Als iemand een belangrijke literaire prijs wint, wiens werk ik nog niet ken, denk ik meestal: gauw naar de lokale boekwinkel om te kijken wat die allemaal voor moois heeft gemaakt. Maar sinds de Prijs der Nederlandse Letteren aan Astrid Roemer is toegekend, heb ik me nog niet op die gedachte kunnen betrappen. (Ik weet overigens ook nog niet zeker of ik het oeuvre van Nobelprijswinnaar Abdulrazak Gurnah voor de Kerst al uitgelezen heb.)

Roemer vindt dat de ‘onvergetelijk moedige’ Bouterse een standbeeld verdient, in plaats van straf voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden. Door Bouterse – ‘merci man’ – is Suriname volgens haar ‘zelfbewuster’ geworden. Aan een kritische nabestaande van de Decembermoorden schreef ze: ‘Ga je echtgenoot toch pijpen.’

De jury is niet gek. En ik zie mezelf liever als iemand die alle boeken propageert, maar tegen het werk van Roemer voel ik weerstand. Aan mooi schrijven gaat mooi denken vooraf – klaarblijkelijk haar zwakke punt.

Het is hoogstwaarschijnlijk een tijdelijke en noodzakelijke correctie, een welverdiende inhaalslag na eeuwen van achterstelling – het valt op dat de meeste bestsellers en prijzen de laatste tijd voor schrijvers zijn die iets hebben dat ik ontbeer: kleur, een vrouwelijk geslacht, een dubbele of diffuse identiteit of geaardheid. Vaak is de prijs terecht, soms vraag je je af: gaat de prijs nou naar het werk of de identiteit?

Ruim twintig jaar geleden stuurde ik onder de naam Samir een verhaal in voor een verhalenwedstrijd. Ik dacht dat ik dan meer kans had om te winnen. Vlak voor de uitreiking besefte ik pas dat ik, als ik echt zou winnen, het podium op zou moeten als een bedrieger – ‘Samir? Jongens? Iemand Samir gezien? Samir ook in de zaal?’ Gelukkig won toen nog gewoon een witte man, vriendje van de wittemannenjury.

Ik was te vroeg met mijn bedrog, de tijdgeest ver vooruit. Intussen gaat het makkelijker. De internationale grootverkoopster Elena Ferrante bleek achteraf een man te zijn, net als de thrillerschrijfster Suzanne Vermeer. Toen de Spaanse schrijfster Carmen Mola vorige week een podium werd opgeroepen om een literaire prijs van één miljoen euro in ontvangst te nemen, bleek Carmen Mola het pseudoniem van drie geprivilegieerde, witte, middelbare mannen – een nieuw soort coming-out.

Intussen rijst de vraag , drie à vier maanden voordat mijn nieuwe roman verschijnt, of ik nog iets kan veranderen aan mijn geslacht, kleur, genderidentiteit of seksuele oriëntatie om mijn kansen op succes te vergroten. Ik heb veel over voor een bestseller, maar voordat ik mijn geslacht eraf laat opereren en in een zakje meekrijg, wil ik wel enige zekerheid dat het werkt. Anders heb ik straks én geen bestseller én geen piemeltje. En dan sta je daar, met lege handen, of met één lege hand. En wat moet je dan?

Niet zeuren, gewoon doordoen, het positieve blijven zien - beter één vogeltje in de hand, dan tien in de lucht.