie in de koloniale geschiedenis en hun mogelijke betrokkenheid bij de slavenhandel, dan kan het zomaar zijn dat er een nog betere plek ­beschikbaar komt voor het toekomstige slavernijmuseum.

Anja van Doormaal, Tilburg

Stikstofrechten

Mooie reconstructie van de handel in stikstofrechten in Wapse en de rol van het grote geld. Mij ­verbaast dat niet. Ook hier in Limburg is dat het geval. Een investeringsmaatschappij wil bij het dorp Asselt, met beschermd dorpsgezicht en tegen een Natura 2000-gebied aan, een luxueuze jachthaven aanleggen.

Het verzet is groot, maar bij een ­informatieavond kan de initiatiefnemer trots melden dat een van onze tegenargumenten, de toename van stikstof, niet valide is.

Inmiddels zijn de stikstofrechten van boeren gekocht. Waar en van wie is natuurlijk onbekend. Ook zijn er geruststellende rapporten dat de natuurschade meevalt en zelfs de ­biodiversiteit door de aanleg zal toenemen. Het lijkt mij allemaal fictie en een papieren werkelijkheid.

Nu maar hopen dat de gemeente Roermond, waaronder Asselt valt, de rug recht gaat houden.

Leo Verhart, Swalmen

Dure thee

De verontwaardiging over het duurder worden van een glas pils in de horeca is blijkbaar ­belangrijk genoeg om er een ­nieuwsitem van te maken in de krant en op televisie. Maar als ik de bierprijs vergelijk met wat je betaalt voor een kop thee is het spotgoedkoop.

Zelden betaal je minder dan 3 euro voor een kop kokend water met een theezakje of wat losse thee, waar je dan nog zelf thee van moet trekken. En verse muntthee (een paar takjes munt in kokend water) of gemberthee zijn vaak duurder dan een tapbiertje.

Ik ben benieuwd wat een glas bier zou kosten als er net zoveel bovenop de inkoopprijs zou worden gedaan als bij een kop thee.

Gerda Pauwelussen, Castricum