Splinter Chabot dwaalde door zijn ouderlijk huis en realiseerde zich ineens wat thuiskomen voor hem betekent

Beeld Anna Kiosse

Steeds vaker valt het me op dat het grote gezinshuis in Den Haag, waar we ooit met z’n zessen woonden, alleen nog voor kleine dingen wordt gebruikt. Als ik door het huis loop zie ik de resten van het gezinsleven, alsof het gevonden voorwerpen zijn. Dan kom ik op de eerste verdieping langs de pingpongtafel waaraan we vroeger aten, verjaardagen vierden en waarop brood voor school werd gesmeerd. Nu liggen er stapels administratie op. Het gelige en stoffig geworden papier verraadt dat ze zijn vergeten.

Als ik verder omhoog loop, kom ik langs de slaapkamers van mijn broers. Wanneer ik mijn oogleden samenknijp, zie ik voor me hoe we ooit in die kamers speelden. Hoe er een Donald Duck werd gelezen, dan een verjaardag van een van de knuffels werd gevierd en we daarna of aan de lego gingen, of aan de duplo. Tijden die onder een dikke laag stof zijn terechtgekomen.

Nu speelt het leven in het grote gezinshuis zich nog maar in een paar kamers af, in een kleiner gedeelte van het huis. Papa produceert ‘schrijversregen’ in zijn schrijfkamertje en Mama en Hond Bril zitten vooral in de keuken, waar Mama patiënten belt en beter praat en waar Hond Bril vooral ligt te snurken.

Splinter Chabot, presentator en schrijver. Beeld Koen van Weel/ANP

Op de overloop van de derde verdieping, waar ik nog weleens logeer, blijf ik staan. Wat is thuiskomen?

Is thuiskomen het geluid van de voordeur die in het slot valt en je doet denken aan de dagen dat je vroeg uit school kwam en dacht dat alles altijd zo zou blijven? Is thuiskomen de realisatie dat de traptreden door jou inmiddels op dezelfde manier kraken als ze deden toen je als kind je vader naar boven hoorde lopen? Is thuiskomen het moment dat je moeder je een knuffel geeft, maar je merkt dat haar armen niet langer groot genoeg zijn om je hele lijf te beschermen?

Over een paar dagen gaan we, traditiegetrouw, met het hele gezin naar Zweden. In een soort blokhut aan een meer in the middle of nowhere vergeten we zowel onze dagelijkse levens als de rest van de wereld. We zijn dan met z’n zessen. Zwemmen, lezen, schrijven, hutten bouwen, sporten, lezen, nog meer schrijven, veel eten, slapen en weer zwemmen. Dat is het ritme.

Als we straks in Zweden zijn en ik ’s avonds wil gaan slapen, zal ik omhoog het stapelbed in kruipen. Vlak voordat ik mijn hoofd in het kussen laat landen zodat mijn fantasie naar Dromenland kan afreizen, zal ik een stuk van het matras optillen. Tussen de planken van het stapelbed door zal ik het hoofd van mijn oudste broer zien.

‘Toedeloe! Slaap lekker!’

‘Slaap lekker, lieve Wobie.’

Samen in een stapelbed slapen, ook al zijn we 26 en 33. Met z’n allen zijn. Broers die broers blijven, ongeacht hoe oud we worden en wat we in het dagelijks leven doen. Mama en Papa, die altijd blijven opvoeden en corrigeren, al worden wij sterker, zij kwetsbaarder en de toekomst steeds korter.

Wij met z’n zessen.

Dat is thuiskomen.