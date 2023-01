Skigebieden moeten de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering onder ogen zien

Skiën op een witte strook nepsneeuw is een weinig aanlokkelijk perspectief: in plaats van het inzetten van sneeuwkanonnen moeten ondernemers zich aan de klimaatverandering aanpassen.

Deze kerstvakantie zijn bij velen de ogen geopend: wintersport is niet langer een vanzelfsprekendheid. In populaire wintersportgebieden in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk werden recordtemperaturen gemeten van soms ver boven de 10 graden. In vooral de lagergelegen skigebieden bleven de skiliften dicht, tot ongenoegen van zowel de wintersportliefhebbers als de lokale ondernemers.

De groene Alpenweiden in dit jaargetijde zijn geen toeval meer, maar zonder twijfel een gevolg van klimaatverandering. Het Internationaal Olympisch Comité waarschuwde vorig jaar al dat meer dan de helft van de Europese skigebieden in 2050 mogelijk is verdwenen. Afgelopen week kwam het tijdschrift Science met nog somberder vooruitzichten over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Volgens een zeer uitgebreide studie die het wetenschappelijk tijdschrift donderdag publiceerde, is aan het eind van de eeuw bijna de helft van de gletsjers in de wereld verdwenen bij een opwarming van 1,5 graad. Loopt de temperatuurstijging op tot 4 graden, dan is in 2100 86 procent van alle 215 duizend gletsjers op aarde verdwenen.

De sombere klimaatvoorspellingen plaatsen de wintersporter voor morele en praktische dilemma’s. Hoe hoger de sneeuwgrens optrekt, hoe kleiner het skigebied. Dit leidt tot grotere drukte op de wél besneeuwde pistes, met meer ongelukken als gevolg. Die ongelukken hebben ook vaker een dodelijke afloop, zoals afgelopen weken in Oostenrijk is gebleken. Wie naast de piste belandt, strandt immers niet op zachte sneeuw maar op harde rotsgrond of erger nog: in het ravijn.

De lagergelegen skigebieden kunnen straks alleen nog in stand worden gehouden met kunstsneeuw en ook dat werkt niet langer met temperaturen ver boven nul. De hoeveelheid energie en water die hiervoor nodig is, kan in tijden van schaarste moeilijk duurzaam verantwoord worden genoemd. Bovendien draagt het toerisme zelf ook bij aan de klimaatopwarming, waardoor de vernietiging van de steeds schaarsere skigebieden een zichzelf versterkend proces wordt.

Het zal onder deze omstandigheden steeds duurder worden om besneeuwde pistes in stand te houden en te beveiligen tegen al te veel drukte en dodelijke ongelukken. De investeringen zullen immers met minder toeristen in een korter seizoen moeten worden terugverdiend. Wintersport zal zo weer, net als vroeger, een vakantie worden voor de happy few.

Ondernemers, vooral in lagergelegen skigebieden, zouden er goed aan doen om de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering onder ogen te zien in plaats van ze te bestrijden met sneeuwkanonnen. Skiën op een witte strook nepsneeuw tussen groene Alpenweiden is geen aanlokkelijk toeristisch perspectief, wandelen, fietsen, klimmen, abseilen of raften in zo’n omgeving is dat wel. Met slim beleid en ondernemerszin valt daar in de toekomst ook een goede en bovendien duurzamer boterham aan te verdienen.