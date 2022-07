Sinds ik niet meer drink ben ik een hatelijke onaangename persoon geworden

Mijn linkerbuur is een aan lager wal geraakte Siberische hamburgertycoon. Het klinkt als een verzinsel, en dat is het ook. Ik ken mijn linkerbuur niet, hij is een nachtelijke yoghurtkweker. Mijn rechterbuur ken ik maar al te goed. Hij is een ontslagen kraanmachinist en hij heeft dus net als ik (gemarginaliseerde dichter, verguisde polemist) een zee van tijd.

Hij verdrijft de tijd met: het online kopen van afgrijselijke gadgets van Iron Maiden, het lezen van ontluisterende boeken over het koddige bijgeloof van de Eskimo’s, het ruziemaken aan de telefoon met zijn bitsige ondankbare dochter die haar vader het woord Inuit probeert op te dringen, het in de spiegel kijken en zich afvragen of een terrarium vol baardagamen zijn leven een nieuw elan zou kunnen geven, het roken van oubollige opium, het melancholisch staren naar foto’s van neurotische sledehonden in het asiel van Rekkem, het eten van afgeprijsde huzarensalade, het bijna stikken in afgeprijsde huzarensalade, het vervloeken van zijn bestaan, het dragen van een impalamasker, het maken van voodoopoppetjes die op zijn dorre kille bloedeloze welzijnswerkers lijken, en het likken van de genitaliën van lukrake robuuste kiwisorteerders.

Ik verdrijf de tijd op gelijkaardige wijze, maar ik heb geen dochter die het vervelend vindt dat ik het poëtische woord Eskimo halsstarrig blijf gebruiken, en ik ben er vrij zeker van dat een terrarium vol antipathieke baardagamen mijn leven niet draaglijker zou maken.

Iedereen is ontredderd, angstig, hulpeloos en verweesd. En we vervelen ons stierlijk, dat vooral. Chowchows, trampolines, kookwekkers, wurgseks, Hondurese bordeelbezoeken, zelfkastijding, vriendschappen met kannibalistische luchtballonvaarders, raketijsjes en de Bijbel kunnen ons hierbij niet helpen.

‘Life, friends, is boring.’ John Berryman wist het al. Hij wierp zich van een brug om van zijn alcoholisme en landerigheid verlost te zijn. Ik heb een tijdje hartstochtelijk gezopen en ik mis het elke dag. Ik dronk zoals Albert Finney in Under The Volcano.

Nee, ik heb het boek niet gelezen.

Sinds ik niet meer drink ben ik een hatelijke onaangename persoon geworden: chagrijnig, afgunstig, onredelijk, rigide, opvliegend, wispelturig, fezelend en ambitieus. Dat laatste is nog het ergst; mijn kleinzielige kortstondige ploffende hovaardige ambitieuze opflakkeringen.

Absurd. Niemand zit te wachten op mijn onuitstaanbare blasfemische zogeheten controversiële opiniestukken. Toch schrijf ik ze, haast dwangmatig.

Hobby’s heb ik niet. Het liefst van al hou ik me bezig met het in elkaar boksen van mijn kwade overdadige barokke groteske vunzige gedichten. Om de huur te kunnen betalen draag ik mijn gedichten soms voor, in bibliotheken, kinderboerderijen en psychiatrische instellingen.

Een kwelling.

Mijn publiek bestaat meestal uit vijf hitsige boomchirurgen, zes monkelende chrysantenkwekers, veertien verdorven touwslagers en een groep verdwaalde Roemeense gynaecologen die op de vlucht zijn voor een symposium over kaduke eierstokken.

Na mijn voordracht stelt het publiek altijd dezelfde vraag: ‘Waar haal je je inspiratie vandaan?’

Ik antwoord dan lollig (te lollig): ‘Uit hengelsporttijdschriften, uit bijsluiters van aftenzalven voor overroepen okapi’s, uit onbetrouwbare hagiografieën van Harry Houdini, uit infantiele insectengidsen, uit Prediker, uit de schunnige grappen van de flamboyante rattenvanger die bij mij om de hoek woont, en uit de schaamteloze conversaties die ik opvang in de wachtzaal van mijn kribbige dermatoloog.’

Niemand is opgezet met mijn luchtige antwoord. Stel dan een interessantere vraag, pedante pummels en pretentieuze vlerken!

Mijn moeder komt ook wel eens een poëzievoordracht van haar lastigste dochter bijwonen. Ze kijkt meestal bedenkelijk en sceptisch. Soms onderbreekt ze mijn voordracht en zegt ze streng: ‘Waarom prop je je gedichten vol met Montenegrijnse messenslijpers, incestueuze imkers, sadistische zadelmakers, bedeesde zeepzieders en schizofrene alpacafokkers, Fientje? Het is een flauw zoutloos gemakzuchtig stilistisch trucje, Fientje. Vroeger waren je gedichten veel soberder, authentieker en ontroerender, Fientje.’

‘Delphine, mama! Ik heet Delphine!’

Mijn moeder heeft natuurlijk gelijk, ik heb de neiging om te vaak mijn toevlucht te nemen tot die kleurrijke buitenissige terugkerende personages en mijn gedichten barsten tegenwoordig uit hun voegen. Ze zijn wanstaltig, psychotisch, potsierlijk, gênant en kolderiek geworden. Anderzijds: ik doe er geen vlieg kwaad mee.

En wat moet ik anders? Goedkope vermouth van de Aldi in mijn keel gieten en mijn binnenste schaamlippen aanbieden aan de eerste de beste morbide leeuwentemmer? Dat doe ik sowieso.

Maar de teneur is en blijft ellende.

Om toch met een vrolijke noot te eindigen, deze versregel van de bijtende syfilislijder Heinrich Heine: ‘Slapen is goed, dood zijn is beter – maar/ Het beste is toch nooit geboren worden.’

Delphine Lecompte is dichter en prozaïst, en in de maand juli gastcolumnist op volkskrant.nl