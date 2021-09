Sociale media zijn al veel te lang een wetteloos Wilde Westen, reguleer ze daarom als een nutsvoorziening

In de nacht van 18 op 19 augustus gooiden twee mannen een brandbom door de ruiten van het huis van Willem Groeneveld, journalist bij het Groningse stadsblog Sikkom. De twee molotovcocktails werden met zoveel gerinkel door het raam van de voordeur gegooid dat Groeneveld en zijn vriendin gelukkig wakker werden en de brand direct konden blussen. De verdachten komen volgens de politie uit de hoek van de anti-coronamaatregelenbeweging.

Steeds vaker zien we hoe radicalisering en nepnieuws op sociale media doorwerkt in het echte leven. Van de nog altijd onvoorstelbare bestorming van het Capitool tot een moordaanslag op een Nederlandse journalist: het was allemaal niet gebeurd zonder de voortdurende ontsporingen en wetteloosheid op sociale media. Zoals Groeneveld terecht constateerde: ‘Het is wel verdomd opmerkelijk dat een groot gevaar voor de vrije pers juist uit de hoek komt waar ze het hardst schreeuwen dat de pers niet vrij is.’

Ondertussen liggen de ziekenhuizen vol met ongevaccineerde mensen, tot op hun sterfbed het bestaan van het virus ontkennend. Los van de enorme maatschappelijke kosten van deze ongekende waanzin, betrekken deze mensen hun informatie vrijwel allemaal van professionele onderbuikdansers die van het voorliegen en ophitsen van kwetsbare mensen op sociale media een cynisch verdienmodel hebben gemaakt.

Een minderheid ondermijnt – aangestuurd door een handjevol complotondernemers die vaak hun eigen hitserij niet eens geloven – de democratie, veiligheid en volksgezondheid. Ieder verstandig mens vindt dat het hoog tijd is iets aan die doodenge en kwaadaardige dynamiek te doen. Maar niemand lijkt te weten hoe; de bestaande instrumenten schieten te kort en de veroordeling van vrijewoordcriminelen is omslachtig en tijdrovend doordat sociale mediabedrijven in Amerika gevestigd zijn.

Strafrechtadvocaat Max den Blanken opperde op Twitter een interessant idee: met wetgeving zouden socialemediabedrijven verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de handhaving op hun eigen platforms. Hij trok daarbij de vergelijking met de manier waarop banken tegenwoordig via de anti-witwaswet Wwft verplicht zijn kostbare Know Your Customer-afdelingen (KYC) op te zetten, die klanten en geldstromen screenen. De KYC-afdelingen van socialemediabedrijven zouden dan moeten gaan handhaven op laster, intimidatie, de verspreiding van nepnieuws en al die andere dingen die evident strafbaar en gevaarlijk zijn.

Daarvoor is het nodig dat we sociale media gaan zien als een nutsvoorziening, zoals ook elektra, water en gas nutsvoorzieningen zijn. Jan van Dijk, professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente, betoogde al eens dat socialemediabedrijven hun platform misschien wel als een privaat commercieel product kunnen zien, maar dat deze voor de gebruiker een sociaal en communicatief instrument is. ‘Dit functioneert als een onmisbare openbare nutsvoorziening, vergelijkbaar met de telefoon.’

Opmerkelijk genoeg heb ik deze gedachte nergens anders kunnen vinden, behalve in een blog van de met radicaalrechts geassocieerde uitgever De Blauwe Tijger. Deze uitgeverij heeft andere redenen om hierover na te denken – rechtse opiniemakers en opruiers worden regelmatig van sociale media verbannen – maar hun conclusie komt overeen met het idee van Den Blanken: verplicht socialemediaplatforms elke mening te publiceren die niet overduidelijk tegen de wet ingaat. Maar belangrijker nog: verplicht die bedrijven te handhaven wanneer gebruikers wél die grens over gaan.

Sociale media zijn al veel te lang een wetteloos Wilde Westen, met levensgevaarlijke gevolgen voor individuen en de samenleving. De Amerikaanse bedrijven achter onze favoriete platforms zijn allemaal monopolisten, dankzij de winner-takes-all-dynamiek van het internet. Het wordt tijd om deze bedrijven en hun effect op onze samenleving te reguleren; alleen bedrijven die serieus werk maken van de handhaving op hun platforms zouden in Nederland hun miljoenen mogen verdienen.