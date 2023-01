Shopt een kleine groep mensen zich helemaal scheel, terwijl de rest ligt te creperen?

De eerste week van een kakelvers nieuw jaar kan zo lekker ronken van verwachting. Na alle terugblikken en prognoses zijn we gearriveerd in het volgend blokje tijd, dat zich nog onbevangen voor ons uitstrekt. De hoop is uiteraard om in 2023 vérder te komen, vooruitgang te boeken. Er zullen vast niet veel mensen zijn die ernaar uitkijken de boel te laten aftakelen en handenwringend van genoegen de vernieling in te duiken. We zijn een vooruitstrevende soort. Ik vraag me alleen af: waarop is ons streven het komend jaar gericht?

De zojuist vertrokken president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, wil graag een ‘paradigmawisseling in het openbaar bestuur’ zien. In zijn afscheidsinterview met Elsevier Weekblad pleit hij ervoor dat iedereen die werkzaam is in het openbaar bestuur – van Den Haag tot decentrale organisaties als onderwijsbesturen – pas op de plaats maakt en zich kritisch gaat afvragen: wat hebben we met z’n allen gecreëerd? En niet wéér nieuw beleid gaat verzinnen of een volgend rapport gaat produceren; met die werkwijze hebben we Nederland veel te ingewikkeld gemaakt, aldus Visser. Hij is niet de eerste die dergelijke kritiek uit, al zegt hij ook: ‘Iedereen werkt ongelooflijk hard. Iedereen probeert het goede te doen. En toch stokt het. Dat moet je doorbreken.’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijft intussen rapporten uitbrengen, onverstoorbaar wordt de ene meting na de andere verricht. Zo verscheen vorige week Burgerperspectieven 2022-2, het 55ste rapport waarin de publieke opinie wordt gevolgd. Volgens de laatste meting is onze economische stemming verder versomberd: 65 procent van de Nederlanders verwacht een verslechtering van de economische situatie. Dit wordt door het SCP de belangrijkste verandering in de publieke stemming genoemd. Inkomen, welvaart en economie worden door mensen het vaakst genoemd als een belangrijk maatschappelijk probleem.

Tegelijkertijd lees ik in het nieuws dat we 110 miljoen euro aan vuurwerk hebben besteed (een nieuw record), voor 1,17 miljard aan kerstinkopen bij de supermarkt hebben gedaan (eveneens een nieuw record) en 2,9 miljard euro hebben gepind in de week van 5 december.

Het levert een ambivalent beeld op. Wordt onze sombere stemming over de economie verdrongen door een onbezonnen koopdrift zodra we in de winkel staan? Is een kleine groep mensen zich helemaal scheel aan het shoppen terwijl de rest ligt te creperen? Of gaat het met de meesten van ons nog steeds goed, staan we er minder slecht voor dan we zelf denken?

Volgens De Nederlandse Bank is het einde van de zo besproken en gevreesde recessie al in zicht, naar verwachting zit de economie komend voorjaar weer in de lift. Dan zal het SCP in haar 56ste rapport over onze publieke opinie vast een beter humeur kunnen opmeten, waarna we in december nóg uitbundiger de portemonnee trekken en wel 150 miljoen euro aan vuurwerk afsteken, voor 1,5 miljard aan kerstinkopen doen en Sinterklaas met twéé stoomboten vol pakjes laten aanmeren, want die 2,9 miljard gaat er dan natuurlijk ook aan!

De oproep van de heer Visser tot een paradigmawisseling in het openbaar bestuur zou ook doorgetrokken kunnen worden naar de burger. Ook wij als samenleving kunnen ons de vraag stellen: wat zijn we met z’n allen aan het creëren?

Een pas op de plaats maken en streven naar behoud kan ook een vorm van vooruitgang zijn.