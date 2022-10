Slecht nieuws uit het dorp: dé tweedehandswinkel schee ermee uit

Slecht nieuws op het dorp: La Curiosa, de tweedehandswinkel in witgoed, banken, tafels, stoelen, kasten, kleinspul (één woord) en eettafels, ‘voor ieder wat wils en voor ieder budget’, schee ermee uit, hoorden we toen we er op zaterdag naar binnen liepen. Wé, ja – na mijn aanvankelijke gemopper (‘Weer een tweedehandswinkel, doe ons liever een café’) hadden de eigenaren, twee vrouwen, een tante en een nicht, ooit Amsterdammers, een leven beheerst door gezond verstand en bescheiden dromen, zich al snel voor me gewonnen. Het waren aardige vrouwen, onopzienbarend en voortgekomen uit tradities die min of meer waren verdwenen, koffie in kannen, gehaakte kleedjes op armleuningen, zorgen zonder vragen, iedereen zijn rol, niet te veel zelfonderzoek. Wanneer de kinderen meekwamen mochten ze eindeloos rondscharrelen en helpen met sorteren, nuttig werk waarbij ze non-stop kwekten over hun levens, de vrouwen rustig doorwerkend aan hun zijde. Het was niet eens dat ze zo gek waren op de nostalgische kul maar ze voelden zich thuis tussen de verzamelingen en de kalme aanwezigheid van de vrouwen, en het was dan ook de favoriete uitvalsbasis van hun vader op woensdag, wanneer ik een paar honderd meter verderop stukjes zat te tikken. Wanneer de meisjes zich amuseerden in het magazijn, handelde hij wat telefoontjes af op een van de driezitsbanken, de koffie uit het geïmproviseerde keukentje werd al snel een gewoonte, en nu ik wist waar de snuisterijen die ze mee terug naar huis sleepten vandaan kwamen, kleine hondenbeeldjes, paarlemoeren onderzettertje, drie knikkers in een netje, wond ik me daar niet langer over op, al wist ik de aanschaf van een lederen fauteuil nog wel tegen te houden.

Maar nu was het afgelopen met de pret.

De reden was het bekende verhaal: te lage omzet, te hoge huur, een pand dat toch al op de nominatie stond gesloopt te worden en een vastgoedbaas die niet van wijken wilde weten, ondanks het lekkende plafond. Misschien moet ik eens bellen, dacht ik terwijl ik plaatsnam op een, ik moet toegeven, verdomd comfortabele leunstoel, vakje voor de afstandsbediening en televisiegids aan de ene, vakje voor je portie kaas of nootjes aan de andere kant. Misschien zou het helpen als een vaste klant door de telefoon eens flink op het gemoed zou spelen. Ach, zou ik zeggen, gun die vrouwen die laatste maanden, wees coulant, in je laatste hemd zitten geen zakken broeder, maar ik wist wel dat dit soort taal niet werkt bij vastgoedbazen, daarvoor zijn het vastgoedbazen. Ik keek naar Frida, die aan de hand van een van de vrouwen door de zaak liep. Het had iets Amerikaans, deze uitstalling onder fel tl-licht, iets sjofels en optimistisch tegelijkertijd, als de Amerikaanse Droom zelf, een ideaal zonder garanties, en ik dacht aan de keer dat we samen door Florida hadden gereisd, net verliefd en sentimenteel. Met een gehuurde auto reden we langs verlaten warenhuizen en autoshowrooms en winkelcentra met personeel zonder perspectief dat wel wist dat het beter kon, beter moest, maar toch het gevoel had dat het hen meezat, dat ze winnaars waren, en ik wist als we deze zaak daar hadden gezien, dat we er met tranen in de ogen zouden hebben rondgelopen, ontroerd van al die levens, van de reis, van onszelf. De Man keek me aan, en ik zag dat hij hetzelfde dacht. ‘We vinden het ook heel erg voor jou’, zei een van de vrouwen terwijl ze haar hand even op zijn arm legde.

En toen moesten we ineens allemaal lachen.