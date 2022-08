Sjoerd verwacht dat het overal vrede wordt als alle landen bij hetzelfde koninkrijk horen

Het is midden in de nacht en Sjoerd (34) zit in zijn kamer te schreeuwen. ‘Kappen, nou!’, brult hij. ‘Ik maak jullie allemaal kapot!’ Hij heeft last van geluiden die de andere patiënten maken: piepende deuren, voetstappen op de gang, een wc die wordt doorgetrokken. Zo kan hij zich niet concentreren.

Sjoerd is chronisch psychotisch en gelooft dat hij de opdracht heeft om vrede te stichten op aarde. Je kunt hem daarin beter niet dwarszitten. Zijn ouders bellen weleens naar de kliniek om te vragen hoe het met hem gaat, en als we dan zeggen dat het goed gaat, vragen ze verschrikt: ‘Hij komt toch niet naar huis?’

Ik klop bij hem aan. Meteen zwaait de deur open en Sjoerd schreeuwt in mijn gezicht: ‘Wat moet je nou?’

Een andere patiënt loopt langs, kijkt lachend naar hem en tikt op zijn voorhoofd. Het kan hem niet schelen of Sjoerd dat ziet. De meeste patiënten vinden het stiekem wel leuk als de boel uit de hand loopt.

‘Godverdomme!’, roept Sjoerd naar hem. ‘Ik breek je beide poten, achterlijke mongool.’ Dan kijkt hij naar mij. ‘En wat sta jij hier nou te koekeloeren? Tief toch lekker op, man.’

Seksgeluiden

De patiënt die naast hem woont, begint seksgeluiden te maken: ze kreunt luid en bonkt de rand van haar bed ritmisch tegen de muur. Een paar deuren verderop zet iemand keihard de radio aan. Hoe meer herrie Sjoerd maakt, hoe meer herrie de anderen maken.

‘Ga je mee?’, vraag ik. ‘Bij mij is het heel rustig.’

Hij kijkt me aan.

‘En ik heb Monatoetjes.’

Hij gaat mee. In de gang tegenover de medicatiekamer staan een paar stoelen. ‘Ga hier maar zitten’, zeg ik. ‘Ik ga je toetje halen.’

‘Wil je ook een paar lege A4’tjes voor me meenemen uit het kopieerapparaat?’, vraagt hij.

In de deuropening van de medicatiekamer controleer ik de medicatie voor morgen, zo kan ik Sjoerd mooi een beetje in de gaten houden. Hij zit druk te schrijven en te tekenen en kijkt af en toe peinzend naar het plafond. Intussen lepelt hij zijn bakje pudding leeg.

Hij houdt een A4’tje omhoog. ‘Draaiend Koninkrijk der Universum’, staat erop. Die naam heeft hij bedacht voor het nieuwe koninkrijk: Sjoerd verwacht dat het overal vrede wordt als alle landen bij hetzelfde koninkrijk horen. Voor de zekerheid betrekt hij het hele universum erbij.

Even later houdt hij weer een A4’tje omhoog. Er staat: ‘Prie-prie’. Een woord dat hij net heeft bedacht.

‘Wat betekent dat?’

‘Het is een groet. Als jij naar je werk gaat, kun je bijvoorbeeld zeggen: ik ga naar mijn werk, de mazzel en prie-prie.’

Universum

In het Draaiend Koninkrijk der Universum spreekt iedereen dezelfde taal en Sjoerd moet die taal maken. ‘Dat is heel moeilijk. Ik heb al een heleboel nieuwe woorden, maar het is nog geen taal.’

‘Je zou kunnen kijken naar de universele eigenschappen van gesproken talen’, zeg ik. ‘Alle talen bestaan uit klanken waarmee je woorden kunt maken, die je kunt combineren om zinnen te maken. En alle talen hebben klinkers en medeklinkers.’

Ik vertel hem ook over het bouba/kiki-effect: als mensen een vorm met rondingen en een puntige vorm de naam bouba of kiki moeten geven, dan noemen de meeste mensen de ronde vorm bouba en de puntige vorm kiki. Er is dus een verband tussen klank en vorm, en dat is ook iets om rekening mee te houden.

Sjoerd kijkt me glazig aan. ‘Anders doen we gewoon Engels’, zegt hij. ‘De meeste mensen spreken toch al Engels. Engels is de meest gesproken taal.’

Dat is niet waar – Mandarijn is de meest gesproken taal – maar laat ik het niet nog ingewikkelder maken.

Hij begint weer driftig te schrijven. Op het volgende A4’tje dat hij omhooghoudt, staat: ‘Turning Kingdom of Universe’. Hij schrijft het nog twee keer over en klikt dan de dop op zijn pen en glimlacht tevreden. ‘Morgen stuur ik het naar de overheid.’

Morgen begint dit weer van voor af aan. Morgen bedenkt hij nieuwe namen, andere woorden en betere ideeën, maar voor nu is hij klaar. Nu kan hij gaan slapen.

‘Doeidoei’, zegt hij.

‘Slaap lekker, Sjoerd.’

‘Prie-prie.’

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.