Speel het lerarentekort en het kennistekort niet tegen elkaar uit

Hé, er gebeurt iets op het ministerie van Onderwijs! Een verrassing, want sussen, goedpraten en wegkijken is daar de regel. En het is een van de twee ministers zelf die in actie komt, Ingrid van Engelshoven. Ongekend.

Jammer genoeg besluit Van Engelshoven nu precies het verkeerde. Ze wil, onder druk van de pabo’s, de toelatingstoetsen voor pabo-studenten afschaffen in de vakken waarin ze geen havoniveau hebben. Studenten zouden die toetsen voortaan tijdens de opleiding zelf mogen doen. Want er schrijven zich nog steeds te weinig pabo-studenten in om het lerarentekort te vullen. En te veel studenten, vooral afkomstig van het mbo, zakken voor die rottige toetsen. De toelating moet inclusiever, schrijven de pabo’s in hun actieplan, de instroom diverser.

Deze maatregel zal averechts werken. De eisen aan studenten op de lerarenopleidingen moeten omhoog, niet omlaag. Alleen zo leveren we mensen af die kinderen veel zullen leren. Alleen zo – en door een forse salarisverhoging – maken we de pabo’s aantrekkelijk voor ambitieuze studenten en wordt de status van het leraarschap hoger.

Je kunt niet het ene kolossale probleem oplossen door een ander, fundamenteler probleem te vergroten. Je mag het lerarentekort en het kennistekort, de neergang van leerprestaties, niet tegen elkaar uitspelen. Vier jaar lang hebben de twee onderwijsministers geen enkel plan bedacht om twee grote, samenhangende rampen – kinderen leren te weinig en een kwart van de pubers is praktisch analfabeet – te keren. Ze hebben het probleem niet eens fatsoenlijk in kaart gebracht. Ook in de uitgelekte kabinetsplannen lees ik er niets over.

Het is akelig complex, de combinatie van een kwalitatief én kwantitatief lerarentekort, maar één steentje uit het bouwwerk lichten, de toelatingstoetsen, en dat presenteren als oplossing, is gemakzuchtig. Het niveau zo verlagen dat iedereen moeiteloos meekomt, en dat ‘inclusief’ noemen, helpt op den duur niemand; de kinderen zijn de dupe. Het is bovendien beledigend voor mensen van welke herkomst en onderwijsachtergrond ook. Iedereen wil een studie doen die iets voorstelt en die je niet zomaar haalt.

Kwaliteitsverlies is bij deze maatregel heus niet nodig, zeggen de pabo’s en de minister: de studenten moeten die toetsen later toch doen. Zou het? Eerstejaars moeten ook een rekentoets maken, en op sommige pabo’s een taaltoets (de landelijke taaltoets voor eerstejaars is eerder stilletjes afgeschaft). Wat gebeurt er met studenten die telkens zakken, krijgen die eindeloos herkansingen? En als studenten de helft van de tijd kwijt zijn met leren voor de basistoetsen, hoeveel tijd blijft er dan nog over voor echte, nieuwe pabo-stof? Om, bijvoorbeeld, de eigen leesvaardigheid te vergroten? Om zich te verdiepen in kinderliteratuur, in de oorzaken van kansenongelijkheid, in lesmethoden die wel of niet effectief zijn? Daar zou het over moeten gaan op de pabo.

Van toetsen alleen wordt het onderwijs niet beter, ze zijn een paardemiddel. Het is ook niet de bedoeling om gemotiveerde mbo’ers de pas af te snijden. Maar hoe dan wel?

Er zijn creatievere oplossingen mogelijk, die haalbaar zijn voor studenten maar niet het niveau aantasten. Want, beste briefschrijver Bastiaan Goedhart (de Volkskrant, 16-11-2021), kwaliteit is heel goed mogelijk zonder studenten onder tijdsdruk of financiële druk te zetten.

Je kunt denken aan verschillende bevoegdheden voor basisschoolleraren, of aan meerdere pabo-trajecten: een vijfjarige opleiding voor mbo’ers, een vierjarige voor havisten en een driejarige academische bachelor voor vwo’ers. Met de mogelijkheid tot stapelen van deze diploma’s. Ook kun je opleidingen voor volwassen deeltijdstudenten en zijinstromers aantrekkelijker maken. Afschaffen of vooruitschuiven helpt niet, er zijn betere plannen nodig.