Sommige kinderen dwaalden doelloos rond, als dronkaards die net terugkomen van een toiletbezoek

Bij het café dat tevens een skatebaan herbergt was een marktje met tweedehands kinderkleding. De opbrengsten ervan gingen naar een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen. Buiten zaten de gekleurde picknicktafels vol met mannen en vrouwen van mijn leeftijd. Iedereen leek op mij, of ik leek op iedereen.

Allemaal dansten we op dat koord van eruitzien alsof het je niets kan schelen hoe je eruitziet, terwijl het je wel degelijk wat kan schelen hoe je eruitziet, maar dat nooit, onder geen enkele omstandigheid mag laten merken. Af en toe kwam uit het café een huilend kind naar buiten lopen.

De bron van het lijden was de skatebaan binnen. Die was overgenomen door peuters en kleuters, die er vrijwel allemaal uitzagen alsof ze door dezelfde vader waren verwekt. Ik liep naar binnen en zocht alle blonde hoofden af naar de twee van wie ik vrij zeker weet dat ik ze gemaakt heb.

Achterin, waar de skatebaan een kom maakte, zag ik ze. De oudste zat op een skateboard en reed de ene helling af en de andere weer op. De jongste keek toe. Dit klinkt heel gemoedelijk en ontspannen, maar er waren natuurlijk meer kinderen. Gevoelsmatig duizend, die allemaal tegelijkertijd over de skatebaan krioelden. Sommige zaten op skateboards, andere renden achter elkaar aan, weer andere dwaalden doelloos rond, als dronkaards die net terugkomen van een toiletbezoek.

Terwijl aan de andere kant van het café de kledingmarkt rustig doorging en buiten de ouders op het terras van de herfstzon en speciaalbier genoten, was hier een experiment gaande, waarbij kinderen van verschillende leeftijden met skateboards zonder enige vorm van bescherming, coördinatie of vaardigheden losgelaten waren in een betonnen omgeving met steile hellingen en stalen randen.

Als dit volwassenen waren geweest, hadden de ambulances buiten in de rij gestaan en zou een plotselinge overvloed aan kraakbeentransplantaties een nieuwe zorgcrisis hebben ingeleid. Maar dit waren kinderen en op een of andere manier ging alles goed. Natuurlijk, af en toe botsten er een paar tegen elkaar of werd er iemand geschept, maar niets dat een kus boven op de kruin niet verhelpen kon.

Nadat de vermoeidheid was toegeslagen liep ik met mijn oudste dochter nog even naar de kledingmarkt. De organisatie werkte met donaties, dus als je iets wilde kopen moest je daarvan zelf de prijs bepalen. Dat is sympathiek, maar niet geheel zonder (moreel) risico. Waar ligt de grens tussen een gulle donatie voor hulpbehoevende vluchtelingen en, met alle respect, een idioot bedrag voor een felroze tweedehands badpak van de Hema? Mijn dochter wist het ook niet. Uiteindelijk betaalden we 5 euro. Wat meer dan genoeg is, en tegelijkertijd veel te weinig.