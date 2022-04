Spoed, dacht Eva, ‘medische hulpmiddelen’, wie heeft dat besteld, hier gaat toch alles goed?

Er stond een koerier voor de deur. Vrolijk nam ik het pakket in ontvangst, want daar was mijn nieuwe eightiesbroekpak, en óf ik met mijn tijd meega, maar ik had de deur nog niet dichtgedaan of ik las: ‘Medische hulpmiddelen’. En daaronder, in koeienletters: ‘SPOED’.

Spóed, dacht ik, medische hulpmiddelen, wie heeft dat besteld, hier gaat toch alles goed, ja, nog steeds rugpijn maar daar hebben ze geen medische hulpmiddelen voor, anders zou ik ze meteen bestellen, heb je meer aan dan een eightiesbroekpak, maar toen zag ik het adres. Huppeldepup-straat nummer zoveel, niet ons adres in ieder geval. Snel deed ik de deur weer open – maar de koerier was alweer verdwenen, opgeslokt door zijn flitsbestaan. Ik zuchtte. Er zat niets anders op dan de fiets te pakken en het pakket zelf naar de juiste mensen te brengen, voor hetzelfde geld lag er iemand dood te bloeden, er stond niet voor niets spoed op.

Nou, de koerier had er niet een béétje naast gezeten.

Tien minuten later belde ik aan bij een huis aan de rand van het dorp.

Keurig huis, dat wel, met gewassen vitrage en een blakende orchidee in vensterbank. Geen spoor van bloed ook. ‘Ooo’, stak een vermoeid ogende vrouw haar handen naar me uit, ‘dáár is-ie, we zaten er al op te wachten.’ Ze pakte de doos aan en wilde de deur alweer dichtdoen toen ze zich realiseerde dat ik niet de normale postbode was. Ze trok haar duster recht en sprak met een dik Zaans accent: ‘Het is voor mijn man, die leg boven want die heeft zijn teen eraf. Seukerziekte. En hij had natuurlijk al pillen, maar nu ook met spuiten erbij.’ Ik wist niet of ze dacht dat ze me een verklaring was verschuldigd voor die doos of dat ze in mij gewoon een vers luisteroor zag, maar nu sprak ze op samenzweerderige toon: ‘We waren natuurlijk naar Zanzibar geweest want in de winter gaan we altijd ver, en toen had-ie inene suiker. Heel gedoe, hoor. Mijn moeder zei vroeger al, ze zegt, kind, ga jij maar nooit de wijkverpleging in. Ik doe het wel, daar gaat het niet om, maar je moet er het mens voor wezen, hè?’

Ze zette de doos op de trap. Ik probeerde mezelf voor te stellen in de rol van mantelzorger. Na mijn studie had ik een jaar in de thuiszorg gewerkt, maar dan als alfahulp, een mooi woord voor schoonmaker. Na drie uur had het zweet me altijd op de lip gestaan, zo fanatiek was ik, ram-ram ging ging ik door die huisjes, je moest er niet aan denken hoe ik tekeer zou gaan als ik niet een wc-borstel maar een naald zou hanteren.

De vrouw: ‘Van de week kwam er een vrouwtje helemaal uit Oost-Knollendam. Ik zeg tegen mijn man: als het maar niet regent. Nou, wel hoor. Stond ze hier in de gang uit te druipen. Ze had van die zwarte kicksen aan, die zijn geloof ik in de mode want mijn buurvrouw heb ze ook, maar dat wil je niet door je hele huis heen hebben banjeren. Ik wou dus eigenlijk vragen of ze die uit wilde doen, maar dat durfde ik niet. Want ze hebben daar teamoverleg en dan zegt ze natuurlijk dat het bij die mensen altijd gesodemieter is. Islamieten doen het trouwens wel altijd keurig netjes, de schoenen uit. Dus ik heb mijn mond gehouden. Ik dacht, straks komt ze niet meer, dan moet ik alles zelf doen. En vind het al zo eng, met die naalden.’

Er klonk geroep van boven, we namen afscheid, bij het dichtdoen van de deur hoorde ik haar nog net terugschreeuwen dat ze eraan kwam, ‘eerst koffiezetten’. Met spoed.