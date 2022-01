Spotify is een soort Rogan-kooi

Ik denk niet dat Spotify alle meningen kan cureren die er langskomen op het platform. Maar in het geval van Joe Rogan heeft Spotify een duidelijke verantwoordelijkheid, want het bedrijf heeft hem honderd miljoen dollar betaald voor exclusiviteit: je kunt Rogans podcast alleen op Spotify beluisteren.

De actie van Neil Young en Joni Mitchell (en wie er volgt) om hun eigen muziek van Spotify af te halen is sympathiek, al kun je je afvragen of de andere muziekplatforms zo veel zuiverder zijn.

Er is ook een praktisch dilemma. Als Spotify onder druk van Neil Young zou besluiten om Joe Rogan niet meer te financieren, dan zou Rogan teruggaan naar Youtube en alle andere podcastplatforms, en op die manier een véél groter publiek bereiken. In zekere zin is Spotify dus een soort Rogan-kooi. Natuurlijk is ‘inperking’ niet de reden dat Spotify Rogan heeft aangetrokken – het ging zoals gebruikelijk alleen maar om geld.