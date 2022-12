Speciaal Gerechtshof in Den Haag laat zien hoe je oorlogsmisdaden níét moet vervolgen

1999: Een Albanese Kosovaar tussen 23 dode landgenoten die werden vermoord in Racak, 25 kilometer ten zuiden van Pristina. Beeld EPA

De gruwelen van de Russische invasie in Oekraïne hebben, terecht, de kwestie van oorlogsmisdaden weer actueel gemaakt. Nederland loopt voorop om berechting te eisen van hen die direct of indirect schuldig zijn (geweest) aan ‘oorlogsmisdaden’ of ‘misdaden tegen de menselijkheid’ aldaar. Minister Hoekstra maakte hiertoe onlangs 15 miljoen euro beschikbaar.

Het gonst van ideeën over de wijze waarop die berechting het best kan worden opgezet, met als het even kan Den Haag als zelfverklaarde hoofdstad van internationale rechtspraak in een centrale rol. Wat velen lijkt te ontgaan, is dat zich hier al jaren een rechtszaak over (al dan niet vermeende) oorlogsmisdaden afspeelt die bepaald niet vlekkeloos verloopt en lering biedt voor toekomstige aanpak.

Over de auteur Daan Everts is voormalig ambassadeur en als missiehoofd werkzaam bij EU, VN, OVSE en Navo.

Het gaat hier om de oorlogsmisdaden waarvan een aantal voormannen van de voormalige Kosovaarse verzetsbeweging Kosovo Liberation Army (KLA) wordt beschuldigd. In 2015 is onder druk van westerse landen een speciaal gerechtshof opgericht dat deel uitmaakt van het rechtssysteem van Kosovo maar, op uitdrukkelijke eis van dezelfde landen, niet in de Kosovaarse hoofdstad Pristina maar in Den Haag is gevestigd. Dit hof, de Kosovo Special Chambers genaamd, is een op zichzelf staand instituut, sui generis, gefinancierd door vooral de EU-landen samen met de VS, Canada, Zwitserland, Noorwegen en Turkije.

Mandaat

Kosovo zelf heeft geen enkele zeggenschap. Het hof heeft als mandaat de berechting van ‘oorlogsmisdaden’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’ die in Kosovo zijn gepleegd tussen maart 1998 en eind 1999, tijdens en kort na de onafhankelijkheidsstrijd tegen Servië. In de praktijk gaat het, curieus genoeg, alleen om misdaden van Albanese Kosovaren, lees de KLA, en niet van Serviërs of Servische Kosovaren.

Deze etnische inperking dient waarschijnlijk als compensatie voor de vermeende, en door Servië gewraakte, anti-Servische opstelling van het vroegere Joegoslavië Tribunaal, eveneens in Den Haag gevestigd, dat voornamelijk Servische oorlogsmisdadigers op de korrel nam.

Het Kosovaarse parlement is, met tegenzin, akkoord gegaan met de westerse eisen inzake de Kosovo Special Chambers, daartoe politiek onder druk gezet door de toenmalige, pro-westerse president van Kosovo, Hashim Thaci, voormalig politiek leider van de KLA.

Diezelfde president zit nu al twee jaar in preventieve gevangenschap in Scheveningen. Zodra het bevel tot zijn arrestatie bekend werd, trad hij vrijwillig af als president om zich te laten opsluiten. Evenals de drie andere KLA-prominenten, met eveneens hoog politiek profiel.

Het is onduidelijk waarom uit het veel grotere aantal leidende figuren van de KLA juist dit viertal wordt vervolgd. Alle vier worden beschuldigd deelgenoot te zijn geweest van een ‘joint criminal enterprise’, een gezamenlijke criminele onderneming. Een nogal merkwaardige kwalificatie voor een door het Westen gesteunde verzet dat zich tegen de etnische onderdrukking van Milosevic’ de facto apartheidsregime keerde. In Kosovo zelf worden de vier weliswaar niet als Mandela’s maar toch wel als verzetshelden gezien.

