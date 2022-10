Spijtmoeders houden van hun kinderen, maar niet van moeder zijn

De conservatieve moederschapscultus is nog altijd springlevend in Nederland en tekent onze maatschappelijke verhoudingen. Toch past het moederschap, met alle verplichtingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen, lang niet iedereen.

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van Spijt van het moederschap van de Israëlische socioloog Orna Donath, in dezelfde periode werd bekend dat zowel documentairemaker Milou Gevers als televisiemaker Beau van Erven Dorens bezig zijn met een documentaire over spijtmoeders. Eerder al, in 2021, verscheen de film The Lost Daughter, met Olivia Colman in de rol van een vrouw die worstelt met haar rol als moeder.

Het woord spijtmoeder deed me opnieuw stilstaan bij mijn eigen overgang naar het moederschap, bijna vier jaar geleden. Ik was de eerste jaren na de geboorte van mijn zoon af en aan woedend, over hoe mijn positie in de maatschappij en de relatie met de mensen om mij heen veranderd was door mijn nieuwe rol. Over hoe ik niet meer mezelf was, maar enkel nog ‘de moeder van’. Naar aanleiding van het boek dat ik hierover schreef, kreeg ik reacties van moeders die mijn ervaring deelden en zich net als ik opgesloten voelden in hun nieuwe rol.

Ik herinner me mijn ontreddering van de eerste twee jaar, de gigantische verantwoordelijkheid die op mijn schouders was neergedaald en waarvan ik niet wist (en soms nog altijd niet weet) hoe ik hem moest dragen, de angst het fout te doen en de ongelijkheid die mijn relatie kwam binnensluipen, hoewel mijn vriend en ik hadden bedacht dat we de zorgtaken evenredig zouden verdelen. Tegelijkertijd voelde ik een ongelofelijke, bijna verpletterende liefde voor mijn zoon.

Het zijn herinneringen die ik me sinds kort weer haarscherp voor de geest kan halen, nu mijn tweede kind geboren is. Want hoewel ik de eerste jaren met mijn zoon moeilijk vond, bleek het verlangen naar nóg een keer zoveel van iemand houden, groter. Bovendien zou deze baby misschien wel goed slapen. En gelukkig, dat doet hij. Misschien omdat het een ander kind is, met een andere bevalling. Misschien omdat ik er nu beter op voorbereid ben.

Wat ik nu weet, staat in scherp contrast met wat ik toen wist. Zo lukt het me verschillende babyhuiltjes te onderscheiden, iets waarvoor ik eerder toondoof leek. Maar hoewel ik me inmiddels door ervaring, schade en schande wijzer weet, blijft het gevoel sluimeren dat het moederschap eigenlijk niet helemaal iets voor mij is. Bij elke stap die ik zet, lijk ik te moeten nadenken, terwijl het andere vrouwen vaak zo ‘natuurlijk’ lijkt af te gaan.

Culturele ballast

In het boek De waarheid over Eva. Hoe ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstond uit 2020, onderzoeken gedrags- en evolutiebioloog Carel van Schaik en historicus Kaj Michel wat we als ‘natuurlijk’ zijn gaan beschouwen met betrekking tot het moederschap. Ze schrijven dat de vergelijking ‘vrouw = moeder’ tot ‘de hardnekkigste culturele ballast uit het verleden behoort’.

In onze samenleving wordt verondersteld dat er zoiets bestaat als een ‘werkelijke’ of ‘ware’ vrouw en dat deze vrouw moeder is. Vrouwen zouden een ‘moederinstinct’ hebben, dat ervoor zou zorgen dat ze kinderen willen én dat ze weten hoe ze voor die kinderen moeten zorgen – mom knows best. Alle feministische golven ten spijt, lijken deze ideeën nog lang niet op hun retour. Ondanks het feit dat een op de vijf vrouwen kinderloos blijft, waarvan 60 procent vrijwillig, volgens het CBS.

Sterker nog, de verheerlijking van het natuurlijk moederschap lacht ons vanaf Instagram toe. Publicist Roxane van Iperen omschrijft in Eigen welzijn eerst het ‘draagzakfeminisme’. Dit draagzakfeminisme keert zich tegen het ‘oude’ feminisme waarin ‘het streven naar financiële onafhankelijkheid of een gelijkheidsideaal, waarin bijvoorbeeld de man evenveel verantwoordelijkheid voor het huishouden en de kinderen draagt waardoor de vrouw zich ook buitenshuis kon ontwikkelen’ centraal stond.

