Slank Schiphol kan zonder hubfunctie

Een Embraer 145 van KLM Cityhopper bij een gate. Beeld Brunopress

Onbegrijpelijk dat Pieter Klok in zijn commentaar vasthoudt aan de hubfunctie van Schiphol. Bijna 40 procent van alle 71,7 miljoen reizigers die Schiphol vóór corona in 2019 aandeden, waren er alleen voor een overstap. Het enige wat zij bijdragen aan de Nederlandse samenleving is geluidsoverlast en uitstoot van stikstof en fijnstof.

Als zelfs onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft concludeert dat krimp van de hubfunctie niet tot welvaartsverlies voor de Nederlandse maatschappij hoeft te leiden, lijkt dit dé weg om de overlast van Schiphol aan te pakken. Volgens de Werkgroep Toekomst Luchtvaart kunnen er van de transitvluchten bijna 100 duizend op een totaal van 497 duizend per jaar worden geschrapt met minimaal effect op handel en vakantiegangers. Als er dan ook eindelijk werk wordt gemaakt van het terugdringen van korte vluchten, door ze te beprijzen met álle kosten, zodat de prijs gelijk is aan die van het openbaar vervoer, kan het aantal vluchten nog eens met 50 duizend omlaag.

Als sociaal-democraat (?) Dick Benschop dan nog écht gaat sturen op ‘fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, en niet op kosten, uitbesteden en flexibiliseren’ is er misschien nog best een toekomst, in afgeslankte vorm, voor onze nationale trots.

Hans Moonen, Utrecht

Krapte

Nederland gaat aan kop als het gaat om het aantal mensen dat werkt, maar we zijn hekkensluiter als het gaat om het aantal arbeidsuren per werkende: 31 uur. Ook Sander Schimmelpenninck is nu van mening dat een uurtje extra werken door alle deeltijders het personeelsgebrek zal oplossen.

Ik ben er trots op dat we gemiddeld 31 uur werken. Het lijkt er op dat zo toch nog de voorspelling van Keynes worden verwezenlijkt. Hij meende in 1930 dat door productiviteitsstijgingen het toen bereikte welzijnsniveau in de toekomst kon worden gehandhaafd met een 15-urige werkweek.

In 1950 werd er 48 uur gewerkt, driekwart van de werkenden was man. Nu ook veel vrouwen werken en deeltijd normaal is, kunnen we vaststellen dat we in totaal niet minder, maar meer uren werkzaam zijn.

Waarom dan meer werken? Is er personeelstekort of creëren we personeelsgebrek? Als we alle niet-zinvolle banen opheffen, kunnen die krachten worden ingezet voor vitale beroepen in onderwijs en zorg. Bij arbeid moet zinvol werk leidraad zijn.

Onno Schweers, Hoorn

Krapte (2)

Sander Schimmelpenninck vergeet een oorzaak van de vele parttime contracten: het toeslagenmonster. Bij een luttel aantal uren meer werken doemt het schrikbeeld op dat je toeslagen moet terugbetalen of het recht erop verliest. Dit maakt dat werknemers terughoudend zijn om meer te gaan werken. Het loont niet en daarbij sta je voor je het weet te boek als fraudeur. De oplossing ligt voor de hand.

Edith Lute, Amsterdam

Krapte (3)

Sander Schimmelpenninck maakt een klassieke denkfout: hij stelt dat vrouwen, ondanks dat ze minder werken dan mannen, veel vaker een burn-out krijgen. Dat kan volgens hem maar één ding betekenen: ze zijn lui. Echter, vrouwen nemen hier nog steeds het leeuwendeel van het huishouden, de opvoeding en andere taken op zich. Na eeuwen feminisme snapt Schimmelpenninck nog niet dat juist dat jongleren stress oplevert.

Margot van der Sande, Amsterdam

Mug

In het artikel over muggen mis ik de stofzuiger als wapen. Speur de muur af op muggen. Zet je stofzuiger aan zodra je er een ziet. Richt de stang op de mug. Tegen de tijd dat die doorheeft dat er iets misgaat, is hij al opgezogen. Snel en geen vlekken op muur. Succes verzekerd.

Maryn Schut, Amsterdam

Samen

Volgens lezer Enno de Witt leidt een samensmelting van partijen altijd tot een teruggang van de aanhang. Bij de Kamerverkiezingen van 1986 komen de CPN, PSP, PPR en EVP samen uit op drie zetels (0, 1, 2, 0). GroenLinks haalde in 1989, 1994 en 1998 zes, vijf en elf zetels. Meningen zijn vrij, feiten zijn heilig.

Klaas van Urk, Vorden

Trein

De beste manier om het veiliger te maken in de trein is door een centrale plek voor de conducteur aan te wijzen in het midden van de trein. Zo kan je bij lege treinen in de nacht besluiten om in het midden in te stappen en bij de conducteur te gaan zitten. Het is net als op een schoolplein, daar is ook toezicht in het midden. Overigens, zie de trams, ook daar zit de controleur in het midden.

Vera de Nijs, Amsterdam