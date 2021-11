Slakkenkabinet negeert internationale klimaatnoden en vaccinongelijkheid

Een jongetje bij een drooggevallen meer in de regio Timboektoe, in het noorden van Mali. Beeld AFP

Het (oude) kabinet mist een gevoel van urgentie om de enorme impact van de klimaatcrisis op ontwikkelingslanden aan te pakken. Het heeft geen haast met de bestrijding van de coronapandemie in ontwikkelingslanden. En is bereid nog vijf jaar of langer te wachten op regels voor bedrijven om de mensenrechten te respecteren. Het negeert internationale afspraken over hulp aan ontwikkelingslanden. Onze regering wacht af.

De klimaatcrisis raakt onder meer de Sahel en arme eilandstaten in de Stille Oceaan nog veel zwaarder dan ons, terwijl deze landen niet verantwoordelijk zijn voor de enorme uitstoot van broeikasgassen. De EU heeft haar ambitie voor de reductie van broeikasgassen verhoogd naar -55 procent in 2030 en veel lidstaten gaan nog verder. Nederland behoort zelfs in de maand dat de Klimaattop plaatsvindt tot de ‘passieve landen’, heeft geen aangescherpt klimaatdoel ingediend en blijft hangen op de hopeloos inadequate -49 procent.

Om voldoende bij te dragen aan maximaal 1.5 graad temperatuurstijging is -65 procent nodig. Daarnaast schiet Nederland nog steeds jaarlijks 400 miljoen euro tekort aan internationale klimaatfinanciering, om aan het ‘eerlijke deel’ voor Nederland te voldoen. Deze klimaatfinanciering is cruciaal voor ontwikkelingslanden om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis die wij hebben veroorzaakt.

Klimaatmars

Goed dat de regering na grote maatschappelijke druk en de Klimaatmars alsnog beloofde overheidssteun aan fossiele-brandstofprojecten in andere landen te stoppen, maar waar blijven de klimaatplicht voor bedrijven en investeerders en belastingheffing op klimaatschadelijke producten als vlees en plastic?

De coronapandemie is bijna twee jaar geleden begonnen en hakt er in veel ontwikkelingslanden nog zwaarder in dan bij ons. Farmaceuten maken 1.000 dollar per seconde winst met hun coronavaccins.

Terwijl rijke landen het merendeel van vaccins hebben opgekocht en zij de winsten van hun farmaceutische bedrijven belangrijker lijken te vinden dan het daadwerkelijk bestrijden van het virus wereldwijd, dreigt door een tekort aan vaccins in ontwikkelingslanden enorme schade te ontstaan.

Ongeveer 4,5 procent van de bevolking in ontwikkelingslanden, waarvan het merendeel in Afrika, heeft pas de eerste prik gekregen, met grote risico’s op nieuwe mutaties van het virus. De vaccinongelijkheid moet zo snel mogelijk worden doorbroken – solidariteit en eigenbelang vallen hier volledig samen.

Lobby

De oplossing is simpel: patenten en kennis moeten worden gedeeld zodat de productie van vaccins wereldwijd kan worden vergroot. Spanje, de VS, Frankrijk en Italië willen wel, maar de EU houdt dit tegen vanwege de sterke lobby van farmaceuten in Duitsland. Nederland houdt zich stil, ondanks een oproep van een Kamermeerderheid deze zomer.

Een aantal Nederlandse bedrijven is nog altijd betrokken bij mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, landroof en milieuschade in ontwikkelingslanden. De oplossing is duidelijk: invoering van wetgeving zodat bedrijven zich aan internationale regels voor bescherming van mensen en milieu moeten houden.

Sinds maart ligt al een concreet wetsvoorstel in de Tweede Kamer op de plank te verstoffen, maar de regering wil wachten op Europese wetgeving. Een voorstel hiertoe is al herhaaldelijk uitgesteld door de Europese Commissie. Invoering van dergelijke wetgeving duurt minimaal vijf tot acht jaar. Als Europese wetgeving er al doorheen komt vanwege zware tegenlobby’s van onder meer de Europese koepelorganisatie van VNO-NCW. Europees uitstelbeleid kan leiden tot afstel, voer daarom nu nationale wetgeving in.

Prijskaartje

Ongetwijfeld zullen regering en Tweede Kamer zich opnieuw uitspreken over het belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, die van links tot rechts worden gesteund. Maar aan de realisering ervan hangt ook een prijskaartje, zo staat in de Ontwikkelingsdoelen opgenomen: 0,7 procent van ons bruto binnenlands product.

Vanwege eerdere bezuinigingen van Rutte betaalt Nederland nog steeds 1,4 miljard euro te weinig aan Ontwikkelingssamenwerking. Daarmee gaan we de Ontwikkelingsdoelen natuurlijk niet halen en blijft Nederland als een slak achter de feiten aan lopen.

Sigrid Kaag, Gert-Jan Segers, Wopke Hoekstra, Mark Rutte: neem jullie verantwoordelijkheid en pak in sneltreinvaart de oorzaken van armoede en extreme ongelijkheid aan.

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib.