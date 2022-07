Shinzo Abe was gezegend met een verlegen glimlach

Shinzo Abe was tijdens zijn premierschap buitengewoon impopulair onder progressieve Japanners. Ik kon dat wel begrijpen, maar had desondanks wel een zwak voor hem. Hij zag eruit als een underdog-filmheld. Iemand die tot zijn verbazing uiteindelijk het meisje krijgt. Hij was gezegend met een verlegen glimlach.

Zijn vrouw Akie Abe is redelijk actief op Instagram. Vlak na de aanslag keek ik op haar account, en werd getroffen door het contrast tussen de blije plaatjes en het besef dat haar leven inmiddels in puin lag.

De meest recente foto was van hun hond Ron. Ron mocht voor het eerst rondrennen in een omheind speelterrein voor kleine en middelgrote honden (met een gewicht tot 12 kilo).

Onder deze foto stroomden de geschrokken berichten binnen, en natuurlijk ook de berichten die mij deden hopen dat mevrouw Abe niet zelf haar socials doet.

Eén commentator wilde toch ook de hond niet onbenoemd laten en schreef: ‘Zet ’m op, papa van Ron!’