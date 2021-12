Soevereiniteit Oekraïne mag niet onderhandelbaar zijn in overleg met afperser Poetin

Dertig jaar geleden hield de Sovjet-Unie op te bestaan. Dat is niet alleen iets van het verleden, het is opnieuw actueel, als een roestige bom uit een voorbije oorlog die bij één verkeerde aanraking in ons aller gezicht kan ontploffen.

Ik weet nog exact waar ik was toen ik het nieuws destijds hoorde, de maatstaf van de echt Grote Gebeurtenis. Het was zondagavond 8 december 1991. Ik bereidde me voor op de Europese top van Maastricht die dag erop zou beginnen. De perszaal was nog leeg en stil toen de telexmachines van de persbureaus begonnen te rinkelen. Ik keek en las. Baker: de Sovjet-Unie heeft opgehouden te bestaan. Ik was sprakeloos, dit was nieuws dat tegelijk geschiedenis is, het einde van een wereldrijk.

Baker was James Baker, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageerde op de beslissing van de leiders van de Sovjetrepublieken Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland om te breken met de Sovjet-Unie, daarmee het lot van Lenins schepping bezegelend.

De volgende dag kwamen de Europese leiders met obligate reacties alsof de val van de Sovjet-Unie een administratieve handeling was. Natuurlijk, zij hadden de buit allang binnen met een herenigd Duitsland dat Navo-lid bleef en een Oost-Europa dat zijn vrijheid terugkreeg. Toch vond ik het gek, die onverschilligheid.

Het verdwijnen van een imperium is niet hetzelfde als het afsluiten van een boekjaar. Het slaat wonden in de nationale psyche en creëert vaak een voedingsbodem voor revanchisme. Het kon niet anders, bedacht ik in die dagen, of in Rusland zullen krachten opkomen die herstel van het rijk gaan nastreven. Ik wist toen niet dat er al een man rondliep die zich niet wilde neerleggen bij de ondergang van de Sovjet-Unie, volgens hem ‘de grootste geopolitieke catastrofe van de 20ste eeuw’.

Dertig jaar verder is die man, Vladimir Poetin, als Russisch president metterdaad bezig een deel van het in 1991 verloren terrein te herwinnen. Er is niks afgesloten, alle historische rekeningen staan open. Hij heeft De Krim al afgepakt van Oekraïne, nu wil hij meer. We zien beelden van tankcolonnes en militairen in loopgraven. Nervositeit alom: schreef Poetin deze zomer niet dat Russen en Oekraïners ‘één volk’ vormen; gaat hij Oekraïne binnenvallen om weer aaneen te smeden wat volgens hem bijeen hoort?

Een invasie zou een gevaarlijke gok zijn. De Navo-landen zullen geen troepen sturen maar wel zware economische sancties opleggen en de Oekraïners zullen vechten. Mogelijk is Poetins wapengekletter vooral een chantage-tactiek die moet leiden tot de garantie dat Oekraïne nooit Navo-lid wordt. Denktank-deskundige Rob de Wijk meent dat de Russen een nieuw Jalta willen. Oftewel: een afspraak over de opdeling van Europa in invloedssferen, zoals Stalin, Roosevelt en Churchill maakten in januari 1945. Maar voor de Oost-Europeanen staat Jalta gelijk aan verraad. ‘Verdeling van invloedssferen’ is wat hen betreft een eufemisme voor de uitlevering door de westerse democratieën van Oost-Europa aan Stalins Sovjet-dictatuur. Niemand in Amerika en Europa wil een herhaling daarvan, zegt ook De Wijk.

Wel is hij voorstander van onderhandelingen over een ‘nieuwe Europese veiligheidsorde’. Gewiekste diplomaten zouden allerlei bezweringsformules kunnen verzinnen, maar ik vrees dat Poetin zich niet met een geopolitieke fopspeen laat afschepen. Het zal al gauw gaan over een vorm van beperkte soevereiniteit voor Oekraïne. Met het gevaar dat ook besprekingen over een nieuwe veiligheidsorde een eufemisme zullen zijn voor een proces waarbij andermaal een Oost-Europees land gedwongen zal worden zich te onderwerpen aan Ruslands luimen. Een Jalta-light. Moeten we niet willen.

Verwijzingen van Poetin-Versteher naar Ruslands ‘legitieme veiligheidszorgen’ vind ik geleuter. Niemand in de Navo peinst erover Rusland aan te vallen. Amerika concentreert zich liever op China en de Europese bondgenoten raakten na de Koude Oorlog zo verslaafd aan het incasseren van het vredesdividend dat zelfs de harde Trumpiaanse rehab-stok ze daar nauwelijks van kon genezen.

Het is ook niet de militaire situatie die Poetin zorgen baart, vermoed ik. Als autocraat wordt hij vooral zenuwachtig van de aanwezigheid aan zijn grenzen van democratische, soevereine staten die zich oriënteren op Europa. Duidelijk is dat het ontploffingsgevaar uiterste voorzichtigheid van de diplomatieke mijnopruimingsdienst vergt, maar democratie en soevereiniteit mogen nooit onderhandelbaar zijn in besprekingen met afperser Poetin.