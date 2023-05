Spreek bedrijfsleven ook eens aan op het geweten

Kippenboerderij in Gelderland. Beeld ANP / Manon Bruininga

In het Volkskrant-commentaar stelt Pieter Klok: ‘De overheid zou juist duidelijk moeten maken dat ambtenaren iets wezenlijk anders doen, omdat die in het collectief belang moeten werken en dus ook continu hun geweten mogen laten spreken.’

Hij spreekt daarmee impliciet uit dat werknemers in het bedrijfsleven niet per se werken in het collectief belang en het geweten daarbij geen rol hoeft te spelen.

Waarom kunnen we het bedrijfsleven niet aanspreken op hun geweten, bijvoorbeeld een bestuurder van Shell of een grote kippenboerderij? Zij hebben met hun activiteiten toch ook invloed op het collectieve leven, zoals vervuiling of belastingontwijking?

Ik ben het wel eens met Klok dat het inhuren van gewetenloze private partijen invloed kan en zal hebben op het geweten van de huidige of toekomstige ambtenaar.

Onno Schweers, Hoorn

Prima kaas

Veel dank voor het mooie artikel over Eytemaheert, een boerenbedrijf waar zakelijk ondernemen en natuurwaarden elkaar versterken. Hopelijk biedt dit verhaal inspiratie aan LTO Nederland, de belangenbehartiger van boeren, om een nieuwe koers te gaan varen. Het is inmiddels iedereen toch wel duidelijk dat agrarisch ondernemen ten koste van de natuur een doodlopende weg is.

De kaas van Eytemaheert is gewoon op de markt in mijn woonplaats verkrijgbaar. Prima kaas, die na dit verhaal nog lekkerder smaakt.

Annelies de Vries, Wageningen

Pubers

Danielle Braun beweert dat pubers en jongvolwassenen van nu de eerste generatie vormen waarvan veel ouders zijn gescheiden en die naar kinderopvang en bso gingen. De behoefte van deze generatie aan ggz zou daarvan het gevolg kunnen zijn. Beide beweringen zijn onjuist. Het aantal echtscheidingen loopt sinds 2014 terug en de professionele kinderopvang begon al grotere vormen aan te nemen sinds begin jaren negentig.

Annelize Hogeweg, Amsterdam

Vos en vogel

Richard Koopman haalt het vossenargument van stal om impliciet te suggereren dat de weidevogelstand vooral last heeft van die dekselse rekels, terwijl voedselgebrek door agro-industriële praktijken uiteraard veel fnuikender is.

Desalniettemin heeft hij een miniem punt. In het boek Trophic Cascades: Predators, Prey, and the Changing Dynamics of Nature wordt uitgelegd hoe kleinere ‘meso-predatoren’, zoals de vos, door het uitroeien van grotere roofdieren flink in aantal toe kunnen nemen én hun gang gaan, met grote gevolgen voor bijvoorbeeld bedreigde grondbroeders. Hij zal daarna met mij een groot toejuicher zijn van wolven in een agrarische omgeving, gevolgd door beren en lynxen.

Brian Lauret, Tilburg

Altruïsme

Boeiend artikel over de samaritanen van het effectief altruïsme. Ik hoop dat ze zich ook allemaal als plasmadonor bij bloedbank Sanquin hebben aangemeld om 26 keer per jaar voor 0 euro heel veel levens te redden.

Marjon de Haan, Rotterdam

Boomers

Geboren in januari 1944 ben ik eigenlijk geen echte babyboomer, maar voel me toch wel aangesproken door de titel van het boek Wij waren geen soldaat, het leger was voor losers van Herman Vuijsje, omdat ik tijdelijk wel een soldaat was en mijn vrienden dat maar niets vonden.

Bij een legeroefening zat ik destijds voor mijn tentje (niet toevallig) het boek Ik was geen soldaat van Gerrit Kouwenaar te lezen toen de kapitein van onze compagnie langsliep, de titel las en naar me glimlachte.

In die tijd had jazzmusicus Charles Mingus een nummer nogal humoristisch ‘Oh Lord, don’t let them drop that atomic bomb on me’ genoemd. Dat hield veel mensen in die tijd toch wel bezig: een atoomoorlog.

Arend Hart, Phitsanulok (Thailand)

Smartphone

In het Magazine geeft filosoof Lena Bril 34 suggesties voor beschaafd smartphonegebruik. De belangrijkste ontbrak: laat je smartphone eens thuis, er gaat letterlijk een wereld voor je open en dat geldt ook voor je sociale omgeving.

John ter Meer, Eindhoven