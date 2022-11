Sommige interviews kunnen beter worden afgeblazen

Mannen op leeftijd; altijd het hoogste woord en overtuigd van hun gelijk. Niet bang voor een seksistisch cliché en ondanks hun zelfingenomenheid toch vaak enorme behoefte aan bevestiging. Wie kent het type niet? Het Volkskrant Magazine had er afgelopen maand maar liefst drie in de aanbieding: schrijver en Telegraaf-columnist Leon de Winter (68); psychotherapeut en Telegraaf-columnist Jeffrey Wijnberg (71) en zakenman/miljonair Michel Perridon (60). Ze werden, deels ironisch en deels kritisch, bevraagd door enkele van de meest ervaren interviewers van de krant. Hun portretten vond ik allesbehalve vleiend voor de hoofdpersonen. Maar daarvoor moest je wel tussen de regels lezen. De interviewers bleven met hun oordeel op de achtergrond of onthielden zich nadrukkelijk van commentaar.

Zo kort op elkaar was dit misschien een overdosis van hetzelfde mantype, erkent de chef van het Magazine. Maar dat was toeval en kwam mede doordat twee andere geplande interviews wegvielen. Eén daarvan omdat de redactie onenigheid kreeg met uitgever De Bezige Bij, waardoor een interview met de Nederlands-Marokkaanse actrice Maryam Hassouni werd afgeblazen. Dat werd zelfs nog een kwestie – waarover straks meer. Maar eerst over de interviews die de krant wél haalden en bij sommige lezers leidden tot boosheid.

Want waarom, vroegen deze lezers, werd zo veel ruimte ingeruimd ‘om te delibereren over 12 keer klaarkomen en sierlijke kutjes?’ (De Winter). Of ‘om vrouwen weg te zetten als emotionele wezens die je kunt kwetsen met seksueel grensoverschrijdende uitspraken?’ (Wijnberg). Of om te zeggen ‘dat hij nogal geil is op zichzelf en doodleuk te vertellen dat hij kinderen in Zuid-Afrika leert om plastic op te ruimen, terwijl hijzelf de wereld grondig vervuilt?’ (Perridon). ‘Het is 2022!’, schrijft een ander, die haar abonnement heeft opgezegd vanwege het seksisme dat – volgens haar – onweersproken bleef. ‘Zou dat ook zijn gebeurd als de heren zich zo uitgelaten zouden hebben over gekleurde mensen, arbeidsgehandicapten of mensen met een andere seksuele voorkeur?’

Het interview met miljonair Michel Perridon in het Volkskrant Magazine riep boosheid en tevreden reacties op. Beeld Eva Roefs

Het portret van miljonair Perridon leverde relatief de meeste boze brieven op. Het was die dag trouwens ook het bestgelezen online-artikel van de krant, en had vermoedelijk dus veel méér tevreden lezers. Het verhaal past in een notendop: de miljonair die handelt in vastgoed in Dubai houdt van dure auto’s; schaamt zich niet voor zijn profijt van de pandemie en worstelt met de logistiek van protserige rijkdom: wanneer neem je de Rolls en wanneer het golfkarretje? Als de Volkskrant deze lofzang op zichzelf tien pagina’s waard vindt zonder één kritische wedervraag, is de krant haar moreel kompas kwijt, was een van de reacties. En: ‘Als een superrijkaard zijn kapitalistische verhaal wil vertellen, laat hem er dan voor betalen en zet er ‘advertentie’ boven’. Complimenten waren er ook: ‘Een prachtig exposé over de leegheid van het bestaan van de moderne miljonair in de lege stad Dubai. (…) Een stuk dat schitterend de gebakken lucht van het kapitalisme laat zien. Beste Volkskrant, dankuwel.’

‘Ik probeer te portretteren’, zegt de interviewer desgevraagd. Natuurlijk deed hij voorafgaand de nodige research naar Perridons financiële handel en wandel, over waar en hoe de Rotterdammer zijn ettelijke miljoenen heeft vergaard. Maar daarna wilde hij de lezer meenemen in zijn verwondering over een leefwereld die niet vaak in de Volkskrant wordt beschreven, zonder steeds ‘foei’ te roepen. Ook met de twee andere interviews was volgens mij weinig mis. Ze bieden de lezer ruimte voor een eigen conclusie, juist vanwege de soms eigenaardige standpunten die de betrokkenen worden ontlokt. Zonder kritische vragen van de interviewers was dat niet gelukt.

De lezer die zich afvraagt of alledaags seksisme vaker onweersproken blijft dan racisme, kiest volgens mij het verkeerde voorbeeld, maar heeft wel een punt. Het eerste kan subtiel worden geridiculiseerd, het andere niet meer. De normen daarover verschuiven. En achteraf bezien kreeg het nieuwe boek van Leon de Winter via dit interview wel érg veel aandacht. Onverdiend bovendien, bleek uit de recensie die twee weken later in de boekenbijlage stond: twee magere sterren.

Maar veel interviews komen nu eenmaal tot stand naar aanleiding van een boek. Zo ging het ook met het geplande interview met actrice Maryam Hassouni, die een boek schreef over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de theater- en televisiewereld. Dat verhaal haalde de Volkskrant dus niet. De medewerker die het boek vooraf had opgevraagd bij de uitgever, kwam al lezend tot de conclusie dat de schokkende ervaringen die de actrice beschrijft, zouden vragen om verificatie of weerwoord van de destijds betrokkenen. Die worden weliswaar niet bij naam genoemd, maar zijn makkelijk te achterhalen.

Het contract dat De Bezige Bij journalisten laat ondertekenen, maakt dit echter onmogelijk. Dat eist dat alle informatie uit het boek geheim wordt gehouden tot de datum van officiële publicatie. Op overtreding staat een ‘direct opeisbare boete’ van 20 duizend euro. Omdat interviews al weken vóór de publicatiedatum worden gehouden en het contract feitelijk verbiedt om tijdig weerwoord te halen bij derden, wordt een serieus en integer vraaggesprek onmogelijk. Sowieso zou een Magazine-interview waarschijnlijk niet de beste manier zijn om de gebeurtenissen, soms van lang geleden, te beschrijven, vond de medewerker terecht. De redactie stelde de uitgever en auteur daarom voor het anders aan te pakken, maar dat werd geweigerd.

Het contract doet denken aan verwikkelingen rond het boek Het verraad van Anne Frank van uitgever Ambo Anthos, waarvoor de Volkskrant-redacteur destijds ook een geheimhoudingsverklaring moest tekenen. Dat is slecht bekomen, omdat de meeste kritiek op het boek hierdoor pas ná de publicatie kon worden verzameld. ‘Dit nooit weer’, was de stemming op de redactie.

Maar uitgevers weten altijd wel een medium te strikken. Geclausuleerde interviews met Hassouni verschenen alsnog in De Telegraaf en diverse talkshows en zelfs in dagblad Trouw. Die krant accepteerde de voorwaarden van de uitgever, waaronder de dreiging van een boete van 20 duizend euro, en nam op de koop toe dat ze de beschuldigingen niet kon verifiëren. Een verkeerde beslissing, oordeelde de Trouw-ombudsman afgelopen week: ‘Laat de redactie weerstand bieden aan dit soort knechterij door bronnen als deze uitgever.’ Dat geldt wat mij betreft ook voor de Volkskrant, en de hoofdredactie onderschrijft dat. De krant tekent géén geheimhoudingsverklaringen meer die het onmogelijk maken vooraf noodzakelijk journalistiek werk te doen, aldus de betrokken adjunct-hoofdredacteur.