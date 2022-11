Speel het bordspel van de Betrouwbare Mannetjes: het Geitenpaadje!

1. START

2. Hoera! Een geitenpaadje. U verzint de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en omzeilt daarmee Europese natuurbeschermingsafspraken. Ga naar 8.

3. Vroem Vroem! U gaat als de bliksem. Iedereen mag overal 130 km/u. Ga 10 plaatsen vooruit.

5. U zet Lili (12) en Howick (13) met een ‘soms moet je hard zijn’ het land uit. Opdonderen! Daadkracht. Ga twee zetels omhoog.

8. Geitenpaadje! U omzeilt het NEE in het Oekraïne-referendum met ‘een inlegvel’. Top. Ga direct naar 15.

10. Hoera! Een Klimaatakkoord! Iedereen is blij! ­Iedereen mag nog een keer gooien!

11. Bouwen, bouwen, bouwen! Na jarenlange verwaarlozing komt u met een impuls voor de huizenmarkt: 1 miljard extra. Ga naar 35.

13. He jakkes. Stikstof. U mag toch maar 100 km/u. Wacht tot iemand u voorbij rijdt.

15. Geitenpaadje! U blijkt het tóch over Pieter Omtzigt gehad te hebben, maar u zegt sorry en ­belooft iedereen een gloednieuwe bestuurscultuur. Ga naar 30.

16. U komt er even helemaal niet uit. Gelukkig wil Johan Remkes wat werk van u overnemen. Vier plekken vooruit.

17. Daadkracht! U houdt KLM met 2,4 miljard in de lucht. Of het allemaal mag van Europa moet nog blijken, ga snel drie plaatsen vooruit.

23. Shit hee. De bestuursrechter zet een streep door PAS. De bouw komt stil te liggen. Vier beurten overslaan.

26. U zegt dat de afhandeling van de toeslagen­affaire ‘nog jaren’ gaat duren. Heel vervelend. Sla minstens twee jaar over.

29. Snurk. U ziet Gert-Jan Segers voor de dertigste keer in een talkshow over zijn passie voor de Ierse rockband U2. Sla een beurt over.

30. Natuurlijk! Bouwvrijstellingen! Geitenpaadje! Ga naar 56.

33. Door u te concentreren op de agrarische sector weet u Tata Steel en Schiphol buiten beeld te houden. Vijf plekken vooruit.

35. Oei. Het is onzeker of de impuls van 1 miljard voor de bouw iets uithaalt, stelt de Rekenkamer. De onderbouwing voor de rijksbijdrage schiet tekort. Twaalf plaatsen terug.

37. Wat nou weer? De rechter bepaalt dat uw asielopvang ondermaats, inhumaan en in strijd met Europese normen is. Slaap een beurt buiten.

39. Hatsee! Volgens het CBS is er – ‘hoewel het niet valt uit sluiten’ – geen bewijs dat kinderen vaker uit huis zijn geplaatst door de toeslagenaffaire! Gooi opnieuw.

41. Geweldig. Geweldige man. Iedereen is blij met Johan Remkes. Ga negen plaatsen vooruit.

45. De koning wil naar het voetballen dus u schuift de bekendmaking van de exacte delegatie nog even voor u uit. Schuif even voor u uit.

49. Hm. De zes industriële ­bedrijven die de piek­belasterslijst aanvoeren, zien uitkoop niet zitten. Te veel gedoe. Ga terug naar 16.

50. Wat?! Uw gloednieuwe landbouwminister zegt tegen de boeren dat we niet te dogmatisch moeten vasthouden aan 2030? Ga een plaats ­terug.

57. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving haalt u de klimaatdoelen niet. Het wil uw goede voornemens best meerekenen maar veel van uw plannen zijn ‘zo vaag’ dat de effecten niet duidelijk zijn. Ga ­terug naar START.

58. Mooie boel. Het is niet zeker of het prijsplafond voor energie op 1 januari kan ingaan. Energiebedrijven hebben geen idee hoe de regeling eruit moet komen te zien. Ga acht plaatsen terug.

59. Ja godverdomme. De Raad van State schrapt de bouwvrijstelling. Ga terug naar START.

60. De Volkskrant schrijft dat de Rijksoverheid weer ‘kletsnat is gegaan’. Goor. Zeg uw abonnement op.

61. De opbrengsten van wal­stroomvoorzieningen voor de scheepvaart blijken nattevingerwerk. Ga terug naar 49 (of naar 60).

62. Bijna alle voorgenomen stikstofmaatregelen zitten kennelijk ‘nog in de planfase en behoeven ­nadere uitwerking’. Ga terug naar 30.

63. FINISH