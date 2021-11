Vlak voor me schuifelde een vrouw van ongeveer mijn leeftijd naar het plein van het wijkwinkelcentrum, met kleine, voorzichtige pasjes, op hoge, dikke, aangepaste schoenen, de een nog steviger dan de ander.

Soms is het confronterend iemand te zien die het minder heeft dan jij – je schaamt je voor je getob en gepieker, en vraagt je af: waarom dans ik niet van vrolijkheid? Eigenlijk zou iedere ochtend, als ik weer eens zuchtend koffie zet, een stoet minderbedeelden voor mijn keukenraam langs moeten hobbelen, kreunend en steunend, met bandages, spalken, ooglappen en rijdende infusen. Speciaal voor mijn humeur.

De vrouw bleef staan. De linkermouw van haar jas was leeg, daarin ontbrak een arm. Met rechts bediende ze een plastic grijparm, zo’n stang met een grijphandje eraan vast, waarmee ze het plein uit eigen beweging van zwerfvuil ging bevrijden. Ze wilde een mondkapje van de tegels vissen, maar het lukte niet, ook niet na tien keer proberen – de stof was te dun, de delen van het handje klemden niet nauw genoeg samen.

Ik bleef ook staan, ik zag haar bezig. Ze kneep en ze greep, het mondkapje bleef liggen, maar ze gaf niet op, ze bleef proberen en doorploeteren, zonder sneller te gaan werken, ongeduldiger, chagrijniger en wilder, zoals ik zou doen – ik had dat gare rotding allang in de bosjes gesmeten en was naar het buurtcafé gehinkt om me tussen de stamgasten over mijn lot te beklagen. Gelukkig kun je met één hand nog wel drinken.

‘Lukt het?’, vroeg ik, een beetje een domme vraag misschien, maar ik zag kans op een goede daad, een kleine daad van hulpvaardigheid. Als ik daar nu eens mee begon, dacht ik, elke dag een kleine, goede daad, het gevoel van toegevoegde waarde zou weleens zomaar mijn gemoed kunnen binnenstromen.

‘Nee’, zei ze, zonder op te kijken of haar bezigheden te onderbreken. ‘Het lukt niet. Het lukt eerlijk gezegd voor geen meter.’

‘Wil je dat ik je help?’, vroeg ik, al half door de knieën. Dit was nog maar het eerste stuk zwerfvuil, ze moest nog een hele hoop, het plein was groot, overal lag wat. ‘Nee’, zei ze. ‘Het lukt wel. Die grijparm is een beetje kapot. Maar ach’, voegde ze toe, alsof je in haar geval niets van gebruiksvoorwerpen mag verlangen, ‘ik ben zelf ook een beetje kapot.’

Ik trok mijn hulpvaardige vingers snel terug, blij dat ik het mondkapje niet uit mezelf had opgeraapt en aan haar had gegeven – ziezo, opgelost, geen dank! – en als een blije padvinder was weggelopen. Ik zou haar niet alleen haar bezigheid hebben afgenomen, maar haar ook nog van haar nut hebben beroofd en helemaal zonder hebben achtergelaten op het plein, als een oudere dame die was geholpen met oversteken, maar die niet naar de overkant hoefde.

Ik wenste haar succes en liep verder, geïnspireerd, onder de indruk, eigenlijk gewoon een beetje jaloers.