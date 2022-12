Slechte leesvaardigheid? ‘Kinderen in Nederland worden opgeleid tot woordratelaars’

Een leerkracht op de basisschool leest voor in de klas. Beeld ANP / Richard Brocken

In kaart brengen

Opnieuw is er een onderzoek gedaan naar dalende leesvaardigheid onder Nederlandse jongeren. Ditmaal mag de Onderwijsinspectie concluderen dat een slechte leesvaardigheid kan leiden tot ‘werkloosheid, lage lonen en beperkte carrièrekansen’. Het niet-lezende kind gaat een droevige toekomst tegemoet.

Het is stuitend dat, gevraagd naar de oorzaken van deze leescrisis, de Onderwijsinspectie durft te antwoorden dat ‘oorzaken altijd lastig te achterhalen zijn, omdat scholen verschillen op het gebied van leerlingenpopulatie, docententeams en de visie van het schoolbestuur’. Als antwoord had er kunnen – en gezien de ernst van de situatie móeten – staan:

1) een starre overheid die weigert rigide toetssystemen die enkel het technisch en daarmee inhoudsloos lezen meten, te herzien;

2) een lerarentekort dat wordt aangevuld met pabo-afgestudeerden die onvoldoende Nederlands beheersen om basisschoolkinderen kundig te onderwijzen en daarnaast zelf weinig tot niet lezen (en het daarmee dus ook niet overbrengen);

3) een samenleving zonder leescultuur waarin men geen telefoons durft te verbieden in de klas en terugschrikt om leerlingen niet slechts tekstfragmenten maar een heel boek te laten lezen.

Oorzaken bevinden zich op politiek, maatschappelijk, sociaal en cultureel vlak en zijn prima in kaart te brengen. De Inspectie lijkt ze niet te willen vinden.

David Roelofs, neerlandicus en docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Woordratelaars

Als re-integrerende leerkracht in het primair onderwijs (die zelf al een halve eeuw boeken verslindt) heb ik een jaar lang ‘zwakke lezers’ begeleid (groepen 4 tot en met 7) en gedurende dat jaar heb ik ook tweemaal leestoetsen afgenomen in deze jaargroepen. Gedurende dat jaar ben ik ervan overtuigd geraakt dat de problemen met, en de afkeer van het lezen, veroorzaakt worden door de manier van toetsen.

Op vrijwel alle Nederlandse scholen leggen kinderen tweemaal per jaar een DMT af, een drieminutentoets binnen welke tijd zoveel mogelijk woorden gelezen moeten worden, plus tweemaal per jaar de AVI-toets waarbij snelheid (stopwatch!) en een bepaalde foutenmarge tot een uitslag/leesniveau leiden. Door deze manier van toetsen wordt kinderen keihard ingeprent dat bij lezen snelheid de norm is. Kinderen in Nederland worden opgeleid tot woordratelaars.

Kinderen weten niet beter dan dat zo snel mogelijk verklanken van woorden tot schouderklopjes leidt en dat het er niets toe doet wat ze feitelijk lezen en zeggen. Het ‘jammer je had net even te veel tijd nodig, je bent nog niet op niveau’, is dodelijk.

Lezen is geen hardloopwedstrijd met de blik op de finishlijn. Ik pleit ervoor de DMT en AVI-toetsen af te schaffen, deze geven een indringende boodschap af die volledig haaks staat op wat lezen zou moeten zijn, overdracht van informatie, en wat lezen werkelijk te bieden heeft: het meelopen aan de hand van de woorden in een boek, om zo tot kennismaking met nieuwe ideeën en werelden te komen. Dat is leesplezier.

Maria Rademaker, leerkracht primair onderwijs, Leiden

Geklaag

Kan het een keer afgelopen zijn met het geklaag over het ‘slechte’ leesonderwijs in Nederland? Wij zijn een middelgrote basisschool in het oosten van het land: er wordt elke dag stil gelezen en voorgelezen in groep 1 t/m 8.

We hebben een zwerfboekenkast en een schoolbibliotheek. We hebben een leescommissie en zijn een zogeheten leesschool. We organiseren boekenmarkten en high teas waar ouders voorlezen aan hun kind. We geven leesbingo’s mee in de vakantie. We hebben leesprojecten: heb net bijvoorbeeld Roald Dahl afgerond. We spelen boekendans en organiseren een voorleeswedstrijd. We doen aan mandjeslezen. We doen mee met de Kinderboekenweek. We bezoeken de bieb in het dorp en in de stad verderop...

Vertel mij wat ik/wij nog meer moeten doen?

Janneke Verhaagen, leerkracht groep 5, IJsselmuiden

Gezien worden

Hoe zou een schooldag eruit zien in een goed geventileerd, prettig ingericht en ruim lokaal, in een klas waarin alle kinderen gezien worden, met een extra iemand in de klas voor individuele aandacht, waarin leerkrachten zelf kunnen bepalen hoe ze hun lessen inrichten, welke materialen en scholing ze nodig hebben en waarin de focus ligt op lesgeven en zorgen voor kinderen?

Zou dan nog steeds de helft van de kinderen de leesvaardigheid, om mee te kunnen komen in de maatschappij, niet halen? Ik wil wedden van niet.

Anneke Koelewijn, leerkracht speciaal onderwijs, Amsterdam