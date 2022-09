Sport werkt net als soaps en voetbal: als je even te lang kijkt, kies je partij

Vroeger had je soaps, een kunstuiting die ik ervoer als ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Wanneer ik mij gedwongen zag om drie opeenvolgende afleveringen te bekijken, bijvoorbeeld vanwege een relatie (niks te ‘bijvoorbeeld’), dan kreeg ik vanzelf een hekel aan de één, en hoopte ik het beste voor de ander, en daarna bleef ik de serie volgen omdat ik moest weten hoe het zou aflopen. Maar het liep nooit af, want het was een soap.

Sport leeft van dat mechanisme, dat je vroeg of laat partij kiest en het dan blijft volgen. Thuis keken wij geen voetbal, dus áls ik het zag was ik altijd verbluft over hoe partijdig het publiek was. Ik dacht: het lijkt verdorie wel alsof ze overtredingen van de eigen ploeg minder erg vinden dan die van de tegenstander! Maar dat is toch oneerlijk? Ik snapte er niets van. Totdat ik een keer werd meegesleept in een EK. Ik ervoer het genot van wanneer iemand in het oranje ermee wegkwam als hij een speler met een ander kleur shirt onderuit schoffelde.

Juridisch is dat altijd blijven wringen. Daarom kijk ik liever vechtsport, waar bloedlust met open vizier wordt beleden, en er geen hypocriete regels zijn. Voor twee mensen in de ring, dan wel kooi, die proberen de ander zo veel mogelijk te beschadigen – en dan bedoel ik niet dat ze elkaars integriteit in twijfel trekken – kun je mij zo niet midden in de nacht, dan toch tot vrij laat in de avond wakker maken. In mijn biosfeer kan dat op weinig begrip rekenen, wat ik prima snap, want bloed is nou eenmaal bah, en pijn doet ontegenzeggelijk auw, en in de echte wereld is geweld naar en traumatiserend. Elk bezwaar dat overdraagbaar is op horrorfilms, is volkomen terecht. Om voornoemde redenen kan ik dan weer niet tegen horror, maar dat terzijde.

In ieder geval snap ik waarom ik vechten kijk: ik ben vóór de één vanwege mooie trappen, en tegen de ander omdat hij een stomme kop heeft. Hetgeen veel redelijker is dan mijn betrokkenheid bij het wel en wee van Max Verstappen. Voordat hij er was, vond ik Formule 1 altijd spectaculair oninteressant: ze reden rondjes, de rijkste won, en dat was altijd dezelfde. Maar net als met soaps en voetbal: als je even te lang kijkt, kies je partij. En nu doet er iemand mee die Nederlands heet te zijn. Hij is eigenlijk Belg en woont in Monaco, maar zijn vader is Limburgs en dat telt ook. De media gooiden me ermee dood, dus ik keek per ongeluk eens een keertje, en nou, de emoties liepen hoog op en er was ruzie en iemand vloog uit de bocht en dat was zijn schuld, o nee toch de schuld van de ander, en toen gingen ze bijna op de vuist en voor ik er erg in had, wist ik alles van bandenhardheid, neerwaartse druk, wat DRS was, wanneer DRS ingezet mocht worden en waarom DRS onderwerp van discussie was. En nu is er een deel van mij gegijzeld door iets wat me voorheen niet interesseerde, alleen omdat er iemand meedoet die een aardig mondje Nederlands spreekt. Ik probeer voor Lewis Hamilton te zijn, ogenschijnlijk een sympathiekere vent dan Verstappen, maar het lukt niet want hij heeft geen Limburgse vader, dus ja. En nu moet ik weten hoe het afloopt.