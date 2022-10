Sponsor De Grote Poëzieprijs. Dat is welbesteed geld, vooral voor jongeren

Slecht nieuws: in 2023 wordt De Grote Poëzieprijs niet uitgereikt. Wegens geldgebrek. En nu niet zeggen: ach, jammer, maar wie ligt daar wakker van? Ja, dichters en poëzieliefhebbers natuurlijk, maar het – hopelijk tijdelijke – verdwijnen van de belangrijkste poëzieprijs in ons taalgebied heeft ook gevolgen voor de bloei en de status van de poëzie én voor de liefhebbers in de toekomst, de jongeren.

De Stichting Poëzieclub, die de prijs organiseert, krijgt het benodigde geld onmogelijk bijeen. In de vorige jaren lukte het nog wel; zowel publieke als private partijen doneerden. Dit jaar bedankten de geldschieters. Voor 2019 heette de prijs de VSB poëzieprijs, maar het VSB-fonds haakte af. En nu gaat het opnieuw mis. Kennelijk is het onaantrekkelijk voor bedrijven om zich te verbinden aan zoiets duisters en moeilijks als poëzie. Wat een gemiste kans.

De afgelopen jaren kregen Roelof ten Napel, Liesbeth Lagemaat, Vrouwkje Tuinman en Radna Fabias de prijs, en daarvoor, als VSB poëzieprijs, onderen anderen Mustafa Stitou, Esther Jansma en Rutger Kopland. Grote dichters, die door deze prijs hun bereik vergrootten. Maar de prijs is niet alleen voor de dichters. Er ging 20 duizend euro naar de dichter zelf en 5.000 euro naar een poëzieproject. Rondom de prijs werden tournees met dichters georganiseerd, vooral voor scholieren. Zo maakten veel kinderen die thuis niet één dichtbundel hebben kennis met poëzie. Niet in gedrukte vorm, vaak als meeslepend spokenwordoptreden, poetry slam of in de vorm van raps. Met groot succes bij hun jonge publiek.

De onvolprezen organisatie School der Poëzie, die veel activiteiten rondom De Grote Poëzieprijs organiseerde, laat al jaren zien dat ieder kind, ook leerlingen die geen boeken lezen en het vak Nederlands haten, enthousiast te maken is voor poëzie. Dichters komen op scholen om met kinderen gedichten te schrijven, die ze zelf illustreren en op een podium laten horen. Het werkt altijd, ook bij kinderen die niet eens wisten wat poëzie is.

Dat verbaast me niks. Gedichten zijn een uitingsvorm die bij pubers past: ze verwoorden wat ze voelen en denken, wat hen angstig, blij of verdrietig maakt. Samen poëzie schrijven doet poëzie lezen en andersom. Dat is in een klas makkelijker te realiseren dan het (voor)lezen van een hele roman. Leerlingen steken elkaar aan en begrijpen elkaar beter. Het gaat over jou. Je bent niet alleen. Dat verklaart ook het succes van gedichten op TikTok en Instagram. De poëzie bloeit er hevig.

Toch is de gedachte dat poëzie moeilijk, duister, saai of highbrow is er moeilijk uit te rammen. Althans bij volwassen leespropagandisten. Kennelijk zijn zij dol op literatuur, zolang die maar commercieel is. Alleen wat geheid lekker verkoopt, is het waard om geld in te pompen. Waarom koos de CPNB anders als Kinderboekenweekgeschenk Waanzinnige boomhutverhalen van de Australische Andy Griffiths, wiens Waanzinnige Boomhut-reeks al een kaskraker is? Waarom niet een van onze geweldige kinderboekenschrijvers (of -dichters) die kans gegund?

Het was de derde misser van de CPNB in korte tijd. Eerst het schofferen van Marga Minco (102) door haar nog steeds door jongeren gelezen Het bittere kruid weg te zetten als stoffig en onleesbaar. Vervolgens stond de CPNB te juichen toen McDonald’s goede sier maakte als nobele leesbevorderaar door de – toch al gratis – bibliotheekpas als cadeautje in de Happy Meals te stoppen. De CPNB had ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen op school zo’n pasje kregen.

Nu hebben de CPNB en haar sponsors, of anderen, een nieuwe kans om hun liefde voor de literatuur te tonen. Sponsor deze prijs; iedere euro eraan is welbesteed.