Soms komt een smeekbede om vertrouwen simpelweg te laat

’S Nachts, wanneer het stil op straat is, lang nadat de laatste vergadering in de Tweede Kamer is afgehamerd en de mensen huiswaarts zijn gekeerd, kun je uit bedjes door het hele land zacht gesnik horen opstijgen. Daar liggen ze, al die ministers en staatssecretarissen en Kamerleden, zich op betraande kussenslopen af te vragen waarom hun goede werken zo weinig worden geapprecieerd. Waarom de mensen zo lelijk doen. Zo wantrouwend. Terwijl vrede en voorspoed brengen het enige is wat ze willen. En knokken voor idealen politici zijn dol op knokken voor idealen.

Omdat de mensen in het land dat niet altijd lijken te zien, worden er met enige regelmaat conferenties belegd, gezamenlijke weensessies waarin de dienaars van de democratie zorgelijk met elkaar spreken over de kloof tussen burger en politiek. En over het terugwinnen van Het Vertrouwen, de heilige graal van de publieke zaak. Ook al laat het Sociaal en Cultureel Planbureau elk kwartaal in zijn Burgerperspectieven zien dat het vertrouwen van Nederlanders in regering en politiek gemiddeld genomen lang zo laag niet is als in normale landen en dat het vertrouwen redelijk stabiel is door de tijd heen bovendien.

Met dat vertrouwen zit het volgens mij zo: de mensen staan doorgaans heus niet zo onwelwillend jegens de boven hen gestelden, ze hebben helemaal geen tijd en zin om daar de hele tijd wantrouwig loerend omheen te cirkelen. Dus als er ministers of andere politici zijn die klagen dat ze het nooit goed kunnen doen in de ogen van de mensen in het land, dan hebben de mensen in het land misschien wel gelijk. Dan hebben ze het er misschien naar gemaakt. Dan hebben ze het vertrouwen dat ze genoten en de welwillendheid die soms grenst aan onverschilligheid, domweg verspeeld.

Dan kun je, wanneer je als ministerie van Defensie jarenlang je eigen werknemers bewust aan het vergif chroom-6 hebt blootgesteld, nog zo je best doen om sorry te zeggen en royale schadevergoedingen aan te bieden: het zal niet baten. De tering zul je kunnen krijgen, tot diep in het volgende decennium. Dan kan de schaderegeling door de vakbonden ‘fatsoenlijk’ en ‘laagdrempelig’ worden genoemd, de mensen zullen niet meer luisteren. En ze zullen boze dingen blijven zeggen, zoals de defensiemedewerker die woensdag een informatiebijeenkomst over de chroom-6-affaire bezocht en in de Volkskrant aldus werd geciteerd: ‘Ik heb geen vertrouwen meer in mijn werkgever. Als ik in Eygelshoven een tank hoor brullen, brul ik mee.’

En dan kun je, wanneer je als overheid Groningen jarenlang als wingewest hebt gebruikt, daarbij de veiligheid van de inwoners als minder relevant terzijde hebt geschoven en hun klachten over aardbevingen lang hebt afgedaan als hysterisch gedoe, nog zó vaak ‘Ik maak het weer goed. Vertrouw me!’ zeggen: het zal niet baten. Dan kun je nog zó hard ‘De gaskraan gaat dicht’ roepen, en ‘We willen alleen maar voorkomen dat we nodeloos huizen slopen!’, ze willen je niet meer horen.

Een stuk of veertig keer viel het woord ‘vertrouwen’ gisteren in de Tweede Kamer tijdens het zoveelste debat over het Groningse gas. De publieke tribune zat vol Groningers, en je hoefde er niet naast te zitten om het te horen gonzen: onze ruggen kunnen die Haagse lui op, tot diep in het volgende decennium.