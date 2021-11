Shells vertrek appelleert aan Nederlandse onzekerheden

Een tankauto van Shell. Beeld Arie Kievit

Ruim 130 jaar na de oprichting van ‘de Koninklijke’ aan het Spui in Amsterdam laat Shell Nederland achter zich. Het predikaat ‘Royal Dutch’ vervalt. Daarmee wordt het olie- en gasconcern exclusief Brits.

Hoe jammer ook, de directe economische gevolgen voor Nederland zijn beperkt. Volgens Shell zullen alleen wat hooggeplaatste medewerkers verhuizen. Op iets langere termijn is het oppassen geblazen. Ook in het bedrijfsleven geldt: uit het oog, uit het hart. Dat het hoofdkantoor straks niet meer in Den Haag staat, kan zo bezien slecht nieuws betekenen voor de circa 8.500 medewerkers in Nederland.

De reacties zijn emotioneel. Als fossiel energiebedrijf vertegenwoordigt Shell allerminst de economische toekomst. Toch appelleert het vertrek aan tal van nationale onzekerheden. Heeft kritisch Nederland Shell te veel tot boksbal gemaakt? Of was het door Milieudefensie gewonnen klimaatproces misschien de druppel? Al in 2017 schetste premier Rutte zijn angstbeeld. Nederland dreigde volgens hem België achterna te gaan. Een welvarend land, maar met amper multinationals van eigen bodem. Het demissionair kabinet onderzoekt nu of er draagvlak is om de eerder gehandhaafde dividendbelasting alsnog af te schaffen.

Los van de wenselijkheid van zo’n paniekreactie, is het de vraag of het iets uithaalt. Zelf houdt Shell het op de ingewikkelde, duale structuur. Door te kiezen voor duidelijkheid – één land, één aandeel – kan het sneller handelen en makkelijker overnames doen. Achter de schermen speelt er ongetwijfeld meer. Het is echter de vraag of Nederland veel had kunnen doen om het concern binnen de grenzen te houden. Uiteindelijk hebben multinationals behoefte aan een sterke staat om hun belangen te behartigen op het wereldtoneel. Dat zal Nederland nooit zijn – wel of geen dividendbelasting.

Minder dan Nederland als verliezer, zijn het dan ook de Britten die als winnaar uit deze strijd tevoorschijn komen. Na het vertrek uit de Europese Unie werd hen economische hel en verdoemenis voorspeld. De keuze van Shell toont iets heel anders: Groot-Brittannië blijft een speler van formaat. Na Unilever haalt Londen opnieuw een kroonjuweel binnen. Europa stond erbij en keek ernaar.