Volgens Van Iperen beschouwt het draagzakfeminisme dit gelijkheidsideaal als tegennatuurlijk: het ‘oude’ feminisme zou kinderen harteloos wegrukken van hun moeders, de armen van de betaalde kinderverzorging in, terwijl volgens dit draagzakfeminisme ‘de samenleving ervoor zou moeten zorgen dat de moeder, als biologisch voorbestemde primaire verzorger, zeker in de eerste levensfase, zich als een twee-eenheid met haar kind(eren) kan bewegen’, schrijft ze.

Moederschapscultus

Dit beeld van de moeder als degene die zich in haar eentje bezighoudt met het wel en wee van haar kroost, kan misschien ‘natuurlijk’ lijken, maar het is dat zeker niet. Dit beeld is cultureel bepaald en onderdeel van een eeuwenoude conservatieve moederschapscultus, schrijft ook Van Iperen.

Primatoloog en antropoloog Sarah Blaffer Hrdy, die meer dan een halve eeuw onderzoek deed naar de interactie tussen mensen (en andere primaten) en hun kinderen, constateert in haar baanbrekende boek Moederschap: een natuurlijke geschiedenis dat werkende moeders bestaan sinds het ontstaan van onze soort. Moeders lieten hun baby’s achter bij hulpouders, terwijl zij zelf naar voedsel zochten.

Ook is volgens Blaffer Hrdy moederliefde niet per se allesoverheersend en zelfopofferend, maar hoort moederlijke ambivalentie bij onze soort. Werken werd voor vrouwen pas eind negentiende eeuw als minderwaardig gezien. Dat leek te weer te veranderen, maar in de jaren twintig en dertig nam de weerstand tegen de werkende moeder toe.

Een van de gevolgen van de sterke moederschapscultus is dat vrouwen die geen kinderen willen, van hun omgeving of zelfs van vreemden te horen krijgen dat ze daar spijt van zullen krijgen. Naar aanleiding van deze onheilsprofetie vroeg de Israëlische socioloog Orna Donath zich af of er ook vrouwen zijn die juist spijt hadden dat ze wel kinderen hadden gekregen.

Alarmbel

De resultaten van haar onderzoek tekende ze op in Spijt van het moederschap. Ze wilde zichtbaar maken dat spijt van het moederschap bestaat en ziet deze spijt als een alarmbel. Als die klinkt, dan betekent het volgens haar dat vrouwen niet werkelijk vrij zijn om te kiezen, maar dat ze richting het moederschap worden geduwd. Terwijl kinderen krijgen niet is wat ze werkelijk willen.

De meeste moeders die Donath ondervroeg, maken een duidelijk onderscheid tussen moederschap enerzijds en gevoelens voor hun kinderen anderzijds. Ze gaven vrijwel allemaal aan dat ze van hun kinderen houden. Het was het moederschap, met al haar verplichtingen en verantwoordelijkheden, dat hen niet paste.

Zo nu en dan heb ik spijt ervaren. Als we nachten niet slapen, omdat de kinderen telkens wakker worden. Als ze volledig overstuur zijn en hartverscheurend huilen en ik niet weet wat ik moet doen. Als zowel mijn werk als mijn gezin veel van me vragen en ik niet aan alle verwachtingen kan voldoen, terwijl ik dat zo graag wil. Soms denk ik aan het leven dat ik had kunnen hebben zonder kinderen, aan hoe het zou zijn als er niemand op me wachtte thuis en niemand was die iets van me nodig had. Het meest bevrijdend hieraan zou zijn dat mijn eigen gedachten aan hen en aan wat ze nodig hebben, dan niet zouden bestaan.

Deze gedachten en gevoelens van spijt duurden bij mij meestal kort. Uiteindelijk vind ik het moederschap de zware dingen waard. Dat is niet voor iedereen zo, schrijft Donath en daarom maakt zij een duidelijk onderscheid tussen ambivalentie en spijt, die volgens haar te vaak gelijkgeschakeld worden.

Tegenstrijdige gevoelens

Donath beschrijft hoe onderzoekers tegenwoordig ambivalente gevoelens in het moederschap beschouwen als een ontwikkeling met een uiteindelijk doel. Moeders ervaren moeilijkheden en tegenstrijdige gevoelens, maar die dwingen hen tot creatieve oplossingen, het beter leren te begrijpen van hun baby. Door de ambivalentie groeien ze in hun moederschap en komen ermee in het reine.

