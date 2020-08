Speuren naar corona-testkits in de vuilnisbakken van de Tour

De speelse kop kun je met een gerust hart aan de koppenmakers van de Franse kranten overlaten. De Volkskrant (‘Plat du Tour’) is er niks bij. ‘En jaune et en rouge’ stond vrijdag op de voorpagina van de regionale krant Nice Matin: In het geel en in het rood. Het Grand Départ van de Tour ligt midden in een rode zone van alarmerende virusactiviteit.

‘Le rouge et le noir’ ligt al klaar, voor als de Tour definitief op slot gaat.

Zo’n Ronde wordt het. Het gaat niet om wie de Tour wint maar of de Tour Parijs haalt. Welke coureur zegeviert zien we tegen die tijd wel weer op het podium: het mondkapje in het midden. Dat is nieuw. Tot dusver was één ding zeker: de Tour arriveert in Parijs. Hij stopte namelijk voor niets of niemand.

In 1914 scheelde het weinig. De Ronde van Frankrijk ging op 28 juni van start. Vroeg, er wachtte een etappe van 388 kilometer naar Le Havre. Een paar uur later, Le Havre was nog ver, werden in Sarajevo de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand en zijn echtgenote Sophie doodgeschoten.

Op 26 juli keerde de Ronde terug in Parijs, de Belg Philippe Thijs won. Tour afgelopen, tijd voor de Grote Oorlog. Op 3 augustus stuurde de Duitse keizer een oorlogsproclamatie naar Parijs. Twee weken eerder en de Tour zou hoogstwaarschijnlijk voortijdig zijn beëindigd en de deelnemers hadden kunnen doorfietsen naar de slagvelden. De oorlog kostte 128 Tourdeelnemers het leven, onder wie drie oud-winnaars: Petit-Breton, Faber en Lapize. Van de 145 renners die in 1914 waren gestart, overleefden er achttien de oorlog niet.

Hoewel de Spaanse griep nog rondwaarde en miljoenen slachtoffers eiste, ging de Tour van 1919 gewoon door, zonder mondkapjes en testen. Door de slechte conditie na oorlog en pandemie bereikten maar tien van de 69 gestarte renners Parijs. Firmin Lambot, kennelijk een ijzersterke en oergezonde Belg, zegevierde.

Haalt de Tour Parijs? In elk geval krijgt het woord ‘positief’ dit jaar een geheel andere betekenis. Je kunt deze Tour beter twee positieve dopinggevallen in je ploeg hebben dan twee positieve coronatesten. In het eerste geval mag je team gewoon mee blijven doen, in het tweede geval moet de hele ploeg onverbiddelijk naar huis.

Wat gaat er gebeuren wanneer Thibaut Pinot op de laatste zaterdag in het geel rijdt, de eerste Franse Tourwinnaar sinds 1985 dreigt te worden en er komen opeens twee positieve coronagevallen naar buiten bij Groupama-FDJ? Het wielrennen kennende dit: de testen worden verdonkeremaand en de twee patiënten worden in anonieme bodybags afgevoerd.

Corona vraagt om nieuwe vormen van inventiviteit. Het oude ontkennen tot je erbij neervalt werkt niet. Vergeet doping, wielerjournalisten worden deze Tour coronajagers, nijver speurend naar verdwenen testkits in de vuilnisbakken.