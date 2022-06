Ik was die nacht om één uur thuisgekomen, alwaar ik de deur op het nachtslot vond. Na een moment van vermoeide wanhoop zag ik dat bij de buren nog licht brandde. Ik belde bij ze aan, en ze deden (o wonder) gewoon open. Via hun balkon kon ik naar ons balkon klimmen. Dan moest ik me wel om het tussenmuurtje heen krullen, maar ik besloot tijdelijk te vergeten dat ik dit eng vond.

Even later kon ik mijn huis in. Victorie! Ik was the A-team in mijn eentje. Soms moet er blijkbaar iets fout gaan om je goed te voelen. Binnen gooide ik mijn spullen (tas, jas, toilettas) op de grond van de badkamer, want dat zou B.A. ook doen. Daarna stapte ik per ongeluk op die toilettas, waardoor mijn elektrische tandenborstel aanging. Ineens had ik een zoemende, vibrerende toilettas onder mijn voet. Het zou kunnen dat ik toen een klein, hoog gilletje heb geslaakt.