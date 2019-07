Snollebollekes in het vriendenteam: Ineos als voorbeeld voor de rest van de wereld

Egan Bernal is geboren in Zipaquirá, Colombia, dus het lijkt mij sterk dat hij ooit van Snollebollekes heeft gehoord. Toch zag ik hem vrolijk meedoen in een negen seconden durend filmpje dat zijn ploeg Ineos tijdens de Tour online zette. Te zien is hoe de renners, bij wijze van warming-up, in de bus los gaan op de Snollebollekes-hit Links, rechts.

‘Welkom in de feesttent.

Doe maar lekker maf.

’t Is jammer van de zolder, maar het dak dat gaat eraf.’

En ik maar denken dat het zo’n serieuze boel was, daar bij Ineos.

Wie goed kijkt, ziet voor in de bus Wout Poels uit Meerlo aan de knoppen draaien. Sfeermaker en meesterknecht ineen. Keurig synchroon gaan de handen van zijn ploegmaten heen en weer, voordat ze die dag zichzelf weer met gevaar voor eigen leven van een berg af zullen laten storten.

Om eerlijk te zijn is Ineos, het voormalige Sky, nooit mijn favoriete ploeg geweest. Te poenerig. Te veel gezever over marginal gains. Altijd maar berekenend koersen. En het ene jaar met een orka op je shirt rijden om een campagne tegen vervuiling in de oceaan tegen te ondersteunen, en het andere jaar doodleuk met Ineos, een van de grootste producenten van plastic in Europa, in zee gaan.

Maar vooral: altijd ergens het onderbuikgevoel hebben dat het niet in de haak is wat daar gebeurt. Verdachte pakketjes, vage koeriers, al die kopmannen met astmaproblemen. En als je er echt niet meer onderuit komt, gewoon de allerduurste advocaten op de zaak zetten, zodat je toch weer vrijuit gaat.

Dat was voor mij Ineos.

Maar in negen seconden is dat beeld volledig gekanteld. Ik ben om. Er wordt helemaal niet gerommeld met pakketjes in die bus. Welnee, er wordt gefeest. Plezier gemaakt. Kijk ze nou, al die nationaliteiten synchroon van links naar rechts, meedeinend op Snollebollekes.

Dit is pas een vriendenteam! Wat zeg ik: een voorbeeld voor de rest van de wereld. Als iedereen nou voortaan gewoon gezellig met elkaar los zou gaan op Snollebollekes, dan was er heus geen ellende meer op aarde.

Bij Sunweb is het een treurige boel op dit moment. Alle belangrijke mannen zijn geblesseerd, het team rijdt doelloos rond, er klinkt gemopper over te strakke protocollen, doktoren durven nauwelijks meer diagnoses te stellen en Tom Dumoulin is op weg naar de grote concurrent. Als er al muziek wordt gedraaid in de bus, dan is het waarschijnlijk Waarheen, Waarvoor van Mieke Telkamp.

Gelukkig is de oplossing dichtbij. Wout Poels wil nog één keer in zijn loopbaan kopman zijn en dat kan niet bij Ineos. Haal Wout naar Sunweb en binnen negen seconden loopt iedereen weer met een grote glimlach op zijn gezicht. Succes verzekerd.