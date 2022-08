Speciaal worden we als mens pas echt wanneer we woeste, walgelijke, compromisloze, grensoverschrijdende kunst en literatuur maken

Toen ik een vijfjarige morsige immorele primitieve onbehouwen wildebras was in De Panne, wilde ik een jongetje zijn.

Jongens mochten meer.

Jongens mochten ongestraft blindencentra in brand steken, gemummificeerde kogelvissen stelen van vereenzaamde gravinnen, boksen tegen kermiskangoeroes, hun neus laten breken door verweerde paardengokkers, en vanuit de kruin van een trompetboom pissen op het hoofd van de kribbige onderpastoor.

En later, wanneer de jongens volwassen mannen waren, mochten ze: poolreiziger, leeuwentemmer, messenwerper, bergbeklimmer, syfilislijder, uroloog, treinrover, bankovervaller, pooier, dichter, discuswerper, brandweerman, premiejager of fazantenstroper worden.

Meisjes in De Panne mochten niets.

Meisjes moesten koket, gedwee, zachtmoedig, zorgzaam, vlijtig en nederig zijn: de tafel dekken, de caviakooi schoonmaken, hazen villen, samowars opblinken en virtuoze doch geruisloze pijpbeurten uitdelen aan incestueuze imkers, verdorven touwslagers en racistische fietsenmakers.

Ik verzette me hevig tegen dit keurslijf.

Ik kon en wilde niet in de pas lopen.

Ik was niet bevallig en de genitaliën van incestueuze imkers, verdorven touwslagers en racistische fietsenmakers zeiden me niets.

Dus sprak ik op een dag mijn wens uit tegen mijn moeder: ‘Mama, ik wil een jongetje zijn. Voor eeuwig en altijd. Verlos me van mijn vagina en schenk me een penis. Graag een gigantisch exemplaar, dan kan ik er pocherig over doen en wulpse garnalenpelsters, sproeterige knopenverkoopsters en naïeve Moldavische bobijnsters laten krijsen van zalige pijn en heidense extase.’

Gelukkig nam mijn sluwe felle spottende intelligente moeder mijn wens niet ernstig.

Anders was ik nu een man.

Een afschuwelijke man met schabouwelijke teelballen en een spuuglelijke penis.

Mijn moeder nam mijn wens niet ernstig, omdat ik grillig, onnozel, irrationeel, warrig, wispelturig, rusteloos en redeloos was. Maar vooral: omdat ik verwaarloosbaar was, van geen tel.

In de jaren tachtig werd er niet op kinderen gelet.

Er werd alleszins geen rekening gehouden met onze klachten, complexen, angsten, trauma’s, obsessies en bevliegingen.

Wij waren (in de ogen van de hooghartige autoritaire volwassenen) bleke, hortende, stotterende, snotterende, sniffende, schimmige, inferieure, gebrekkige, onaffe, demonische wezens.

Dat de volwassenen mij negeerden kwam mij goed uit, zo kon ik naar hartenlust: verwilderen, verloederen, vriendschappen sluiten met eekhoorns en boemannen, banken overvallen, geld aftroggelen van psychotische Aboriginals, onorthodoxe taxidermisten lastigvallen, en koortsig masturberen met kroonkurken en vermangelde krabben in de bunkers op het strand.

Pas op mijn elfde wilde ik een meisje zijn.

Ik woonde niet meer in De Panne, ik woonde toen in Gent.

Ik begon een paarse diadeem te dragen en dweepte met Charlotte Gainsbourg, de brutale guitige pruilende hese Franse dochter van de onweerstaanbare hitsige schaamteloze blasfemische provocateur Serge Gainsbourg.

Ik werd verliefd op een klasgenoot: Bart.

Maar Bart had zijn zinnen gezet op de vulgaire vroegrijpe corrupte snerende Wendy die reeds priemende peervormige borstjes had onder haar te dunne T-shirt van The Cure.

Dus moest ik mijn pap koelen met een zestigjarige bedlegerige Cobraschilder.

De Cobraschilder woonde in de Penitentenstraat.

Het scheen me een ranzige, hilarische, obscene straatnaam.

Tot mijn moeder me vertelde dat penitenten boetelingen waren en geen mannelijke genitaliën.

Maar dat maakte de straatnaam alleen maar mysterieuzer, aantrekkelijker, gewelddadiger en interessanter.

De bedlegerige Cobraschilder stierf aan een welverdiende bloedvergiftiging, en ik vond uiteindelijk een liefje van mijn leeftijd: Anton.

Anton was erg romantisch: hij kocht om de haverklap marsepeinen rattenvangers en pluchen walrussen voor mij.

Helaas weigerde hij om mijn zondige schaamlippen te verminken met natte espadrilles en roestige veiligheidsspelden.

Schoon ik het hem vroeg.

Nee: ik smeekte erom.

Ik verbrak de relatie en Anton verdronk enkele weken later in een mistroostig Bulgaars waterpretpark.

Tegenwoordig zijn er veel kinderen die zich inbeelden dat ze verlangen om van geslacht te veranderen.

Vanaf het moment dat ze hun ondoordachte, nukkige, tegendraadse wens hebben uitgesproken worden ze geforceerd in een slopend, intimiderend, neurologisch, hormonaal, psychologisch uitputtend, financieel aderlatend, onomkeerbaar proces.

Allicht krijgt een deel van de kinderen spijt, maar ze durven misschien hun staart niet meer in te trekken.

Bij wijze van spreken.

En ze voelen zich speciaal: in transitie.

Maar speciaal worden we als mens pas echt wanneer we woeste, walgelijke, compromisloze, grensoverschrijdende, anarchistische kunst en literatuur maken.

En die kunst en literatuur kunnen door elke opstandige mens worden gemaakt.

Met of zonder penis, met of zonder horrelvoet, met of zonder dwerggroei, met of zonder criminele voorouders, met of zonder rolstoel, met of zonder littekens, met of zonder naargeestig verleden, met of zonder kleurrijke anomalieën.

Elke puber heeft uiteraard het recht om te experimenteren met piercings, promiscuïteit, black metal, kleptomanie, zeezoogdiertatoeages en haarparafernalia.

Maar bij de buitensporige vaart en koortsige haast waarmee van geslacht wordt gewisseld stel ik me, als trotse drager van duivelse eierstokken en druipende labia, toch vragen.

Delphine Lecompte is dichter en prozaïst. Ze vervangt vandaag Asha ten Broeke.