Sommige grote gebeurtenissen doen niet aan data

Ksusha Banenko (5) zit onder de keukentafel en zegt: ‘Ik wil niet dat ze bommen op me gooien.’

‘Dat wil ik ook niet’, zegt haar filmende vader Dmytro vanachter de camera.

Even is het stil. Dan zegt het meisje: ‘Ik zag een robot vandaag.’

‘En wat deed-ie?’, informeert haar vader.

Ksusha: ‘Hij vloog!’

Dmytro: ‘Ik zag het.’

Ksusha: ‘Hij wilde me doodmaken.’

Toen Dmytro Bahnenko op 24 februari uit het raam keek en zag hoe Russische tanks de straten binnenreden van Cherson, de stad waar hij al zijn hele leven woont, besloot hij de bezetting te gaan filmen. Dat hield hij drie maanden vol. In die periode filmde hij zijn vrouw Lidia, zijn zwangere zus, zijn zwager, de lokale pastoor en zijn dochter Ksusha dus. Uit de documentaire Occupied, sinds vorige week online te zien bij de BBC, kun je leren in welke staat van verwarring een stad belandt die van het ene moment op het andere door een vijandige mogendheid wordt bezet. Hoe het normale leven bevriest, hoe de Oekraïners verdoofd op de besneeuwde stoepen lopen en hoe zwaarbewapende, Russische soldaten stomverbaasd kijken wanneer ze door een oudere dame worden uitgekafferd. Dachten ze werkelijk als verlossers te worden onthaald?

Dagen gaan voorbij. Af en toe wordt een datum genoemd, zoals die keer, op 21 maart, dat burgers beschoten worden met traangasgranaten. In Picknick op het ijs, een roman van de Oekraïense schrijver Andri Koerkov waarin aan de lopende band mensen verdwijnen, merkt de productieve necrologieënschrijver Viktor op dat je elk leven in retrospectief kunt terugbrengen tot een handvol kruisjes op een kalender: ‘Het verleden geloofde in data. En het leven van ieder mens bestond uit data, die het een ritme gaven, een gevoel van getraptheid, alsof je je vanaf het niveau van een zekere datum kon omdraaien en terugkijkend het verleden zelf kon zien.’

In Occupied lijken de meeste dagen datumloos, ze vormen een soort aaneengeklonken heden. Dagen waarop steeds meer mensen zomaar uit het openbare leven worden geplukt, dagen die zich vullen met het donderen van bominslagen in de verte, angst voor arrestatie (of erger) en met eindeloos geprakkizeer over al dan niet vluchten.

En tussendoor trachten Lidia en Dmytro hun dochter waar mogelijk voor de oorlog af te schermen. Ze blijven uitgestorven speeltuinen bezoeken en als de bommen vallen, spelen ze dat ze een uilenfamilie zijn. Uiteindelijk ontvlucht het gezin Cherson tóch, in een auto, door koolzaadvelden vol ogenschijnlijk verlaten boerderijen die stuk voor stuk een mogelijke hinderlaag zijn. Haar ouders houden schichtig alle verdachte bewegingen in de gaten, en Ksusha kijkt tekenfilms op de achterbank.

Specialisten voorspellen dat een grote strijd rond Cherson aanstaande is, waarbij de Oekraïners de strategisch gelegen stad trachten te heroveren. Nu al worden inwoners gedwongen hun huizen te verlaten. Vroeg of laat zal de Slag om Cherson worden teruggebracht tot iets uit het verleden: een datum, en nog wat levenloze getallen.

‘Mijn grootste angst’, noteerde Koerkov op 25 mei van dit jaar, ‘is dat ik mijn optimisme verlies.’ Zodra hij het opschrijft, is het in feite al gebeurd. En zodra de oorlog de stad bereikt waar een kind woont, dringt die oorlog vanzelf ook de gedachten van dat kind binnen. Je kunt nooit precies achterhalen wanneer het gebeurde, dat soort gebeurtenissen doet niet aan data. Maar het is, hoe geleidelijk ook, toch nog plotseling gegaan.