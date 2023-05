Sigrid Kaag met haar jongste dochter Inas bij de Ridderzaal op Prinsjesdag. Beeld ANP / ANP

‘Tolerant’

Dat het voor vicepremier Sigrid Kaag in Beiroet of Khartoem veiliger was om te werken dan als politicus in Nederland geeft wel aan hoe ‘tolerant’ ons land is jegens vrouwelijk leiders. Femke Halsema mocht hier als partijleider van GroenLinks destijds ook van meegenieten. Ongelofelijk dat dit anno 2023 nog altijd speelt. Is het tijd voor een volksopstand tegen dergelijke haatzaaierij en bedreigingen?

Els van Asperen, Oss

Halfstok

Sigrid Kaag overweegt de politiek te verlaten. Kaag weet veel, kan veel, spreekt beschaafd Nederlands en is vrouw. Dan ben je in het land van de middelmaat al gauw verdacht. Sigrid Kaag is weggetreiterd door boosaardig Nederland. Geen omgekeerde vlag maar de vlag halfstok.

Chris van der Spek, Enschede

Pestjochies

Weet u het nog van het schoolplein? Als twee leerlingen steeds maar bleven zeggen dat Jantje ‘stom’ was of Marietje ‘een slet’, dan nam het plein dat gaandeweg over. Dan gaven meelopers Jantje opeens een harde duw van achteren of ze boden Marietje onhandig een kwartje voor ‘dattes’.

Goede meesters en juffen drukten zo’n patroon de kop in door de pesters én de meelopers uit te leggen dat het asociaal is om iemand op zijn/haar uiterlijkheden af te rekenen. Dat moeten wij sneue pestjochies als Johan Derksen of Geert Wilders ook maar eens duidelijk gaan maken als zij minister Kaag ‘dat wijf’ of ‘die heks’ noemen.

Hans Smit, Duiven

Anonimiteit

Ja, weg met de anonimiteit op de sociale media. Nu kunnen de daders van de vreselijkste bedreigingen zonder probleem vrij rondlopen terwijl ze nu niet ethisch of juridisch tot de orde kunnen worden geroepen.

Als vervolgactie heel graag een serie interviews (wekelijks?) met mensen die bedreigd worden en vragen naar hun observaties over die vreselijke anonieme dreigberichten. Daarmee laat u de politiek zien dat er nu echt werk gemaakt moet worden en krijgt het bericht over Kaags situatie een langer vervolg.

Sjef Kauffman, Wageningen

Hoffelijkheid

Als er één politicus is in Nederland die in het debat voor de inhoud en voor de hoffelijkheid gaat dan is het wel Sigrid Kaag. Vriend en vijand kúnnen het daarmee niet oneens zijn. Willen al die andere politici en anderen buiten de politiek eens bedenken wat hun non-inhoudelijke en beschuldigende (to put it mildly) bijdragen aan het politieke debat uitrichten op het gehalte aan democratie van Nederland als goede mensen zich niet meer, voor welke partij dan ook, beschikbaar willen stellen ons land vooruit te helpen.

Jan Lantink, Nijmegen

Normaliseren

Onze premier schijnt niet te beseffen dat hij door het aanschuiven bij Vandaag Inside hij het door Derksen c.s. te pas en onpas over de hekel halen van Sigrid Kaag bewust of onbewust normaliseert. Een premier hoort daar niet, tenzij hij het ook prachtig vindt wat daar op de tv wordt geslingerd, in welk geval hij geen premier (meer) behoort te zijn.

H.J. van den Berg, Heerjansdam