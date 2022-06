Soms ben je even een hond met een hoedje in een brandende kamer

Op de website van het Literatuurmuseum schreef Christiaan Weijts mooi over de brieven van A.L. Snijders, dinsdag precies een jaar dood. In 1993 sluit Snijders een brief over een mislukt televisieoptreden als volgt af: ‘Ik moet echt mijn best doen mijn naïviteit te herwinnen.’

Naïviteit is aangenaam, maar niet altijd erg lang houdbaar. Je slaat op zaterdag de Volkskrant open, je oog valt op een interview met Catherine Belton, je leest ‘Het lijkt erop dat Poetin er nu op rekent dat het Westen zijn belangstelling voor Oekraïne zal verliezen’ en je denkt: dat geldt toch niet voor mij? Of je zit in Carré, je hoort Daniël Arends een vernietigende grap maken over mannen tussen de 35 en de 40, je denkt even ‘Hoe oud ben ik ook alweer?’ en je hoopt maar dat jij niet bedoeld wordt. Je klikt een stuk van Bas Heijne over tanende aandacht voor de oorlog aan, blijft haken aan de zin ‘Empathie blijkt een onzeker fundament voor blijvende betrokkenheid’ en begint te vermoeden dat het wel degelijk ook over jou gaat.

Heijne beschreef in zijn stuk in NRC hoe hij in het begin van de oorlog niet kon slapen, hoe hij maar bleef scrollen door een tijdlijn vol gruwelbeelden. Die adrenaline is een keer op. Bovendien, geloof ik, blijft nieuws steeds korter vers. Het is een product waarvan je genoeg krijgt als je er in korte tijd heel veel van consumeert. Arends vraagt zich in zijn show af waarom iedereen maar voortdurend nieuwe informatie wil vergaren, in plaats van af en toe eens wat van die informatie te verwerken. Goeie vraag, maar geef ons toch maar liever nieuwe feiten, nieuwe emoties, nieuwe discussies. Ons medeleven is van de korte adem. Een empathiesprintje lukt nog wel, een betrokkenheidsmarathon zit er niet in. En ondertussen gaat de oorlog onverminderd door, blijven de vooruitzichten troebel en valt in de artikelen van Arnout Brouwers steeds vaker het woord ‘uitputtingsslag’.

Zelf heb ik al een tijd niet meer over de oorlog geschreven. Ik hoop omdat ik niet zo goed wist wat ik eraan toe te voegen had, ik vrees omdat ik mijn wegzakkende interesse verwarde met wegzakkend belang. Als het over zoiets reusachtigs als oorlog gaat, is naïviteit iets wat je bijtijds moet kunnen laten varen, om het vervolgens weer te herwinnen.

Dinsdag, toen de zon doorkwam, en de buurtmerel zijn vaste plek op de dakrand innam, drong zich plots een absurd gevoel aan me op. Namelijk: dat er geen reden tot zorg is. Ik had net gelezen over de rampzalige gevolgen van de stijging van de graanprijs, over de gasprijzen en over de ‘nucleaire optie’, en toch volhardde mijn gemoed in een naïviteit waar de rest van mij nogal van stond te kijken. Prettig was het wel. Zo, dacht ik, moet de hond met de hoed uit de strip Gunshow zich voelen wanneer hij glimlachend in een brandende kamer zit, naar de kop koffie voor zich kijkt en zegt: ‘This is fine. I’m okay with the events that are unfolding currently.’ Het plaatje van die hond met zijn hoedje wordt online vaak gebruikt als reactie op mensen die grote problemen negeren.

Op het laatste, minder bekende plaatje van de strip zie je hoe de hond verbrandt, zijn snuit gesmolten tot een Picassoachtig portret.