Orgaanhandel

Het speciale gerechtshof kent een lange voorgeschiedenis. Aanleiding was een motie in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (RvE) in 2008, ingediend door het Russisch parlementslid Kosachev, lid van Poetins ‘Verenigd Rusland’ (die later zelf op een sanctielijst van de VS en EU werd geplaatst). De motie maakt gewag van onmenselijke behandeling en illegale orgaanhandel in Kosovo.

Namens de Raad van Europa deed een Speciale Rapporteur, het Zwitserse parlementslid Dick Marty, vervolgens onderzoek. Hij richtte zich vooral op de rol van de KLA(-kopstukken). Zijn rapport was ondermaats: geen harde feiten maar voornamelijk insinuaties en verhalen van ‘horen zeggen’. Het rapport werd niettemin aanvaard in 2011 – met steun van ook Nederlandse parlementariërs als Tiny Kox (SP) en Pieter Omtzigt (toen nog CDA) – met het speciale hof als uiteindelijk resultaat.

Eerste vonnis

Naar het zich laat aanzien, zal de rechtszaak tegen het viertal nog jaren duren. Het afgelopen vrijdag uitgesproken eerste vonnis van het hof, na zeven jaren, betrof een lokale commandant en houdt geen verband met de aanklacht tegen de KLA-leiders.

Dat de Amerikaanse hoofdaanklager, Jack Smith, zojuist naar Washington is geroepen om als speciale aanklager te fungeren in de juridische strijd tegen oud-president Trump, zal niet helpen de zaak te bespoedigen. Al die tijd blijven de verdachten in voorarrest, waaronder dus een voormalig staatshoofd en twee voormalige parlementsvoorzitters die na de Kosovo-oorlog door alle westerse hoofdsteden, inclusief Den Haag, met veel egards werden bejegend.

President Biden noemde, nogal hyperbolisch, Thaci zelfs ‘Kosovo’s George Washington’. Herhaalde verzoeken om hen op borgtocht vrij te laten, met door Kosovo gegarandeerde politiebewaking, zijn stelselmatig afgewezen. Dit kan betekenen dat het viertal mogelijk vier tot vijf jaren in hechtenis zal hebben doorgebracht als er uiteindelijk een gerechtelijke uitspraak komt.

Een uitspraak die zeer wel een onschuldig-verklaring kan inhouden. Zo stelde bijvoorbeeld het alom gerespecteerde Human Rights Watch dat er ‘geen bewijs is van een gecoördineerd beleid (van geweld tegen minderheden) van de politieke en militaire leiding van de voormalige KLA’.

Met de rechtszaak is tot dusverre zo’n 500 miljoen euro gemoeid. Er zijn vele rechters, aanklagers en talloze medewerkers bij betrokken. En dus blijven de kosten met vele tientallen miljoenen oplopen, want de belastingvrije salarissen en andere kosten zijn niet mis. Dit alles voor een rechtszaak die is gestoeld op een twijfelachtige resolutie en een twijfelachtig rapport.

Bijna-vergetelheid

Helaas voor Kosovo is zijn vrijheidsstrijd van twintig jaar geleden geheel verbleekt in de actualiteit van Oekraine’s heroïsch verzet tegen Rusland in 2022. En dus sleept deze twijfelachtige rechtszaak zich voort in bijna-vergetelheid.

Geen oorlogen zonder oorlogsmisdaden. Die mogen niet ongestraft blijven. Nederland mag zich uiteraard niet met de inhoud van zo’n proces bemoeien. Maar als voorvechter van de internationale rechtspraak zou het pas geven om in dit specifieke geval de bejegening van de aangeklaagden, zo niet de hele gang van zaken, kritisch te bekijken en bij Raad van Europa, de EU en andere sponsoren aan te kaarten. Nieuwe initiatieven met betrekking tot Oekraïne zullen meer zorgvuldigheid vergen.