Zelf heb ik dit deels zo ervaren. Mijn woede was uiteindelijk een drijfveer om het anders te doen en voor mezelf op te komen. Toch denk ik dat ambivalentie niet per definitie een ontwikkeling hoeft te kennen of tot creatieve oplossingen hoeft te leiden. Ambivalentie kan een altijd aanwezige twijfel blijven, waarvan de balans nooit doorslaat naar spijt hebben of niet.

Spijt kent deze ontwikkeling en het doel in ieder geval niet, schrijft Donath. ‘Spijt behelst niet de vraag: hoe ga ik me op mijn gemak voelen bij het moederschap? Spijt behelst de vaststelling: moeder worden was een vergissing.’ Donath brengt het onderscheid tussen deze twee zo hard aan omdat ze vindt dat we moeten beseffen dat er voor sommige vrouwen nooit een punt komt waarop ze zich op hun gemak zullen voelen bij het moederschap. Voor sommige vrouwen zullen de voordelen nooit opwegen tegen de nadelen of bestaan er geen voordelen.

Voor een deel van deze vrouwen maakt zelfs het veranderen van de omstandigheden niet uit. Ook in de perfecte omstandigheden, zeggen ze, zouden ze spijt houden.

Beeld Nathalie Lees

Rolverdeling

Daarnaast zijn er vrouwen met spijt voor wie omstandigheden uitmaken en er zijn moeders met ambivalente gevoelens, zoals ikzelf, voor wie dat ook geldt. Simone de Beauvoir schreef in De Tweede Sekse al dat de moeder zich moet kunnen ontplooien en niet alleen moet bestaan in dienst van man en kind. En hoewel er best het een en ander is veranderd sinds De Beauvoir dit in 1949 schreef, laten de omstandigheden nog altijd te wensen over. De aanwezige traditionele rolverdeling tussen vaders en moeders zet moeders klem.

Tamar Stelling schreef onlangs in De Correspondent: ‘Er is maar één ding, één en hetzelfde ding sinds mid jaren negentig, dat de emancipatie van de vrouw doet stagneren: onze gendernormen wat betreft kindzorg.’ Moeders brengen nog altijd veel meer tijd dan vaders met hun kinderen door. Volgens het SCP ervaren ze substantieel minder vrije tijd, doen in die vrije tijd vaker tegelijkertijd een huishoudelijk klusje en brengen een groter deel van de vrije tijd door in aanwezigheid van hun kinderen. Ook volgens Donath dragen moeders nog altijd meestal het gewicht van de opvoeding.

Tegenwoordig moeten vrouwen werken alsof ze geen kind hebben en zorgen alsof ze geen werk hebben. Zes op de tien hetero-ouders zou de zorg graag gelijk verdelen, maar slechts een op de zes slaagt hierin, volgens de Emancipatiemotor. Volgens Hrdy valt het hedendaagse werkende leven van de moeder, dat zich afspeelt in fabrieken, laboratoria en kantoren, nog slechter te combineren met het zorgen dan het leven van onze voorouders die in bossen waar jaguars rondslopen naar voedsel zochten.

Je doet het daarnaast als moeder altijd verkeerd. Bij niet fulltime werken word je een deeltijdprinses genoemd, werk je wel fulltime dan krijg je te horen dat je toch geen kinderen hebt gekregen om ze door iemand anders op te laten voeden.

‘Emotionele freakshow’

Terug naar de documentaires en tv-programma’s over ‘spijtmoeders’ die in de maak zijn. Donath wil met haar boek bewustwording creëren, zodat vrouwen vrijheid voelen om geen kinderen te krijgen als ze dat niet willen, maar waarschuwt ook dat het gesprek erover geen ‘emotionele freakshow’ moet zijn.

In een samenleving die moederschap als het natuurlijke pad voor de vrouw ziet en waar traditionele rolpatronen bestaan, ligt het schandpalen van vrouwen die het anders of niet willen al snel op de loer. Persoonlijke ontboezemingen kunnen daarin leiden tot meer begrip, maar ook tot distantie. Dan lijkt het alsof er met deze vrouwen ‘iets mis is’ en dat is zeker niet zo. Het is dus te hopen dat deze documentaires meer tonen dan de individuele worsteling en ook ingaan op de rol van de samenleving hierin.

Zolang de ideeën over moederschap niet veranderen, blijft het moederschap voor veel vrouwen een last en blijven er vrouwen die spijt van het moederschap krijgen of grote ambivalentie ervaren. Dat zegt niets over de liefde voor hun kinderen, maar alles over onze samenleving en hoe die is ingericht.