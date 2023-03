Snelweg blokkeren? Leg je afwegingen uit voor de rechter

Extinction Rebellion demonstreert zaterdag in Den Haag bij de A12. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Er is veel aandacht voor de acties van Extinction Rebellion. Ook de VVD mengt zich in de discussie. ‘Het mag niet’, zegt Rutte. ‘Ze overtreden onze normen en waarden.’ Een actievoerder zegt: ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid hoort bij het democratisch proces.’

Ik deel deze laatste opvatting, met enkele kanttekeningen. Op de eerste plaats gaat het om de rechtvaardiging waarmee een wet (niet per se normen en waarden) wordt overtreden. Zijn doel en middelen goed afgewogen, en wordt beargumenteerd welk groter goed gediend is met de actie? En zijn de middelen geweldloos?

Maar daarnaast gaat het ook om het nemen van verantwoordelijkheid voor je daden. Als ik willens en wetens een wet overtreed, ben ik bereid mijn afweging te verantwoorden, ook voor de rechter. Daarmee erken ik het belang van onze (Nederlandse) rechtsstaat. Overigens vind ik dat Extinction Rebellion zich zeer verantwoord gedraagt.

Maria Maas, Heerde

Grens

In het Zuiderpark van Den Haag werden zondag over Mark Rutte, Kajsa Ollongren, Arjen Lubach en Sander Schimmelpenninck de meest abjecte verdachtmakingen geuit. Deze bleven door de aanwezige volksvertegenwoordigers Baudet en Wilders onweersproken.

Het lijkt mij noodzakelijk dat in ons parlement – bijvoorbeeld door een interpellatie van alle democratische partijen – de betreffende parlementariërs ter verantwoording geroepen worden. Er moet een keer een grens getrokken worden.

Leendert Jonker, Sassenheim

Niet niezen

Paulien Cornelisse heeft proefondervindelijk vastgesteld dat het belangrijkste bij het omgaan met een gekneusde of gebroken rib is: niet niezen. Jaren geleden had ik na een voetbalwedstrijd een gekneusde rib en eveneens proefondervindelijk heb ik toen vastgesteld dat lachen even funest is als niezen. Daarom maak ik maar niet de grap dat het lachen mij toen vergaan is en wens ik haar een spoedig herstel toe.

Rudy Schreinders, Maarssen

Staking

Ondanks de staking in het busvervoer hadden mijn vrouw en ik dinsdag om 7 uur in de ochtend een bus. Hulde aan de chauffeur voor deze rit.

Verder is het onverantwoord hoe busmaatschappijen, bonden en chauffeurs elkaar in een houdgreep houden. Vooral scholieren, studenten, ouderen en mensen met een krappe beurs worden door deze staking getroffen.

Een bij uitstek provinciaal thema zou je denken. Het is in die zin vreemd en verontrustend dat in de aanloop naar de verkiezingen zowel de provinciale als de landelijke politiek hier nauwelijks aandacht aan besteedt. Ik was graag gespaard gebleven van een theatershow tussen links en rechts, en had liever een actieve rol gezien van de provincies en gemeenten (met steun van de landelijke overheid) bij het oplossen van dit vervoersvraagstuk.

André de Wit, Hoekse Waard

Sorry

De suggestie van D. P. Rookmaaker om een gebaar voor ‘sorry’ af te spreken ligt me letterlijk en figuurlijk na aan het hart. Het gebaar hoeft namelijk niet meer bedacht te worden want het bestaat al in de Nederlandse gebarentaal: maak een ontspannen vuist, plaats je hand midden op je borst met de palm naar je toe en draai kleine rondjes over je borst. Een schuldbewuste mimiek en een gefluisterd ‘sorry’ maken het gebaar af.

Sinds ik voor mijn werk gebaren heb geleerd, moet ik me bij verkeersfouten inhouden om dit gebaar niet naar mijn medeweggebruikers te maken omdat ik er niet vanuit kan gaan dat zij het begrijpen. Hopelijk is dat straks verleden tijd en kan ik blij en schuldbewust tegelijk ‘sorry’ gebaren als ik ten onrechte voorrang neem.

Geke Boomsma, Utrecht

Knietje

70 jaar ben ik en al veel vergeten. Maar niet die mannen. Die mannen die aan mij zaten toen ik jong was, een hand op mijn billen, mijn borsten. En de seksistische opmerkingen en grappen. Ik ben een nuchtere Tukker en reageerde altijd. ‘Hou je handen thuis, blijf van me af.’ En, ik ben er nog steeds trots op, een knietje!

Vraag het de vrouwen, en je hoort ze zeggen: ‘Het hoort er nu eenmaal bij.’ Vrijwel alle vrouwen hebben ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Jeannet ter Horst, Ede

Boerenkool

Dea Smit uit Den Haag beklaagt zich erover dat AH en Lidl geen boerenkool in de schappen hebben. Lidl gaf als reden voor het ontbreken van boerenkool dat er geen aanvoer vanuit Spanje is. Ik raad Dea Smit aan even verder te kijken en de biologische winkel binnen te stappen (lijkt me in Den Haag geen probleem). Daar ligt zowel Nederlandse als Spaanse boerenkool.

Marian Peterse, Utrecht

Verkiezingsfraude?

Woensdag zit ik op een stembureau. En datzelfde geldt voor tienduizenden mensen in Nederland. Wij hebben allemaal een training gevolgd over de regels en procedures die gelden bij verkiezingen. Wij hebben ook allemaal een toets afgelegd om aan te tonen dat wij die regels en procedures kennen en goed kunnen toepassen.

Vervolgens gaan we de hele dag op een stembureau zitten en vaak tot diep in de nacht stemmen tellen. We doen al die moeite, omdat we het belangrijk vinden dat we in Nederland kunnen stemmen en dat de verkiezingen goed en eerlijk verlopen.

De laatste dagen hoor ik Gideon van Meijeren en Thierry Baudet van Forum voor Democratie waarschuwen voor verkiezingsfraude. Ik voel me daar persoonlijk door aangesproken. Wij die woensdag aan de slag gaan, zorgen ervoor dat mensen hun stem in vertrouwelijkheid kunnen uitbrengen. Wat er met die stem gebeurt is verder openbaar. Wie dat zou willen, kan de hele dag op een stembureau kijken of alles goed gaat.

Wie ziet of meent dat er fouten gemaakt worden, kan dat ter plekke melden. De voorzitter van het stembureau is verplicht om dat te noteren in het openbare proces-verbaal. Het centrale stembureau van de gemeente krijgt dat en kan ernaar handelen.

Wij tellen in het openbaar. Eerst worden de stemmen per partij geteld en vervolgens de voorkeurstemmen (vaak de volgende dag, door andere mensen). Daardoor wordt de kans op een telfout minimaal. Kortom: als je in Nederland je stem uitbrengt, kun je ervan op aan dat die stem met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld.

De insinuaties van FvD zijn gevaarlijk voor de democratie en beledigend voor vrijwilligers die worden weggezet als potentiële fraudeurs.

Corrie Snelders, Den Haag