Solexman Ynte krijgt meestal duimpjes omhoog, maar ziet ook weleens vingers op de neus

Ynte Kuindersma (75) Beeld Jan Dirk van der Burg

Ynte is voorzitter van Solexclub A.O.W., in het Friese Joure. Hoewel de gemiddelde leeftijd van de vereniging wel wat aan de hoge kant is, heeft die afkorting niks te maken met de Algemene Ouderdomswet, het staat voor ‘Altijd Onder Weg’. En dat geldt in ieder geval voor de zeker honderd bromfietsen die Ynte in zijn sleutelcarrière een wedergeboorte heeft gegeven in zijn garage. ‘Als ik een Solex had opgeknapt dan verkocht ik hem onder één harde voorwaarde: ‘Je móét ook lid worden van A.O.W. Anders krijg je hem niet mee. Zo zijn er toch mooi een stuk of tachtig lid geworden.’

Met die strategie werd de club zo groot dat Joure ook het jaarlijkse WK Solexrijden ging organiseren – topsnelheid was 109 kilometer per uur – en heeft Ynte ook een Solexmuseum op zolder met brommers, pothelmen, leren jassen, emaillen bordjes en andere relikwieën. ‘Ik kreeg vaak dingen opgestuurd voor ‘Solexman, Joure’. Verder geen adres, niks, maar het kwam gewoon aan. De Solex is nog steeds zo’n icoon, als we een toertocht maken, gaan overal de duimpjes omhoog. Maar tegenwoordig zijn er ook altijd een paar met de vingers op de neus. Die willen laten zien dat het meurt. Maar we rijden allemaal op Ecomaxx, dat is 4 euro de liter en stinkt totaal niet!’