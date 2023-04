Speel Frank Martin, of ik ga je keihard boycotten

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

De brochures van het nieuwe seizoen zijn weer uit en ik las ze met een mengeling van voorpret en ergernis. Er is veel om ons op te verheugen: bij het Concertgebouworkest bijvoorbeeld de Gurre-Lieder van Arnold Schönberg onder leiding van Riccardo Chailly. Heel fijn: de dit seizoen met Iván Fischer ingezette formule Inside Out, waarbij het publiek te midden van de musici de dirigent omringt, is goed bevallen en blijkt een blijvertje.

Maar er is dus ook de nodige reden voor ergernis. Anton Bruckner wordt geëerd, want die is in 2024 tweehonderd jaar geleden geboren. Leuk, maar het Concertgebouworkest speelt hem elk jaar. Wat dan weer aardig is: de symfonieën 1 tot en met 9 worden onder leiding van negen verschillende dirigenten uitgevoerd. Een vergelijkend warenonderzoekje dus.

Redelijk veilig

Het is allemaal weer redelijk veilig. Frank Martin (1890-1974), de in Nederland overleden Zwitser die allerlei originele (orkest)stukken componeerde, heeft ook een herdenkingsjaar in 2024, want hij is dan vijftig jaar dood. Alleen is er nog weinig reden om aan te nemen dat hij werkelijk zal worden herdacht daar in Amsterdam: alleen in december 2023 klinkt er een stuk van hem, de Sechs Monologe aus Jedermann.

Nou is er nog een kans op herstel in het seizoen ’24-’25, maar hierbij alvast een dreigement: als het Concertgebouworkest niet met een driedaags Frank Martin Festival komt, ga ik het Concertgebouworkest echt keihard boycotten.

Ik heb te doen met programmeurs, hoor. Ze moeten rekening houden met vaak krappe budgetten, met de wansmaak van Het Grote Publiek, dat ook niet altijd te porren is voor experiment (of Frank Martin). En dan moeten ze ook nog rekening houden met allerlei maatschappelijke en ministeriële wensen, zoals diversiteit. Geheel conform de tijdsgeest staan de Afro-Amerikaanse componisten William Grant Still en Florence Price bij het Concertgebouworkest geprogrammeerd – maar wel in een kinderconcert.

Daar duikt ook het dirigeertalent, als we hem nog zo mogen noemen, Sander Teepen op. Dat brengt me op de volgende ergernis: dat je (het staat onomstotelijk vast) als Nederlandse solist of dirigent pas bij Nederlandse orkesten wordt gevraagd als je iets opvallends hebt gepresteerd in het buitenland. Ik zie een hele generatie interessante pianisten, violisten en andere instrumentalisten die er maar nauwelijks tussenkomt. Terwijl zeker een vermelding in je bio dat je hebt gesoleerd bij het Concertgebouworkest deuren kan openen.

De Nationale Opera

De brochure van De Nationale Opera dan. Puccinietjes (drie, want Il trittico), Traviataatje, Fideliootje. Ook een operaversie van het toneelstuk De zaak Shell, met muziek gecomponeerd door Ellen Reid, en Innocence van Kaija Saariaho. Mag er nou niet effe één keertje een grand opéra met massale koren op het menu worden gezet? Ik kijk het meest uit naar Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny van Kurt Weill, nota bene een productie die in 2020 moest wijken vanwege corona.

Dat er wat gaat veranderen op programmeergebied, staat vast. De twee mooiste banen komen vrij. Artistiek directeur Ulrike Niehoff vertrekt al na twee jaar bij het Concertgebouworkest. De NTR ZaterdagMatinee moet op zoek naar een artistiek leider na het vertrek van Kees Vlaardingerbroek.

Nog een verwacht hoogtepunt volgend seizoen? Het oratorium Golgotha, in het Vrijdagconcert in TivoliVredenburg. Van Frank Martin.