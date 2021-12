Slachtoffer dwingt beledigende vlogger via de rechter tot een nieuwe koers

Vlogger Yosstop leest op een video met als titel 'Pérdon Ainara' een afgedwongen spijtbetuiging voor. Beeld screenshot

In juli schreef ik in deze rubriek over de Mexicaanse youtuber Yoseline Hoffman, die vastzat in een Mexicaanse gevangenis voor het becommentariëren van een misbruikvideo. Dat stukje verdient een vervolg. Vlogger Yosstop (Hoffman) is nog steeds vrijwel dagelijkse kost in de Mexicaanse media. Het laatste nieuws: na de val gloort een nieuwe schitterende toekomst voor de herboren Hoffman.

Twee weken geleden kwam ze vervroegd vrij. ‘De rechter herinterpreteert het misdrijf van kinderporno als discriminatie’, schreef nieuwssite Aristegui Noticias.

Het is gemakkelijk de verslaggeving rond de 31-jarige Hoffman af te doen als roddel- en sensatiezucht. Maar wie iets verder kijkt, ziet een zaak die met elke nieuwe ontwikkeling een ander facet van de Mexicaanse samenleving belicht. In feite is Mexico al een half jaar in de ban van twee vrouwen die ieder op hun eigen manier slachtoffer werden van een dominante, gewelddadige, mannelijke cultuur. De geliefde telenovelas die klassieke rolpatronen reproduceren zijn fictie, deze soap toont het echte Mexico.

Lelijk en raar

Vlogger Yosstop verdiende haar geld met video’s waarin ze anderen de maat nam. Vooral vrouwen moesten het ontgelden, die waren in haar beleving al snel lelijk, raar of ‘hoer’. De teksten vielen in een vruchtbare, door macho’s gecultiveerde bodem. Grofweg een op de twintig Mexicanen volgt haar kanalen.

Ze overtrad de wet toen ze commentaar gaf op een populaire Whatsapp-video waarin de destijds minderjarige Ainara Suárez door vier jongens werd gedwongen een fles in haar vagina te stoppen. Suárez was, vond Yosstop, een slet.

De ene vrouw werd meegesleurd in seksueel misbruik verpakt als dronken spel, de ander had het machismo geïncorporeerd en stond vanaf de zijlijn te lachen. Suárez sleepte Hoffman voor de rechter voor bezit van kinderporno en kreeg gelijk. Een zeldzaam staaltje gerechtigheid in een land waar 94 procent van de misdrijven ongestraft blijft.

Terug naar het heden. Dankzij een deal tussen de twee partijen zit de grofgebekte vlogger weer thuis met haar hond op de bank. ‘Yosstop zou Ainara een appartement, een auto en cash geld moeten betalen’, kopte het blad Proceso over het akkoord. De journalist gaf zijn bronnen niet prijs. Feit is dat er geld gemoeid was met de deal. Hoffman gleed uit en viel van haar zeepkist, dankzij haar vermogen kan ze er weer op klauteren.

Feministische verzetsstrijder

Maar Suárez eiste meer. Het voormalige slachtoffer is uitgegroeid tot een effectieve feministische verzetsstrijder. Ze bedacht een wonderschone voorwaarde voor de vervroegde vrijlating van Yosstop: de vlogger moet voortaan het goede voorbeeld geven. Hoffman mag zich niet langer ‘denigrerend, beledigend of vernederend uitlaten richting wie dan ook’, citeert Aristegui Noticias de herziene uitspraak.

De nieuwe Yosstop toont zich in een video met de titel ‘Perdón Ainara’ waarin ze met tegenzin een afgedwongen spijtbetuiging voorleest. ‘Ik zei dat je jezelf verkocht voor sigaretten en noemde je een hoer.’ Nu begrijpt ze, zegt Hoffman, dat Suárez slachtoffer was en dat zij haar leed vergrootte. Ook in een tweede video stelt ze dat ze zich heeft bekeerd tot het goede. ‘Vanaf vandaag op mijn kanalen enkel nog constructieve geluiden.’

De vraag is hoelang de bekering beklijft. Shownieuwsprogramma Venteneando onthulde dat de nieuwe Yosstop 50 duizend dollar had gevraagd voor een interview. Het programma bedankte.

Joost de Vries is correspondent in Mexico-stad.