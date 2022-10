Snel doorpakken, zegt Jesse Klaver, voor de boeren het rapport-Remkes hebben gelezen

Het rapport Wat wel kan is een knap staaltje laveerwerk waarmee Johan Remkes zich andermaal profileerde als ’s lands verbinder pur sang. Het blijft een wonder dat Remkes nooit naar voren is geschoven als premier van Nederland – hij krijgt iedereen aan tafel, respecteert alle meningen en vervolgens schrijft hij zijn adviezen zo op dat de meeste van zijn gesprekspartners zich gehoord voelen. Dat is Remkes’ kracht, maar ook zijn zwakheid.

Zo kon Wat wel kan woensdag en donderdag op bijna algemene instemming rekenen. Een paar standvastige dwarsliggers (PVV, FvD) vonden het ruk en volgens de Partij voor de Dieren stond er niets nieuws in. Farmers Defence Force beloofde nog even te wachten op de reactie van het kabinet, voor het de trekkers weer uit de schuur haalt en de snelwegen gaat verstoppen op weg naar Den Haag.

Een en hetzelfde rapport kon op instemming rekenen van GroenLinks (‘Dit heeft-ie heel knap gedaan’), tot D66 (‘Knap dat Remkes de boeren om de tafel heeft gekregen’) en Caroline van der Plas van BBB (‘Remkes heeft goed geluisterd naar de boeren’). Maar dat zei tegelijkertijd ook iets over het ‘voor elk-wat-wilskarakter’ van het rapport.

Derk Boswijk van het CDA was tevreden over de ‘tik op de vingers’ die Remkes aan het kabinet had uitgedeeld, hoewel zijn partij sinds 2002 in zeven van de acht kabinetten medeverantwoordelijk was voor het landbouwbeleid. Zijn partijleider Hoekstra vond het mooi dat Remkes aandacht had gevraagd voor de groeiende kloof tussen stad en platteland – maar die is te veel in het buitenland om echt inhoudelijk te kunnen reageren.

Toch had Jesse Klaver gelijk, toen hij woensdag in een onbewaakt ogenblik nog even nababbelde met een journalist en zei dat het kabinet nu razendsnel aan de slag moest met Remkes belangrijkste aanbeveling: het uitkopen van 500 tot 600 ‘piekbelasters’ – desnoods met dwang. ‘Voor de boeren echt zien wat erin staat. Alles waar ze boos over waren, dat blijft gewoon.’

De meeste boeren zijn het alfabet goed machtig, dus na alle euforie zullen ze er de komende dagen achter komen dat er in het rapport voor hen een paar joekels van adders onder het gras zitten. De boerenorganisaties LTO en Agractie voelden meteen al nattigheid. Eric Luiten van de laatste groepering was het al opgevallen dat the devil in the details zat en Sjaak van der Tak van LTO zag gedwongen uitkoop niet zitten en vroeg om meer tijd – op de lange baan met die ruige plannen!

De FDF, de boerentak van Forum voor Democratie, begon meteen dreigende taal uit te slaan, daarvoor hoefde de gevreesde terreurboer Mark van den Oever het rapport niet eerst uitgebreid te bestuderen. Als het kabinet op 14 oktober – als ook de ministers het rapport eindelijk hebben gelezen – de uitkoop niet uit de plannen schrapt, ‘volgen er acties’. ‘We kunnen jullie één ding vertellen: wij accepteren never en nooit dat er vijfhonderd onschuldige boerenfamilies onteigend worden om een tijdelijke schijnoplossing te creëren.’

Er is onder de boeren een aanzienlijke groep van welwillenden, die de voorstellen van Remkes niet meteen afwijzen en die ook vinden dat er een begin moet worden gemaakt met de transitie naar een ander landbouwbeleid. Die gematigde boeren zijn de enigen die Farmers Defence Force de wind uit de zeilen kunnen nemen en de radicalisering een halt kunnen toeroepen.

Volgens de nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema, was het rapport een ‘cadeau’ van Remkes. Benieuwd wat er gebeurt als hij het heeft uitgepakt.